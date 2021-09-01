Гипертония - это устойчивое повышение систолического артериального давления в покое, диастолического артериального давления или того и другого; давление, считающееся аномальным у детей, варьируется в зависимости от возраста до 13 лет. Наиболее распространенной является гипертония без известной причины (первичная), как и у взрослых. Артериальная гипертония с установленной причиной (вторичная гипертония) у детей встречается относительно редко. Как правило, артериальная гипертония у детей бессимптомная и не вызывает осложнений в детстве, хотя они могут развиться позже. Диагноз ставится на основании сфигмоманометрии. Для выявления причин вторичной гипертонии могут быть проведены тесты. Лечение включает изменение образа жизни, прием лекарственных препаратов и лечение причин, которые поддаются лечению.
За последние несколько десятилетий стало ясно, что на развитие взрослой гипертонии влияют состояния, имевшие место как во внутриутробном, так и в неонатальном периодах, и она часто начинается в детстве. Кроме того, осложнения гипертонии в зрелом возрасте возникают раньше у пациентов с гипертонией в детстве. Таким образом, важно выявлять и лечить гипертонию у детей.
В США распространенность артериальной гипертензии у детей колеблется от 2,2% до 3,9%, с высокими нормальными показателями от 3,4% до 4%. Распространенность во всем мире менее ясна, что связано с региональными различиями в определении, референтных данных и методологии, но оценивается примерно в 4%. Кроме того, распространенность, по-видимому, увеличивается из-за увеличения частоты избыточного веса и ожирения у детей; ожирение среди подростков в настоящее время встречается в два раза чаще, чем это было 30 лет назад (см. Ожирение у подростков). Подростки, страдающие ожирением, чаще, чем их сверстники, имеют артериальную гипертензию.
Определение гипертонии у детей
Поскольку нет данных по исходам гипертонии у детей, это заболевание у детей < 13 лет классифицируется нормативно, т.е. по сравнению с измерениями артериального давления у большой группы детей. Нормативные значения артериального давления у детей < 13 лет варьируются в зависимости от возраста, пола и роста (см. Таблицы уровней процентиля артериального давления для мальчиков и девочек).
Процентили распределения артериального давления (АД) для мальчиков по возрасту и росту (измеренные и процентильные)
Систолическое АД (мм рт. ст.)
Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Возраст (лет)
Процентиль АД*
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
1
Измеренный рост (см)
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
50th
85
85
86
86
87
88
88
40
40
40
41
41
42
42
90-е
98
99
99
100
100
101
101
52
52
53
53
54
54
54
95-й
102
102
103
103
104
105
105
54
54
55
55
56
57
57
95-й + 12 мм рт. ст.
114
114
115
115
116
117
117
66
66
67
67
68
69
69
2
Измеренный рост (см)
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
50th
87
87
88
89
89
90
91
43
43
44
44
45
46
46
90-е
100
100
101
102
103
103
104
55
55
56
56
57
58
58
95-й
104
105
105
106
107
107
108
57
58
58
59
60
61
61
95-й + 12 мм рт. ст.
116
117
117
118
119
119
120
69
70
70
71
72
73
73
3
Измеренный рост (см)
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
50th
88
89
89
90
91
92
92
45
46
46
47
48
49
49
90-е
101
102
102
103
104
105
105
58
58
59
59
60
61
61
95-й
106
106
107
107
108
109
109
60
61
61
62
63
64
64
95-й + 12 мм рт. ст.
118
118
119
119
120
121
121
72
73
73
74
75
76
76
4
Измеренный рост (см)
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
50th
90
90
91
92
93
94
94
48
49
49
50
51
52
52
90-е
102
103
104
105
105
106
107
60
61
62
62
63
64
64
95-й
107
107
108
108
109
110
110
63
64
65
66
67
67
68
95-й + 12 мм рт. ст.
119
119
120
120
121
122
122
75
76
77
78
79
79
80
5
Измеренный рост (см)
104.4
106.2
109.1
112.4
115.
118.6
120.3
104.4
106.2
109.1
112.4
115.7
118.6
120.3
50th
91
92
93
94
95
96
96
96
51
52
53
54
55
55
90-е
103
104
105
106
107
108
108
63
64
65
65
66
67
67
95-й
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
95-й + 12 мм рт. ст.
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
6
Измеренный рост (см)
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
50th
93
93
94
95
96
97
98
54
54
55
56
57
57
58
90-е
105
105
106
107
109
110
110
66
66
67
68
68
69
69
95-й
108
109
110
111
112
113
114
69
70
70
71
72
72
73
95-й + 12 мм рт. ст.
120
121
122
123
124
125
126
81
82
82
83
84
84
85
7
Измеренный рост (см)
116.1
118
121.4
125.1
128.9
123.4
134.5
116.1
118
121.4
125.1
128.9
132.4
134.5
50th
94
94
95
97
98
98
99
56
56
57
58
58
59
59
90-е
106
107
108
109
110
111
111
68
68
69
70
70
71
71
95-й
110
110
111
112
114
115
116
71
71
72
73
73
74
74
95-й + 12 мм рт. ст.
