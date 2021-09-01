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Гипертония у детей

Авторы:Bruce A. Kaiser, MD, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children
Проверено/пересмотрено сент. 2021 | Изменено сент. 2022

Гипертония - это устойчивое повышение систолического артериального давления в покое, диастолического артериального давления или того и другого; давление, считающееся аномальным у детей, варьируется в зависимости от возраста до 13 лет. Наиболее распространенной является гипертония без известной причины (первичная), как и у взрослых. Артериальная гипертония с установленной причиной (вторичная гипертония) у детей встречается относительно редко. Как правило, артериальная гипертония у детей бессимптомная и не вызывает осложнений в детстве, хотя они могут развиться позже. Диагноз ставится на основании сфигмоманометрии. Для выявления причин вторичной гипертонии могут быть проведены тесты. Лечение включает изменение образа жизни, прием лекарственных препаратов и лечение причин, которые поддаются лечению.

За последние несколько десятилетий стало ясно, что на развитие взрослой гипертонии влияют состояния, имевшие место как во внутриутробном, так и в неонатальном периодах, и она часто начинается в детстве. Кроме того, осложнения гипертонии в зрелом возрасте возникают раньше у пациентов с гипертонией в детстве. Таким образом, важно выявлять и лечить гипертонию у детей.

В США распространенность артериальной гипертензии у детей колеблется от 2,2% до 3,9%, с высокими нормальными показателями от 3,4% до 4%. Распространенность во всем мире менее ясна, что связано с региональными различиями в определении, референтных данных и методологии, но оценивается примерно в 4%. Кроме того, распространенность, по-видимому, увеличивается из-за увеличения частоты избыточного веса и ожирения у детей; ожирение среди подростков в настоящее время встречается в два раза чаще, чем это было 30 лет назад (см. Ожирение у подростков). Подростки, страдающие ожирением, чаще, чем их сверстники, имеют артериальную гипертензию.

Определение гипертонии у детей

Поскольку нет данных по исходам гипертонии у детей, это заболевание у детей < 13 лет классифицируется нормативно, т.е. по сравнению с измерениями артериального давления у большой группы детей. Нормативные значения артериального давления у детей < 13 лет варьируются в зависимости от возраста, пола и роста (см. Таблицы уровней процентиля артериального давления для мальчиков и девочек).

Таблица
Таблица

Процентили распределения артериального давления (АД) для мальчиков по возрасту и росту (измеренные и процентильные)

Систолическое АД (мм рт. ст.)

Диастолическое АД (мм рт. ст.)

Возраст (лет)

Процентиль АД*

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

1

Измеренный рост (см)

77.2

78.3

80.2

82.4

84.6

86.7

87.9

77.2

78.3

80.2

82.4

84.6

86.7

87.9

50th

85

85

86

86

87

88

88

40

40

40

41

41

42

42

90-е

98

99

99

100

100

101

101

52

52

53

53

54

54

54

95-й

102

102

103

103

104

105

105

54

54

55

55

56

57

57

95-й + 12 мм рт. ст.

114

114

115

115

116

117

117

66

66

67

67

68

69

69

2

Измеренный рост (см)

86.1

87.4

89.6

92.1

94.7

97.1

98.5

86.1

87.4

89.6

92.1

94.7

97.1

98.5

50th

87

87

88

89

89

90

91

43

43

44

44

45

46

46

90-е

100

100

101

102

103

103

104

55

55

56

56

57

58

58

95-й

104

105

105

106

107

107

108

57

58

58

59

60

61

61

95-й + 12 мм рт. ст.

116

117

117

118

119

119

120

69

70

70

71

72

73

73

3

Измеренный рост (см)

92.5

93.9

96.3

99

101.8

104.3

105.8

92.5

93.9

96.3

99

101.8

104.3

105.8

50th

88

89

89

90

91

92

92

45

46

46

47

48

49

49

90-е

101

102

102

103

104

105

105

58

58

59

59

60

61

61

95-й

106

106

107

107

108

109

109

60

61

61

62

63

64

64

95-й + 12 мм рт. ст.

118

118

119

119

120

121

121

72

73

73

74

75

76

76

4

Измеренный рост (см)

98.5

100.2

102.9

105.9

108.9

111.5

113.2

98.5

100.2

102.9

105.9

108.9

111.5

113.2

50th

90

90

91

92

93

94

94

48

49

49

50

51

52

52

90-е

102

103

104

105

105

106

107

60

61

62

62

63

64

64

95-й

107

107

108

108

109

110

110

63

64

65

66

67

67

68

95-й + 12 мм рт. ст.

