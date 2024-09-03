Общий обзор врождённых аномалий мочеполовой системы

Врожденные аномалии развития мочеполового тракта имеют большую распространенность по сравнению с другими аномалиями органов и систем.

Пациенты с аномалиями мочевыводящих путей предрасположены ко многим осложнениям, включая инфекции мочевыводящих путей, обструкцию, стаз, формирование камней и нарушение функции почек. Врожденные аномалии мочевых путей, описанные здесь:

Аномалии половых органов могут привести к выделительной или сексуальной дисфункции, нарушению фертильности, психосоциальным сложностям или их комбинации. Врожденные генитальные аномалии, описанные здесь:

Урогенитальные аномалии часто требуют хирургического вмешательства.

Многие аномалии мочеполовых органов диагностируют внутриутробно с помощью рутинного пренатального ультразвукового исследования. Некоторые врожденные почечные аномалии (например, аутосомно-доминантный поликистоз почек, спонгиозная почка, наследственный нефрит) могут не проявляться до совершеннолетия.