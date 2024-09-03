Клиническая оценка

Иногда лапароскопия

Редко УЗИ или МРТ

Все мальчики должны пройти обследование яичек при рождении, и затем повторять его ежегодно для оценки расположения яичек и роста.

Неопустившиеся и эктопические яички следует отличать от гипермобильных (втягивающихся) яичек, которые присутствуют в мошонке, но легко втягиваются в паховый канал посредством кремастерного рефлекса. Крипторхизм диагностируется во время объективного обследования; теплая среда, теплые руки доктора, и расслабленность пациента важны для исключения стимуляции втягивания яичек. При необходимости ребенка можно поставить в положение «лягушачьи лапки», чтобы лучше осмотреть яички. Уменьшить трение и помочь определить локализацию яичка может смазывание мылом паха ребенка или перчаток осматривающего специалиста перед исследованием.

У пациентов с односторонним непальпируемым яичком, опустившееся яичко, превышающее предполагаемые размеры, может свидетельствовать об атрофическом неопущении яичка; подтверждение требует хирургического вмешательства, как правило, с помощью диагностической лапароскопии для нахождения внутрибрюшного семенника или подтверждения тестикулярной агенезии. Тем не менее, иногда проводится осмотр мошонки или пахового канала, если подозревают расположение остатка яичка дистально по отношению внутреннего пахового кольца.

При двусторонних непальпируемых яичках у пациентов, находящихся непосредственно в неонатальном периоде, должны быть оценены возможные нарушения половой дифференциации (следует рассмотреть возможность консультации детским эндокринологом). Если нарушение половой дифференциации было исключено, для выявления яичек, расположенных в брюшной полости, часто необходима лапароскопия, а затем может быть выполнена двусторонняя орхипексия.

(См. также рекомендации Американской урологической ассоциации по оценке и лечению крипторхизма за 2018 год.)