119

119

120

120

121

122

122

75

76

77

78

79

79

80

5

Измеренный рост (см)

104.4

106.2

109.1

112.4

115.

118.6

120.3

104.4

106.2

109.1

112.4

115.7

118.6

120.3

50th

91

92

93

94

95

96

96

96

51

52

53

54

55

55

90-е

103

104

105

106

107

108

108

63

64

65

65

66

67

67

95-й

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

95-й + 12 мм рт. ст.

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

6

Измеренный рост (см)

110.3

112.2

115.3

118.9

122.4

125.6

127.5

110.3

112.2

115.3

118.9

122.4

125.6

127.5

50th

93

93

94

95

96

97

98

54

54

55

56

57

57

58

90-е

105

105

106

107

109

110

110

66

66

67

68

68

69

69

95-й

108

109

110

111

112

113

114

69

70

70

71

72

72

73

95-й + 12 мм рт. ст.

120

121

122

123

124

125

126

81

82

82

83

84

84

85

7

Измеренный рост (см)

116.1

118

121.4

125.1

128.9

123.4

134.5

116.1

118

121.4

125.1

128.9

132.4

134.5

50th

94

94

95

97

98

98

99

56

56

57

58

58

59

59

90-е

106

107

108

109

110

111

111

68

68

69

70

70

71

71

95-й

110

110

111

112

114

115

116

71

71

72

73

73

74

74

95-й + 12 мм рт. ст.

122

122

123

124

126

127

128

83

83

84

85

85

86

86

8

Измеренный рост (см)

121.4

123.5

127

131

135.1

138.8

141

121.4

123.5

127

131

135.1

138.8

141

50th

95

96

97

98

99

99

100

57

57

58

59

59

60

60

90-е

107

108

109

110

111

112

112

69

70

70

71

72

72

73

95-й

111

112

112

114

115

116

117

72

73

73

74

75

75

75

95-й + 12 мм рт. ст.

123

124

124

126

127

128

129

84

85

85

86

87

87

87

9

Измеренный рост (см)

126

128.3

132.1

136.3

140.7

144.7

147.1

126

128.3

132.1

136.3

140.7

144.7

147.1

50th

96

97

98

99

100

101

101

57

58

59

60

61

62

62

90-е

107

108

109

110

112

113

114

70

71

72

73

74

74

74

95-й

112

112

113

115

116

118

119

74

74

75

76

76

77

77

95-й + 12 мм рт. ст.

124

124

125

127

128

130

131

86

86

87

88

88

89

89

10

Измеренный рост (см)

130.2

132.7

136.7

141.3

145.9

150.1

152.7

130.2

132.7

136.7

141.3

145.9

150.1

152.7

50th

97

98

99

100

101

102

103

59

60

61

62

63

63

64

90-е

108

109

111

112

113

115

116

72

73

74

74

75

75

76

95-й

112

113

114

116

118

120

121

76

76

77

77

78

78

78

95-й + 12 мм рт. ст.

124

125

126

128

130

132

133

88

88

89

89

90

90

90

11

Измеренный рост (см)

134.7

137.3

141.5

146.4

151.3

155.8

158.6

134.7

137.3

141.5

146.4

151.3

155.8

158.6

50th

99

99

101

102

103

104

106

61

61

62

63

63

63

63

90-е

110

111

112

114

116

117

118

74

74

75

75

75

76

76

95-й

114

114

116

118

120

123

124

77

78

78

78

78

78

78

95-й + 12 мм рт. ст.

126

126

128

130

132

135

136

89

90

90

90

90

90

90

12

Измеренный рост (см)

140.3

101

143

101

147.5

102

152.7

104

157.9

106

162.6

108

165.5

109

140.3

61

143

62

147.5

62

152.7

62

157.9

62

162.6

63

165.5

63

50th

101

101

102

104

106

108

109

61

62

62

62

62

63

63

90-е

113

114

115

117

119

121

122

75

75

75

75

75

76

76

95-й

116

117

118

121

124

126

128

78

78

78

78

78

79

79

95-й + 12 мм рт. ст.

