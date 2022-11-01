Краниотубулярные дисплазии включают минимальный остеосклероз с нормальным формированием скелета.
Остеопетроз является наследственным заболеванием, характеризуется повышенной плотностью костной ткани и формированием аномального скелета.
Краниометафизарная дисплазия
Это аутосомно-доминантное заболевание человека обусловлено мутациями гена ANKH.
В раннем детстве образуются параназальные бугры, а также прогрессирующее расширение и утолщение костей черепа и нижней челюсти, что приводит к деформации лица и челюсти. Поражение костей вовлекает черепные нервы, вызывая дисфункцию. Исправление прикуса зубов может оказаться трудоемким делом, частичная облитерация синусов предрасполагает к рецидивирующим назореспираторным инфекциям. Рост и общее состояние здоровья в норме, но прогрессирующее повышение внутричерепного давления является редким и серьезным осложнением.
Диагноз краниометафизарной дисплазии предполагается при наличии типичных черепно-лицевых аномалий, которые иногда сочетаются с повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям, или нарушение может быть обнаружено во время оценки дисфункции черепных нервов, которые могут возникнуть в результате защемления у основания черепа. Как правило, проводят обычное рентгенологическое исследование. Рентгенологические изменения являются возрастными и обычно проявляются в возрасте 5 лет. Склероз является главной особенностью черепа. В трубчатых костях отмечаются булавовидные расширения метафизов, особенно в области дистальной части бедренной кости. Однако, эти изменения являются менее серьезными, чем при болезни Пайла. Позвоночник и таз не поражены.
Лечение кранио-метафизарной дисплазии состоит из хирургической декомпрессии затронутых нервов и ремоделирования тяжелых костных аномалий. Тем не менее, возобновление роста всё-таки происходит.
Фронтометафизарная дисплазия
Это заболевание имеет различные аутосомно-доминантные и сцепленные с Х-хромосомой доминантные формы и часто вызвано мутациями в генах FLNA и MAP3K7.
Это расстройство становится очевидным в раннем детстве. Надглазничный валик выдается, напоминая забрало (шлем) рыцаря. Нижняя челюсть гипопластичная с передним сужением; аномалии зубов являются зарактерными. Глухота развивается в зрелом возрасте, потому что склероз сужает внутреннее слуховое отверстие и среднее ухо, или может привести к деформации слуховых косточек. Длинные кости ног умеренно изогнуты. Прогрессирующие контрактуры конечных фаланг пальцев могут имитировать артрит. Рост и общее состояние здоровья в норме.
Диагноз фронтометафизарной дисплазии подозревают при потере слуха у пациентов с признаками скелетных аномалий, описанных выше. Как правило, проводят обычное рентгенологическое исследование. На рентгене видны костные разрастания лобной области; пятнистый склероз наблюдается в своде черепа. Тела позвонков диспластические, но не склеротические. Подвздошные гребни резко расширены, и вход в таз деформирован. Эпифизы бедренной кости со стороны головки уплощены с расширением головок бедренных костей и дисплазией тазобедренного сустава (деформации бедра). Кости пальцев несформированы, имеют эрозию и сужение суставной щели.
Корректирующее хирургическое лечение показано при сильно уродующих деформациях, в том числе, тяжелой микрогнатии, или тех, которые вызывают ортопедические проблемы. Потерю слуха лечат с помощью слуховых аппаратов.
Метафизарная дисплазия (болезнь Пайла)
Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание вызвано деффектами гена SFRP4.
Метафизарную дисплазию часто семантически путают с краниометафизарной дисплазией.
Пострадавшие люди являются клинически нормальными, за исключением наружного отклонения голени, хотя иногда развиваются сколиоз и хрупкость костей.
Диагноз метафизарной дисплазии обычно ставят при проведении рентгенографии по несвязанным причинам. Рентгенологические изменения являются патогномоничными. Длинные кости недостаточно деформированы, и наружный слой кости, как правило, тонкий. Трубчатые кости ног имеют грубое расширение книзу, подобно колбе Эрленмейера, особенно в дистальной части бедренной кости. Кости малого таза и грудной клетки расширены. Тем не менее, череп, в основном, не затронут.
Лечение метафизарной остеодисплазии часто не является необходимым, но может включать методы ортодонтического лечения при дентальных пороках развития, или ортопедической хирургии для клинически значимых деформаций скелета.