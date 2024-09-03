Аномалии полового члена

Фимоз, наиболее распространенная аномалия полового члена, представляет собой сужение крайней плоти с невозможностью ее оттягивания на головку; он может быть врожденным или приобретенным.

Фимоз может реагировать на топические кортикостероиды и слабое растяжение; некоторым мальчикам требуется обрезания.

Фимоз Скрыть подробности На данной фотографии показан пенис мальчика с фимозом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Парафимоз – это неспособность оттянутой пережимающей крайней плоти дистально уменьшаться над головкой.

Парафимоз должен быть экстренно устранен, поскольку сжимающая крайняя плоть действует как жгут, вызывая отек и боль. Жесткое циркулярное сжатие отечной крайней плоти пальцами может уменьшить отек в достаточной мере, чтобы позволить крайней плоти восстановить нормальное положение, путем отталкивания головки обоими большими пальцами назад через тугую крайнюю плоть. Если методика неэффективна, дорсальный разрез под местной анестезией временно облегчает состояние. Когда отеки рассосались, фимоз можно лечить с помощью обрезания или топическими кортикостероидами.