122
122
123
124
126
127
128
83
83
84
85
85
86
86
8
Измеренный рост (см)
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
50th
95
96
97
98
99
99
100
57
57
58
59
59
60
60
90-е
107
108
109
110
111
112
112
69
70
70
71
72
72
73
95-й
111
112
112
114
115
116
117
72
73
73
74
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
123
124
124
126
127
128
129
84
85
85
86
87
87
87
9
Измеренный рост (см)
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
50th
96
97
98
99
100
101
101
57
58
59
60
61
62
62
90-е
107
108
109
110
112
113
114
70
71
72
73
74
74
74
95-й
112
112
113
115
116
118
119
74
74
75
76
76
77
77
95-й + 12 мм рт. ст.
124
124
125
127
128
130
131
86
86
87
88
88
89
89
10
Измеренный рост (см)
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
50th
97
98
99
100
101
102
103
59
60
61
62
63
63
64
90-е
108
109
111
112
113
115
116
72
73
74
74
75
75
76
95-й
112
113
114
116
118
120
121
76
76
77
77
78
78
78
95-й + 12 мм рт. ст.
124
125
126
128
130
132
133
88
88
89
89
90
90
90
11
Измеренный рост (см)
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
50th
99
99
101
102
103
104
106
61
61
62
63
63
63
63
90-е
110
111
112
114
116
117
118
74
74
75
75
75
76
76
95-й
114
114
116
118
120
123
124
77
78
78
78
78
78
78
95-й + 12 мм рт. ст.
126
126
128
130
132
135
136
89
90
90
90
90
90
90
12
Измеренный рост (см)
140.3
101
143
101
147.5
102
152.7
104
157.9
106
162.6
108
165.5
109
140.3
61
143
62
147.5
62
152.7
62
157.9
62
162.6
63
165.5
63
50th
101
101
102
104
106
108
109
61
62
62
62
62
63
63
90-е
113
114
115
117
119
121
122
75
75
75
75
75
76
76
95-й
116
117
118
121
124
126
128
78
78
78
78
78
79
79
95-й + 12 мм рт. ст.
128
129
130
133
136
138
140
90
90
90
90
90
91
91
13
Измеренный рост (см)
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
50th
103
104
105
108
110
111
112
61
60
61
62
63
64
65
90-е
115
116
118
121
124
126
126
74
74
74
75
76
77
77
95-й
119
120
122
125
128
130
131
78
78
78
78
80
81
81
95-й + 12 мм рт. ст.
131
132
134
137
140
142
143
90
90
90
90
92
93
93
14
Измеренный рост (см)
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
50th
105
106
109
111
112
113
113
60
60
62
64
65
66
67
90-е
119
120
123
126
127
128
129
74
74
75
77
78
79
80
95-й
123
125
127
130
132
133
134
77
78
79
81
82
83
84
95-й + 12 мм рт. ст.
135
137
139
142
144
145
146
89
90
91
93
94
95
96
15
Измеренный рост (см)
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
50th
108
110
112
113
114
114
114
61
62
64
65
66
67
68
90-е
123
124
126
128
129
130
130
75
76
78
79
80
81
81
95-й
127
129
131
132
134
135
135
78
79
81
83
84
85
85
95-й + 12 мм рт. ст.
139
141
143
144
146
147
147
90
91
93
95
96
97
97
16
Измеренный рост (см)
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
50th
111
112
114
115
115
116
116
63
64
66
67
68
69
69
90-е
126
127
128
129
131
131
132
77
78
79
80
81
82
82
95-й
130
131
133
134
135
136
137
80
81
83
84
85
86
86
95-й + 12 мм рт. ст.
142
143
145
146
147
148
149
92
93
95
96
97
98
98
17
Измеренный рост (см)
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
50th
114
115
116
117
117
118
118
65
66
67
68
69
70
70
90-е
128
129
130
131
132
133
134
78
79
80
81
82
82
83
95-й
132
133
134
135
137
138
138
81
82
84
85
86
86
87
95-й + 12 мм рт. ст.
144
145
146
147
149
150
150
93
94
96
97
98
98
99
* 90-й перцентиль равен 1,28 стандартных отклонений (СО), а 95-й перцентиль - 1,645 СО выше среднего значения.
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904
Процентили распределения артериального давления (АД) для девочек по возрасту и росту (измеренные и процентильные)
Систолическое АД (мм рт. ст.)
Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Возраст (лет)
Процентиль АД*
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
1
Измеренный рост (см)
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
50th
84
85
86
86
87
88
88
41
42
42
43
44
45
46
90-е
98
99
99
100
101
102
102
54
55
56
56
57
58
58
95-й
101
102
102
103
104
105
105
59
59
60
60
61
62
62
95-й + 12 мм рт. ст.
113
114
114
115
116
117
117
71
71
72
72
73
74
74
2
Измеренный рост (см)
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
50th
87
87
88
89
90
91
91
45
46
47
48
49
50
51
90-е
101
101
102
103
104
105
106
58
58
59
60
61
62
62
95-й
104
105
106
106
107
108
109
62
63
63
64
65
66
66
95-й + 12 мм рт. ст.
