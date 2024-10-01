Цистинурия

Прием большого количества жидкости

Подщелачивание мочи

Диетическое ограничение натрия, животного белка и метионина (по возможности).

Иногда цистин-связывающие препараты

Конечная стадия почечной недостаточности может развиться. Снижение концентрации цистина в моче ниже 250–300 мг/л (1–1,25 ммоль/л) снижает токсическое воздействие на почки и может способствовать выведению цистина из организма в разведённом состоянии. Это снижение достигается увеличением объема мочи при потреблении жидкости, достаточной для обеспечения диуреза 1,5–2 л/м2/день, что может потребовать потребления до 2–4 л жидкости в сутки (1). Гидратация особенно важна ночью, когда объём и рН мочи снижается.

Подщелачивание мочи до рН > 7,0 с цитратом калия или бикарбонатом калия значительно увеличивает растворимость цистина.

Легкое ограничение потребления натрия с пищей (100 мкЭкв/день) и животного белка (0,8–1,0 г/кг в день), и диетическая метионин может помочь уменьшить экскрецию цистина. Поскольку белок необходим для нормального роста организма, не следует чрезмерно ограничивать его потребление у детей.

Когда высокое потребление жидкости и подщелачивание не уменьшают образование камней, можно попробовать цистин-связывающие препараты, потому что цистин-лекарственный комплекс может увеличить растворимость до 50 раз. Пеницилламин и тиопронин являются актуальными препаратами, связывающими цистин. Вместе с пеницилламином следует назначить пиридоксин. У примерно половины пациентов развиваются такие токсические проявления, как лихорадка, сыпь, артралгии или, реже, нефротический синдром, панцитопения либо волчаночноподобные реакции. Хотя было высказано предположение о более низком риске токсичности при использовании тиопронина, оно не было подтверждено (2). Тщательный контроль реакции на лечение очень важен.

Хотя медикаментозное лечение может способствовать уменьшению образования камней в почках, существует высокий риск их рецидива.

Животные модели были полезны при разработке новых методов лечения цистинурии (3). В настоящее время проводятся клинические испытания для изучения эффективности ряда лечебных мероприятий, включая применение буцилламина, толваптана и альфа-липоевой кислоты. Недавнее исследование показало краткосрочную эффективность и безопасность терапии разбавлением с использованием толваптана у молодых пациентов с цистинурией (4).

(См. также принятые несколькими обществами в 2021 г. Рекомендации по лечению цистинурии в клинической практике).