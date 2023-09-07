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Различные хирургические неотложные состояния у новорождённых

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Паховая грыжа у новорожденных

Паховые грыжи чаще всего развиваются у новорожденных мальчиков, особенно у недоношенных (частота возникновения около 10%). Наиболее часто паховая грыжа возникает справа, и только в 10% встречается двусторонняя грыжа.

Поскольку они могут ущемляться, оперативное лечение необходимо проводить сразу после установления диагноза. Недоношенным детям оперативное вмешательство обычно не проводят, пока они не достигнут массы 2 кг. Напротив, пупочные грыжи редко ущемляются, спонтанно закрываются через несколько лет и обычно не требуют хирургического вмешательства.

Перфорация желудка у новорожденных

У новорожденных, желудочные перфорации происходят часто спонтанно, как правило, на первой неделе жизни. Несмотря на то, что перфорация, в целом, редкое явление, это состояние более распространено среди недоношенных новорожденных, чем среди доношенных.

Этиология перфорации желудка неизвестна, однако перфорация может быть связана с врожденным дефектом стенки желудка, как правило, вдоль его большой кривизны. Живот вдруг становится вздутым, у младенцев развиваются расстройства дыхания и на рентгенографии брюшной полости определяется массивный пневмоперитонеум.

Это расстройство сопровождается высокой смертностью (25%), особенно у недоношенных детей (60%). Прогноз, как правило, хороший после хирургического восстановления перфорации.

Перфорация подвздошной кишки у новорожденных

Перфорация подвздошной кишки является еще одним редким расстройством, которое наиболее распространено среди детей с очень низкой массой тела при рождении (< 1500 г) и развивается в течение первых 2 недель жизни. Отмечается связь заболевания с хориоамнионитом, послеродовым приемом глюкокортикоидов и с терапией индометацином для закрытия артериального протока.

Этиология перфорации подвздошной кишки точно не известна, однако может быть связана с мышечным дефектом в стенке кишки или с проблемами синтазы оксида азота и с локальной ишемией в результате вазоконстрикции.

Лечение перфорации подвздошной кишки включает в себя стабилизацию состояния внутривенным введением жидкости и антибиотиков, а затем проведение хирургического вмешательства.

Окклюзия брыжеечных артерий у новорожденных

Пристеночный тромб или эмбол может закупорить брыжеечную артерию вследствие высокого расположения катетера пупочной артерии. Такое явление встречается крайне редко, но может вызвать обширный инфаркт кишечника, требующий хирургического вмешательства и резекции кишечника.

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