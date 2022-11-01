Болезнь костей Келлера – остеохондроз ладьевидной кости предплюсны.

Остеохондрозы являются невоспалительными, неинфекционными расстройствами роста костей в различных центрах окостенения.

Болезнь костей Келлера обычно поражает детей в возрасте от 3 до 5 лет (как правило, чаще мальчиков) и носит односторонний характер. Появляется припухлость в голеностопном суставе и становится болезненной; болезненность максимальна над медиальным продольным сводом. Ношение тяжестей и ходьба увеличивают дискомфорт и вызывают нарушение походки.

На рентгеновских снимках ладьевидная кость сначала имеет уплощенную, склерозированную форму, позже наблюдается дефрагментация кости, а затем происходит реоссификация. Сравнение рентгена пораженной и здоровой стороны помогает оценить прогресс.