128

129

130

133

136

138

140

90

90

90

90

90

91

91

13

Измеренный рост (см)

147

150

154.9

160.3

165.7

170.5

173.4

147

150

154.9

160.3

165.7

170.5

173.4

50th

103

104

105

108

110

111

112

61

60

61

62

63

64

65

90-е

115

116

118

121

124

126

126

74

74

74

75

76

77

77

95-й

119

120

122

125

128

130

131

78

78

78

78

80

81

81

95-й + 12 мм рт. ст.

131

132

134

137

140

142

143

90

90

90

90

92

93

93

14

Измеренный рост (см)

153.8

156.9

162

167.5

172.7

177.4

180.1

153.8

156.9

162

167.5

172.7

177.4

180.1

50th

105

106

109

111

112

113

113

60

60

62

64

65

66

67

90-е

119

120

123

126

127

128

129

74

74

75

77

78

79

80

95-й

123

125

127

130

132

133

134

77

78

79

81

82

83

84

95-й + 12 мм рт. ст.

135

137

139

142

144

145

146

89

90

91

93

94

95

96

15

Измеренный рост (см)

159

162

166.9

172.2

177.2

181.6

184.2

159

162

166.9

172.2

177.2

181.6

184.2

50th

108

110

112

113

114

114

114

61

62

64

65

66

67

68

90-е

123

124

126

128

129

130

130

75

76

78

79

80

81

81

95-й

127

129

131

132

134

135

135

78

79

81

83

84

85

85

95-й + 12 мм рт. ст.

139

141

143

144

146

147

147

90

91

93

95

96

97

97

16

Измеренный рост (см)

162.1

165

169.6

174.6

179.5

183.8

186.4

162.1

165

169.6

174.6

179.5

183.8

186.4

50th

111

112

114

115

115

116

116

63

64

66

67

68

69

69

90-е

126

127

128

129

131

131

132

77

78

79

80

81

82

82

95-й

130

131

133

134

135

136

137

80

81

83

84

85

86

86

95-й + 12 мм рт. ст.

142

143

145

146

147

148

149

92

93

95

96

97

98

98

17

Измеренный рост (см)

163.8

166.5

170.9

175.8

180.7

184.9

187.5

163.8

166.5

170.9

175.8

180.7

184.9

187.5

50th

114

115

116

117

117

118

118

65

66

67

68

69

70

70

90-е

128

129

130

131

132

133

134

78

79

80

81

82

82

83

95-й

132

133

134

135

137

138

138

81

82

84

85

86

86

87

95-й + 12 мм рт. ст.

144

145

146

147

149

150

150

93

94

96

97

98

98

99

* 90-й перцентиль равен 1,28 стандартных отклонений (СО), а 95-й перцентиль - 1,645 СО выше среднего значения.

Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904

Таблица
Таблица

Процентили распределения артериального давления (АД) для девочек по возрасту и росту (измеренные и процентильные)

Систолическое АД (мм рт. ст.)

Диастолическое АД (мм рт. ст.)

Возраст (лет)

Процентиль АД*

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

1

Измеренный рост (см)

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

50th

84

85

86

86

87

88

88

41

42

42

43

44

45

46

90-е

98

99

99

100

101

102

102

54

55

56

56

57

58

58

95-й

101

102

102

103

104

105

105

59

59

60

60

61

62

62

95-й + 12 мм рт. ст.

113

114

114

115

116

117

117

71

71

72

72

73

74

74

2

Измеренный рост (см)

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

50th

87

87

88

89

90

91

91

45

46

47

48

49

50

51

90-е

101

101

102

103

104

105

106

58

58

59

60

61

62

62

95-й

104

105

106

106

107

108

109

62

63

63

64

65

66

66

95-й + 12 мм рт. ст.

116

117

118

118

119

120

121

74

75

75

76

77

78

78

3

Измеренный рост (см)

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

50th

88

89

89

90

91

92

93

48

48

49

50

51

53

53

90-е

102

103

104

104

105

106

107

60

61

61

62

63

64

65

95-й

106

106

107

108

109

110

110

64

65

65

66

67

68

69

95-й + 12 мм рт. ст.

118

118

119

120

121

122

122

76

77

77

78

79

80

81

4

Измеренный рост (см)

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

50th

89

90

91

92

93

94

94

50

51

51

53

54

55

55

90-е

103

104

105

106

107

108

108

62

63

64

65

66

67

67

95-й

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

95-й + 12 мм рт. ст.

