Идиопатический сколиоз – боковое искривление позвоночника. Диагноз устанавливают на основании клинических признаков, в том числе по результатам рентгенографии брюшной полости. Методы лечения назначают в зависимости от тяжести искривления:

Идиопатический сколиоз является наиболее распространенной формой сколиоза и присутствует у 2–4% детей в возрасте от 10 до 16 лет. Мальчики и девочки страдают в равной степени, однако в 10 раз больше вероятность прогрессии и необходимости лечения у девочек.

Среди факторов риска развития заболевания примерно одну треть составляют генетические. В некоторых случаях были вовлечены мутации в генах CHD7 и MATN1.

Симптомы и признаки идиопатического сколиоза Сколиоз можно впервые заподозрить, когда одно плечо кажется выше другого или когда одежда не сидит на ребенке ровно, его часто обнаруживают при объективном обследовании осмотре. Другие признаки включают очевидное несоответствие длины ног и асимметрию грудной стенки. Пациенты первоначально могут сообщать об утомляемости в поясничной области после длительного сидения или стояния. Могут появиться мышечные боли в спине в области деформации (например, в пояснично-крестцовом сочленении). Идиопатический сколиоз Скрыть подробности На фотографии изображена девочка-подросток с тяжелым сколиозом (искривлением позвоночника). MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика идиопатического сколиоза Рентгенография позвоночника Искривление наиболее выражено, когда пациенты наклоняются вперед. Наиболее выпуклыми оказываются искривление вправо в грудной области и влево в поясничной, так что правое плечо становится выше левого. Рентгенологическое обследование должно включать передне-задний и боковой вид позвоночника в положении стоя. Угол Кобба Величина кривизны измеряется в градусах по результатам рентгеновских исследований (метод Кобба). При использовании этого метода на заднепереднем рентгеновском снимке позвоночника проводят две линии: одна проходит от вершины самого наклоненного верхнего позвонка, а другая – от нижней части наиболее наклоненного нижнего позвонка. Угол, образованный этими линиями, называется углом Кобба.

Прогноз при идиопатическом сколиозе Чем больше искривление, тем больше вероятность того, что оно будет прогрессировать после созревания скелета. Искривление > 10° считается значительным. Прогноз зависит от места и степени искривления и возраста проявления симптомов. Значительные вмешательства необходимы у < 10% пациентов.