Различные хирургические неотложные состояния у новорождённых

Паховая грыжа у новорожденных
Паховые грыжи чаще всего развиваются у новорожденных мальчиков, особенно у недоношенных (частота возникновения около 10%). Наиболее часто паховая грыжа возникает справа, и только в 10% встречается двусторонняя грыжа.
Поскольку они могут ущемляться, оперативное лечение необходимо проводить сразу после установления диагноза. Недоношенным детям оперативное вмешательство обычно не проводят, пока они не достигнут массы 2 кг. Напротив, пупочные грыжи редко ущемляются, спонтанно закрываются через несколько лет и обычно не требуют хирургического вмешательства.
Перфорация желудка у новорожденных
У новорожденных, желудочные перфорации происходят часто спонтанно, как правило, на первой неделе жизни. Несмотря на то, что перфорация, в целом, редкое явление, это состояние более распространено среди недоношенных новорожденных, чем среди доношенных.
Этиология перфорации желудка неизвестна, однако перфорация может быть связана с врожденным дефектом стенки желудка, как правило, вдоль его большой кривизны. Живот вдруг становится вздутым, у младенцев развиваются расстройства дыхания и на рентгенографии брюшной полости определяется массивный пневмоперитонеум.
Это расстройство сопровождается высокой смертностью (25%), особенно у недоношенных детей (60%). Прогноз, как правило, хороший после хирургического восстановления перфорации.
Перфорация подвздошной кишки у новорожденных
Перфорация подвздошной кишки является еще одним редким расстройством, которое наиболее распространено среди детей с очень низкой массой тела при рождении (< 1500 г) и развивается в течение первых 2 недель жизни. Отмечается связь заболевания с хориоамнионитом, послеродовым приемом глюкокортикоидов и с терапией индометацином для закрытия артериального протока.
Этиология перфорации подвздошной кишки точно не известна, однако может быть связана с мышечным дефектом в стенке кишки или с проблемами синтазы оксида азота и с локальной ишемией в результате вазоконстрикции.
Лечение перфорации подвздошной кишки включает в себя стабилизацию состояния внутривенным введением жидкости и антибиотиков, а затем проведение хирургического вмешательства.
Окклюзия брыжеечных артерий у новорожденных
Пристеночный тромб или эмбол может закупорить брыжеечную артерию вследствие высокого расположения катетера пупочной артерии. Такое явление встречается крайне редко, но может вызвать обширный инфаркт кишечника, требующий хирургического вмешательства и резекции кишечника.