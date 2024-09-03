Аномалии яичек и мошонки

Неонатальный перекрут яичка – это перекрут яичка, который происходит в период от дородового до 30 дней после рождения. Частота новых случаев оценивается примерно 6 на 100 000 живорожденных (1).

Перекрут приводит к ишемии и в конечном счете к некрозу яичек. Большинство случаев неонатального перекрута являются экстравагинальными (за пределами влагалищной оболочки) и часто возникают в перинатальном периоде.

Диагноз ставится на основании объективного обследования, при котором пальпируется твердое яичко; кожа мошонки может быть эритематозной.

Яичко редко удается спасти, если только перекрут не был засвидетельствован (т. е. острый перекрут) Хотя может произойти двусторонний асинхронный перекрут, он встречается редко. Вопрос о времени вмешательства является спорным. Тем не менее некоторые эксперты выступают за немедленное хирургическое вмешательство с целью контралатеральной фиксации, поскольку потеря обоих яичек является разрушительной.