Болезнь костей Келлера – остеохондроз ладьевидной кости предплюсны.
Остеохондрозы являются невоспалительными, неинфекционными расстройствами роста костей в различных центрах окостенения.
Болезнь костей Келлера обычно поражает детей в возрасте от 3 до 5 лет (как правило, чаще мальчиков) и носит односторонний характер. Появляется припухлость в голеностопном суставе и становится болезненной; болезненность максимальна над медиальным продольным сводом. Ношение тяжестей и ходьба увеличивают дискомфорт и вызывают нарушение походки.
На рентгеновских снимках ладьевидная кость сначала имеет уплощенную, склерозированную форму, позже наблюдается дефрагментация кости, а затем происходит реоссификация. Сравнение рентгена пораженной и здоровой стороны помогает оценить прогресс.
Лечение костной болезни Келера
Покой и анальгетики
Иногда гипсовая повязка
Течение хроническое, но болезнь редко продолжается ≥ 2 лет.
Требуются отдых, облегчение боли и избегание чрезмерной нагрузки на конечность. Выздоровление обычно происходит спонтанно, без длительных последствий.
В острых случаях помогает ношение в течение нескольких недель гипсовой повязки для ходьбы, расположенной ниже колена и хорошо поддерживающей продольный свод.