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

5

Измеренный рост (см)

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

50th

90

91

92

93

94

95

96

52

52

53

55

56

57

57

90-е

104

105

106

107

108

109

110

64

65

66

67

68

69

70

95-й

108

109

109

110

111

112

113

68

69

70

71

72

73

73

95-й + 12 мм рт. ст.

120

121

121

122

123

124

125

80

81

82

83

84

85

85

6

Измеренный рост (см)

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

50th

92

92

93

94

96

97

97

54

54

55

56

57

58

59

90-е

105

106

107

108

109

110

111

67

67

68

69

70

71

71

95-й

109

109

110

111

112

113

114

70

71

72

72

73

74

74

95-й + 12 мм рт. ст.

121

121

122

123

124

125

126

82

83

84

84

85

86

86

7

Измеренный рост (см)

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

50th

92

93

94

95

97

98

99

55

55

56

57

58

59

60

90-е

106

106

107

109

110

111

112

68

68

69

70

71

72

72

95-й

109

110

111

112

113

114

115

72

72

73

73

74

74

75

95-й + 12 мм рт. ст.

121

122

123

124

125

126

127

84

84

85

85

86

86

87

8

Измеренный рост (см)

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

50th

93

94

95

97

98

99

100

56

56

57

59

60

61

61

90-е

107

107

108

110

111

112

113

69

70

71

72

72

73

73

95-й

110

111

112

113

115

116

117

72

73

74

74

75

75

75

95-й + 12 мм рт. ст.

122

123

124

125

127

128

129

84

85

86

86

87

87

87

9

Измеренный рост (см)

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

50th

95

95

97

98

99

100

101

57

58

59

60

60

61

61

90-е

108

108

109

111

112

113

114

71

71

72

73

73

73

73

95-й

112

112

113

114

116

117

118

74

74

75

75

75

75

75

95-й + 12 мм рт. ст.

124

124

125

126

128

129

130

86

86

87

87

87

87

87

10

Измеренный рост (см)

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

50th

96

97

98

99

101

102

103

58

59

59

60

61

61

62

90-е

109

110

111

112

113

115

116

72

73

73

73

73

73

73

95-й

113

114

114

116

117

119

120

75

75

76

76

76

76

76

95-й + 12 мм рт. ст.

125

126

126

128

129

131

132

87

87

88

88

88

88

88

11

Измеренный рост (см)

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

50th

98

99

101

102

104

105

106

60

60

60

61

62

63

64

90-е

111

112

113

114

116

118

120

74

74

74

74

74

75

75

95-й

115

116

117

118

120

123

124

76

77

77

77

77

77

77

95-й + 12 мм рт. ст.

127

128

129

130

132

135

136

88

89

89

89

89

89

89

12

Измеренный рост (см)

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

50th

102

102

104

105

107

108

108

61

61

61

62

64

65

65

90-е

114

115

116

118

120

122

122

75

75

75

75

76

76

76

95-й

118

119

120

122

124

125

126

78

78

78

78

79

79

79

95-й + 12 мм рт. ст.

130

131

132

134

136

137

138

90

90

90

90

91

91

91

13

Измеренный рост (см)

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

50th

104

105

106

107

108

108

109

62

62

63

64

65

65

66

90-е

116

117

119

121

122

123

123

75

75

75

76

76

76

76

95-й

121

122

123

124

126

126

127

79

79

79

79

80

80

81

95-й + 12 мм рт. ст.

133

134

135

136

138

138

139

91

91

91

91

92

92

93

14

Измеренный рост (см)

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

50th

105

106

107

108

109

109

109

63

63

64

65

66

66

66

90-е

118

118

120

122

123

123

123

76

76

76

76

77

77

77

95-й

123

123

124

125

126

127

127

80

80

80

80

81

81

82

95-й + 12 мм рт. ст.

135

135

136

137

138

139

139

92

92

92

92

93

93

94

15

Измеренный рост (см)

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

50th

105

106

107

108

109

109

109

64

64

64

65

66

67

67

90-е

118

119

121

122

123

123

124

76

76

76

77

77

78

78

95-й

124

124

125

126

127

127

128

80

80

80

81

82

82

82

95-й + 12 мм рт. ст.

136

136

137

138

139

139

140

92

92

92

93

94

94

94

16

Измеренный рост (см)

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

50th

106

107

108

109

109

110

110

64

64

65

66

66

67

67

90-е

119

120

122

123

124

124

124

76