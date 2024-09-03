Пороки развития влагалища

Вагинальная агенезия в сочетании с аномалиями шейки матки и матки также известна как мюллерова агенезия, мюллерова аплазия или синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (МРКХ).

Как правило, нижняя треть влагалища присутствует, потому что эмбриологически происходит из урогенитального синуса, тогда как верхняя треть влагалища, шейка матки, матка и маточные трубы происходят из парамезонефрических (мюллеровых) протоков. В результате внешний осмотр часто бывает нормальным, а диагноз часто устанавливают только в период полового созревания из-за отсутствия менструаций, с наличием боли или без нее. Аменорея обусловлена агенезией матки. Если матка развивается, она часто бывает маленькой, однако в состоянии продуцировать менструальную жидкость, не находящую оттока, поэтому появляется боль.

Вагинальная агенезия может быть связана с почечными аномалиями, чаще всего односторонней почечной агенезией. Она также может быть связана с аномалиями скелета или брюшной стенки.

Методы лечения включают удлинение влагалища с помощью самостоятельного применения вагинальных расширителей, и хирургическую реконструкцию, в зависимости от специфики аномалии. Сроки лечения зависят от пациентки.