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Общий обзор врождённых аномалий мочеполовой системы

Авторы:Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Врожденные аномалии развития мочеполового тракта имеют большую распространенность по сравнению с другими аномалиями органов и систем.

Пациенты с аномалиями мочевыводящих путей предрасположены ко многим осложнениям, включая инфекции мочевыводящих путей, обструкцию, стаз, формирование камней и нарушение функции почек. Врожденные аномалии мочевых путей, описанные здесь:

Аномалии половых органов могут привести к выделительной или сексуальной дисфункции, нарушению фертильности, психосоциальным сложностям или их комбинации. Врожденные генитальные аномалии, описанные здесь:

Урогенитальные аномалии часто требуют хирургического вмешательства.

Многие аномалии мочеполовых органов диагностируют внутриутробно с помощью рутинного пренатального ультразвукового исследования. Некоторые врожденные почечные аномалии (например, аутосомно-доминантный поликистоз почек, спонгиозная почка, наследственный нефрит) могут не проявляться до совершеннолетия.

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