Гипертрофический стеноз привратника

Точная этиология гипертрофического стеноза привратника неизвестна, но вероятна генетическая предрасположенность, так как братья, сестры и дети пациентов с этим заболеванием, входят в группу повышенного риска, особенно монозиготные близнецы. Курение матери во время беременности также увеличивает риск. Предполагаемые механизмы включают отсутствие нейрональной синтазы оксида азота, аномальную иннервацию мышечного слоя и гипергастринемию.

Дети грудного возраста, принимающие некоторые антибиотики из группы макролидов (например, эритромицин) в первые несколько недель жизни, подвержены значительно большему риску.

Некоторые исследования отмечают повышенный риск у младенцев на искусственном вскармливании по сравнению с младенцами, находящимися на грудном вскармливании, однако не ясно, связан ли этот риск с изменением метода кормления или с его типом (1, 2).