116
117
118
118
119
120
121
74
75
75
76
77
78
78
3
Измеренный рост (см)
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
50th
88
89
89
90
91
92
93
48
48
49
50
51
53
53
90-е
102
103
104
104
105
106
107
60
61
61
62
63
64
65
95-й
106
106
107
108
109
110
110
64
65
65
66
67
68
69
95-й + 12 мм рт. ст.
118
118
119
120
121
122
122
76
77
77
78
79
80
81
4
Измеренный рост (см)
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
50th
89
90
91
92
93
94
94
50
51
51
53
54
55
55
90-е
103
104
105
106
107
108
108
62
63
64
65
66
67
67
95-й
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
95-й + 12 мм рт. ст.
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
5
Измеренный рост (см)
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
50th
90
91
92
93
94
95
96
52
52
53
55
56
57
57
90-е
104
105
106
107
108
109
110
64
65
66
67
68
69
70
95-й
108
109
109
110
111
112
113
68
69
70
71
72
73
73
95-й + 12 мм рт. ст.
120
121
121
122
123
124
125
80
81
82
83
84
85
85
6
Измеренный рост (см)
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
50th
92
92
93
94
96
97
97
54
54
55
56
57
58
59
90-е
105
106
107
108
109
110
111
67
67
68
69
70
71
71
95-й
109
109
110
111
112
113
114
70
71
72
72
73
74
74
95-й + 12 мм рт. ст.
121
121
122
123
124
125
126
82
83
84
84
85
86
86
7
Измеренный рост (см)
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
50th
92
93
94
95
97
98
99
55
55
56
57
58
59
60
90-е
106
106
107
109
110
111
112
68
68
69
70
71
72
72
95-й
109
110
111
112
113
114
115
72
72
73
73
74
74
75
95-й + 12 мм рт. ст.
121
122
123
124
125
126
127
84
84
85
85
86
86
87
8
Измеренный рост (см)
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
50th
93
94
95
97
98
99
100
56
56
57
59
60
61
61
90-е
107
107
108
110
111
112
113
69
70
71
72
72
73
73
95-й
110
111
112
113
115
116
117
72
73
74
74
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
122
123
124
125
127
128
129
84
85
86
86
87
87
87
9
Измеренный рост (см)
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
50th
95
95
97
98
99
100
101
57
58
59
60
60
61
61
90-е
108
108
109
111
112
113
114
71
71
72
73
73
73
73
95-й
112
112
113
114
116
117
118
74
74
75
75
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
124
124
125
126
128
129
130
86
86
87
87
87
87
87
10
Измеренный рост (см)
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
50th
96
97
98
99
101
102
103
58
59
59
60
61
61
62
90-е
109
110
111
112
113
115
116
72
73
73
73
73
73
73
95-й
113
114
114
116
117
119
120
75
75
76
76
76
76
76
95-й + 12 мм рт. ст.
125
126
126
128
129
131
132
87
87
88
88
88
88
88
11
Измеренный рост (см)
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
50th
98
99
101
102
104
105
106
60
60
60
61
62
63
64
90-е
111
112
113
114
116
118
120
74
74
74
74
74
75
75
95-й
115
116
117
118
120
123
124
76
77
77
77
77
77
77
95-й + 12 мм рт. ст.
127
128
129
130
132
135
136
88
89
89
89
89
89
89
12
Измеренный рост (см)
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
50th
102
102
104
105
107
108
108
61
61
61
62
64
65
65
90-е
114
115
116
118
120
122
122
75
75
75
75
76
76
76
95-й
118
119
120
122
124
125
126
78
78
78
78
79
79
79
95-й + 12 мм рт. ст.
130
131
132
134
136
137
138
90
90
90
90
91
91
91
13
Измеренный рост (см)
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
50th
104
105
106
107
108
108
109
62
62
63
64
65
65
66
90-е
116
117
119
121
122
123
123
75
75
75
76
76
76
76
95-й
121
122
123
124
126
126
127
79
79
79
79
80
80
81
95-й + 12 мм рт. ст.
133
134
135
136
138
138
139
91
91
91
91
92
92
93
14
Измеренный рост (см)
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
50th
105
106
107
108
109
109
109
63
63
64
65
66
66
66
90-е
118
118
120
122
123
123
123
76
76
76
76
77
77
77
95-й
123
123
124
125
126
127
127
80
80
80
80
81
81
82
95-й + 12 мм рт. ст.
135
135
136
137
138
139
139
92
92
92
92
93
93
94
15
Измеренный рост (см)
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
50th
105
106
107
108
109
109
109
64
64
64
65
66
67
67
90-е
118
119
121
122
123
123
124
76
76
76
77
77
78
78
95-й
124
124
125
126
127
127
128
80
80
80
81
82
82
82
95-й + 12 мм рт. ст.
136
136
137
138
139
139
140
92
92
92
93
94
94
94
16
Измеренный рост (см)
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
50th
106
107
108
109
109
110
110
64
64
65
66
66
67
67
90-е
119
120
122
123
124
124
124
76