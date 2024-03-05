Врожденная катаракта – это помутнение хрусталика, которое появляется уже при рождении ребенка. Диагноз ставится на основании клинических данных и иногда – визуализирующих методов исследования. Лечение состоит в оперативном удалении катаракты.

(См. также Катаракта у взрослых).

Врожденные катаракты могут быть спорадическими, а могут быть вызваны хромосомными аномалиями, метаболическими заболеваниями (например, галактоземией), внутриутробными инфекциями (например, краснухой) или другими заболеваниями, перенесенными матерью во время беременности. Врожденные катаракты могут также быть изолированной семейной аномалией, которая обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Катаракты могут располагаться в центре хрусталика (ядерные) либо они могут вовлекать вещество хрусталика, подлежащее в передней или задней капсуле хрусталика (субкапсулярная или кортикальная). Они могут быть односторонними либо двусторонними. Как и при других катарактах, помутнение хрусталика нарушает зрение.

Диагностика врожденной катаракты Клинический осмотр глаз

Иногда инструментальное исследование Диагноз можно заподозрить при обычном осмотре глаз при рождении и при профилактическом осмотре здорового ребенка, если нарушен красный рефлекс и/или диск зрительного нерва не виден при офтальмоскопии. Дети с такими симптомами всегда должны быть в срочном порядке осмотрены офтальмологом, потому что односторонние врожденные катаракты должны быть удалены хирургически в течение первых 4–6 недель жизни. Офтальмолог проводит осмотр глаза с расширенным зрачком и, возможно, выполняет УЗИ глаза, чтобы подтвердить диагноз катаракты и убедиться, что другие структуры глаза не влияют на сетчатку.