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Аномалии яичек и мошонки

Авторы:Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Наиболее распространенные аномалии яичек и мошонки:

Перекрут яичка у новорожденных встречается редко, однако перекрут яичка у взрослых является частой неотложной урологической ситуацией. К редким врожденным аномалиям относятся агенезия мошонки, гипоплазия, эктопия или гемангиома, пеноскротальная транспозиция и расщепление мошонки.

Врожденное гидроцеле

Врожденное гидроцеле представляет собой накопление жидкости в мошонке между слоями влагалищной оболочки. Оно может быть изолированным (несообщающимся) или может соединяться с брюшной полостью через открытый влагалищный отросток (потенциальный грыжевой мешок). Гидроцеле проявляется как безболезненное увеличение мошонки.

Состояние может разрешиться самостоятельно, но, как правило, требует коррекции, если оно сохраняется после 12 месяцев или если оно увеличивается.

Врожденное гидроцеле

Перекрут яичек в неонатальном периоде

Неонатальный перекрут яичка – это перекрут яичка, который происходит в период от дородового до 30 дней после рождения. Частота новых случаев оценивается примерно 6 на 100 000 живорожденных (1).

Перекрут приводит к ишемии и в конечном счете к некрозу яичек. Большинство случаев неонатального перекрута являются экстравагинальными (за пределами влагалищной оболочки) и часто возникают в перинатальном периоде.

Диагноз ставится на основании объективного обследования, при котором пальпируется твердое яичко; кожа мошонки может быть эритематозной.

Яичко редко удается спасти, если только перекрут не был засвидетельствован (т. е. острый перекрут) Хотя может произойти двусторонний асинхронный перекрут, он встречается редко. Вопрос о времени вмешательства является спорным. Тем не менее некоторые эксперты выступают за немедленное хирургическое вмешательство с целью контралатеральной фиксации, поскольку потеря обоих яичек является разрушительной.

Справочные материалы по перекруту яичка в неонатальном периоде

  1. 1. Kylat RI, Ahmed MN. Neonatal testicular torsion. Afr J Paediatr Surg. 2022;19(1):1-4. doi:10.4103/ajps.AJPS_153_20

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