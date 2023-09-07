Различные хирургические неотложные состояния у новорождённых

Паховые грыжи чаще всего развиваются у новорожденных мальчиков, особенно у недоношенных (частота возникновения около 10%). Наиболее часто паховая грыжа возникает справа, и только в 10% встречается двусторонняя грыжа.

Поскольку они могут ущемляться, оперативное лечение необходимо проводить сразу после установления диагноза. Недоношенным детям оперативное вмешательство обычно не проводят, пока они не достигнут массы 2 кг. Напротив, пупочные грыжи редко ущемляются, спонтанно закрываются через несколько лет и обычно не требуют хирургического вмешательства.