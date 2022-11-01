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Болезнь костей Келлера

(Болезнь костей Келлера)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Болезнь костей Келлера – остеохондроз ладьевидной кости предплюсны.

Остеохондрозы являются невоспалительными, неинфекционными расстройствами роста костей в различных центрах окостенения.

Болезнь костей Келлера обычно поражает детей в возрасте от 3 до 5 лет (как правило, чаще мальчиков) и носит односторонний характер. Появляется припухлость в голеностопном суставе и становится болезненной; болезненность максимальна над медиальным продольным сводом. Ношение тяжестей и ходьба увеличивают дискомфорт и вызывают нарушение походки.

На рентгеновских снимках ладьевидная кость сначала имеет уплощенную, склерозированную форму, позже наблюдается дефрагментация кости, а затем происходит реоссификация. Сравнение рентгена пораженной и здоровой стороны помогает оценить прогресс.

Лечение костной болезни Келера

  • Покой и анальгетики

  • Иногда гипсовая повязка

Течение хроническое, но болезнь редко продолжается 2 лет.

Требуются отдых, облегчение боли и избегание чрезмерной нагрузки на конечность. Выздоровление обычно происходит спонтанно, без длительных последствий.

В острых случаях помогает ношение в течение нескольких недель гипсовой повязки для ходьбы, расположенной ниже колена и хорошо поддерживающей продольный свод.

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