Врожденные урогенитальные аномалии полового члена обычно связаны с анатомическими аномалиями уретры и наоборот.
Хирургическое лечение необходимо при нарушении функции или при желании провести косметическую коррекцию.
Искривление полового члена
Хорда – это вентральное, латеральное и/или ротационное искривление полового члена, которое наиболее очевидно при эрекции. Эта аномалия вызвана наличием фиброзной ткани вдоль обычного хода губчатого тела или разницей в размерах между двумя пещеристыми телами. Искривление полового члена может быть связано с гипоспадией.
При тяжелой деформации может потребоваться хирургическая коррекция.
Фимоз и парафимоз
Фимоз, наиболее распространенная аномалия полового члена, представляет собой сужение крайней плоти с невозможностью ее оттягивания на головку; он может быть врожденным или приобретенным.
Фимоз может реагировать на топические кортикостероиды и слабое растяжение; некоторым мальчикам требуется обрезания.
Парафимоз – это неспособность оттянутой пережимающей крайней плоти дистально уменьшаться над головкой.
Парафимоз должен быть экстренно устранен, поскольку сжимающая крайняя плоть действует как жгут, вызывая отек и боль. Жесткое циркулярное сжатие отечной крайней плоти пальцами может уменьшить отек в достаточной мере, чтобы позволить крайней плоти восстановить нормальное положение, путем отталкивания головки обоими большими пальцами назад через тугую крайнюю плоть. Если методика неэффективна, дорсальный разрез под местной анестезией временно облегчает состояние. Когда отеки рассосались, фимоз можно лечить с помощью обрезания или топическими кортикостероидами.
Другие аномалии полового члена
Очень плотная уздечка может предотвратить полное втягивание крайней плоти или причинить боль или кровотечение при отодвигании крайней плоти или эрекции. Пластика уздечки может быть достаточной для устранения симптомов, если пациенты не хотят обрезания.
Менее распространенные аномалии полового члена включают агенезию, удвоение и лимфатический отек. Многие аномалии полового члена также включают аномалию уретры или другие аномалии, такие как экстрофия. Лечение большинства аномалий – хирургическое.
Микропенис формируется в результате дефицита андрогенов или нечувствительности к ним; у мальчиков с дефицитом андрогенов лечение заключается в приеме добавок, содержащих тестостерон. Микропенис следует отличать от скрытого полового члена. Скрытый пенис возникает на фоне ожирения в надлобковой области у ребенка. Как только жировая подушка уменьшается, длина пениса становится достаточной. Хирургическое вмешательство показано редко, поскольку эта аномалия разрешается по мере уменьшения жировой ткани и роста пениса в детстве и пубертате.