Синдром Барттера и синдром Гительмана

Синдром Барттера чаще проявляется симптомами у пациентов пренатально или же в младенчестве или в раннем детстве. У пациентов с синдромом Гительмана болезнь проявляется в позднем детстве или в зрелом возрасте.

Следует отметить, что некоторые пациенты, особенно с синдромом Гительмана, имеют бессимптомное течение заболевания, а диагноз у них ставится случайно после проведения анализов крови.

Пренатально синдром Барттера может проявляться задержкой внутриутробного развития и многоводием. Различные формы синдрома Барттера могут иметь конкретные проявления, включая потерю слуха, гипокальциемию и нефрокальциноз, в зависимости от основного генетического дефекта. Дети с синдромом Барттера чаще, чем дети с синдромом Гительмана, могут рождаться преждевременно, иметь низкий рост и неудовлетворительное постнатальное развитие, также у некоторых детей имеется умственная отсталость.

Неспособность удержать в организме калий, кальций или магний может привести к мышечной слабости, спазмам, судорогам, тетании или усталости. Это особенно заметно при синдроме Гительмана. Полидипсия, полиурия, пристрастие к соли и рвота могут присутствовать при обоих синдромах.

Большинство пациентов с синдромом Барттера или синдромом Гительмана имеют низкое или низкое нормальное артериальное давление и могут иметь признаки снижения объема.

В общем, ни синдром Бартера, ни синдром Гительмана обычно не приводят к развитию хронической почечной недостаточности.