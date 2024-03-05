Выделяют 3 причины:

Косоглазие

Аномалии рефракции

зрительные депривации

Косоглазие может приводить к развитию амблиопии, поскольку в результате некоординированной работы глаз в зрительную зону коры головного мозга поступают разные изображения с сетчатки. Когда возникают нарушения координации данного рода, в отдельно взятый момент времени мозг ребенка может воспринимать изображение только от одного глаза, а от другого – подавлять. Поскольку у взрослых зрительные пути уже полностью сформированы, поступление 2 разных изображений приводит скорее к диплопии, чем к подавлению одного из изображений.

Аномалии рефракции (астигматизм, миопия или гиперметропия) могут стать причиной амблиопии из-за формирования размытого изображения или изображений, достигающих головного мозга. Анизометрическая амблиопия появляется в случаях неодинаковой рефракции между обоими глазами, которая является результатом различия в фокусировке изображения на сетчатке, причем картинка глаза, имеющего большую рефракционную аномалию, будет менее четкой. Билатеральная амблиопия может возникать в случаях одинаково высоких рефракционных аномалий обоих глаз, поскольку мозг получает два размытых изображения.

Изменение прозрачности оптической среды на любом уровне, между поверхностью глазного яблока и сетчаткой (например, в результате врожденной катаракты), искажает, либо полностью нарушает формирование изображения на сетчатке в поврежденном глазу. Эта депривация может привести к амблиопии. Птоз также может блокировать зрение и вызывать амблиопию.