Везикоуретеральный рефлюкс (ВУР)

Дети, как правило, имеют в анамнезе фетальный гидронефроз или фебрильные ИМП, либо же у них обнаруживается ПМР после прохождения скрининговых тестов из-за наличия сибсов с ПМР. До 25% сибсов могут иметь ПМР. В результате родители могут решить обследовать бессимптомных сибсов.

Редко, выявляется у детей с артериальной гипертензией, которая чаще является отсроченным последствием нефросклероза.

Дети с инфекцией мочевыводящих путей могут иметь лихорадку, боли в животе или боль в боку, дизурические растройства, частые позывы, недержание, непроизвольное мочеиспускание или, редко, гематурию.

У некоторых детей симптомы отсутствуют.