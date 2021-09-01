Гипертония - это устойчивое повышение систолического артериального давления в покое, диастолического артериального давления или того и другого; давление, считающееся аномальным у детей, варьируется в зависимости от возраста до 13 лет. Наиболее распространенной является гипертония без известной причины (первичная), как и у взрослых. Артериальная гипертония с установленной причиной (вторичная гипертония) у детей встречается относительно редко. Как правило, артериальная гипертония у детей бессимптомная и не вызывает осложнений в детстве, хотя они могут развиться позже. Диагноз ставится на основании сфигмоманометрии. Для выявления причин вторичной гипертонии могут быть проведены тесты. Лечение включает изменение образа жизни, прием лекарственных препаратов и лечение причин, которые поддаются лечению.

За последние несколько десятилетий стало ясно, что на развитие взрослой гипертонии влияют состояния, имевшие место как во внутриутробном, так и в неонатальном периодах, и она часто начинается в детстве. Кроме того, осложнения гипертонии в зрелом возрасте возникают раньше у пациентов с гипертонией в детстве. Таким образом, важно выявлять и лечить гипертонию у детей.

В США распространенность артериальной гипертензии у детей колеблется от 2,2% до 3,9%, с высокими нормальными показателями от 3,4% до 4%. Распространенность во всем мире менее ясна, что связано с региональными различиями в определении, референтных данных и методологии, но оценивается примерно в 4%. Кроме того, распространенность, по-видимому, увеличивается из-за увеличения частоты избыточного веса и ожирения у детей; ожирение среди подростков в настоящее время встречается в два раза чаще, чем это было 30 лет назад (см. Ожирение у подростков). Подростки, страдающие ожирением, чаще, чем их сверстники, имеют артериальную гипертензию.