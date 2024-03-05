Врожденная катаракта – это помутнение хрусталика, которое появляется уже при рождении ребенка. Диагноз ставится на основании клинических данных и иногда – визуализирующих методов исследования. Лечение состоит в оперативном удалении катаракты.
(См. также Катаракта у взрослых).
Врожденные катаракты могут быть спорадическими, а могут быть вызваны хромосомными аномалиями, метаболическими заболеваниями (например, галактоземией), внутриутробными инфекциями (например, краснухой) или другими заболеваниями, перенесенными матерью во время беременности. Врожденные катаракты могут также быть изолированной семейной аномалией, которая обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу.
Катаракты могут располагаться в центре хрусталика (ядерные) либо они могут вовлекать вещество хрусталика, подлежащее в передней или задней капсуле хрусталика (субкапсулярная или кортикальная). Они могут быть односторонними либо двусторонними. Как и при других катарактах, помутнение хрусталика нарушает зрение.
Диагностика врожденной катаракты
Клинический осмотр глаз
Иногда инструментальное исследование
Диагноз можно заподозрить при обычном осмотре глаз при рождении и при профилактическом осмотре здорового ребенка, если нарушен красный рефлекс и/или диск зрительного нерва не виден при офтальмоскопии. Дети с такими симптомами всегда должны быть в срочном порядке осмотрены офтальмологом, потому что односторонние врожденные катаракты должны быть удалены хирургически в течение первых 4–6 недель жизни.
Офтальмолог проводит осмотр глаза с расширенным зрачком и, возможно, выполняет УЗИ глаза, чтобы подтвердить диагноз катаракты и убедиться, что другие структуры глаза не влияют на сетчатку.
Лечение врожденной катаракты
Хирургическое удаление
Лечение амблиопии при ее наличии
Катаракты удаляют аспирацией через маленькие разрезы. Во многих случаях детям можно провести имплантацию интраокулярной линзы после 6-месячного возраста. Для достижения наилучшего исхода терапии обычно требуется послеоперационная оптическая коррекция зрения при помощи очков, контактных линз (1).
При односторонней катаракте качество картинки, воспринимаемой пораженным глазом, оказывается несколько хуже, чем у другого глаза (при условии, что второй глаз здоров). Поскольку предпочтение отдается здоровому глазу, в детстве мозг подавляет изображение худшего качества, и у детей может развиться амблиопия (снижение остроты зрения в одном глазу, вызванное его неиспользованием во время развития зрения). Таким образом, даже после удаления катаракты, для формирования нормального зрения в прооперированном глазу необходима эффективная терапия амблиопии. У некоторых детей из-за наличия сочетанных структурных дефектов не удается добиться достаточной остроты зрения.
Напротив, у детей после удаления катаракты с обеих глаз, у которых качество изображения одинаково в обоих глазах, чаще развивается одинаковое зрение с обеих сторон.
Некоторые катаракты являются частичными (задний лентиконус) и помутнение развивается в течение первых 10 лет жизни. При частичной катаракте отмечается лучший результат.
Справочные материалы по лечению
1. Plager DA, Lynn MJ, Buckley EG, et al: Complications in the first 5 years following cataract surgery in infants with and without intraocular lens implantation in the Infant Aphakia Treatment Study. Am J Ophthalmol 158(5):892-898, 2014. doi: 10.1016/j.ajo.2014.07.031