Краниотубулярные дисплазии

Это аутосомно-доминантное заболевание человека обусловлено мутациями гена ANKH.

В раннем детстве образуются параназальные бугры, а также прогрессирующее расширение и утолщение костей черепа и нижней челюсти, что приводит к деформации лица и челюсти. Поражение костей вовлекает черепные нервы, вызывая дисфункцию. Исправление прикуса зубов может оказаться трудоемким делом, частичная облитерация синусов предрасполагает к рецидивирующим назореспираторным инфекциям. Рост и общее состояние здоровья в норме, но прогрессирующее повышение внутричерепного давления является редким и серьезным осложнением.

Диагноз краниометафизарной дисплазии предполагается при наличии типичных черепно-лицевых аномалий, которые иногда сочетаются с повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям, или нарушение может быть обнаружено во время оценки дисфункции черепных нервов, которые могут возникнуть в результате защемления у основания черепа. Как правило, проводят обычное рентгенологическое исследование. Рентгенологические изменения являются возрастными и обычно проявляются в возрасте 5 лет. Склероз является главной особенностью черепа. В трубчатых костях отмечаются булавовидные расширения метафизов, особенно в области дистальной части бедренной кости. Однако, эти изменения являются менее серьезными, чем при болезни Пайла. Позвоночник и таз не поражены.

Лечение кранио-метафизарной дисплазии состоит из хирургической декомпрессии затронутых нервов и ремоделирования тяжелых костных аномалий. Тем не менее, возобновление роста всё-таки происходит.