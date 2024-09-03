Аномалии мочевого пузыря

Нейрогенный мочевой пузырь — это дисфункция мочевого пузыря, причинами чего являются неврологические патологии, включая аномалии спинного мозга или центральной нервной системы (например, расщепление позвоночника, детский церебральный паралич), травму или последствия хирургического вмешательства на органах малого таза (например, при крестцово-копчиковой тератоме или атрезии заднего прохода) (1).

Мочевой пузырь может быть вялым, спастическим или комбинированным. Вялый мочевой пузырь имеет большой объём, низкое давление и минимальные сокращения. Спастический мочевой пузырь характеризуется нормальным или низким объемом, высоким давлением, и непроизвольными сокращениями. Если присутствует хронически повышенное давление мочевого пузыря (> 40 см водн. ст. H2О), это часто приводит к прогрессирующему повреждению почек, даже при отсутствии инфекции или рефлюкса.

Проявления включают рецидивирующие ИМП, задержку и/или недержание мочи, камни в мочевом пузыре и потенциальную почечную недостаточность.

Лежащие в основе неврологические нарушения, как правило, очевидны. Обычно измеряется остаточный объем мочи после мочеиспускания, проводится УЗИ почек для выявления гидронефроза, а также определяется уровень креатинина или цистатина С в сыворотке крови для оценки функции почек. Уродинамическое тестирование часто проводится для подтверждения диагноза, контроля функции и давления в мочевом пузыре. Эти исследования часто повторяются через определенные промежутки времени в период роста ребенка для оценки состояния функций мочевого пузыря и почек.

Цели ведения пациента включают в себя снижение риска инфицирования, поддержание необходимого давления мочевого пузыря и резервуарного объема, эффективное опорожнение мочевого пузыря и достижение социального удержания мочи. Лечение нейрогенного мочевого пузыря включает в себя медикаментозное лечение (например, антихолинергические препараты, профилактические антибиотики), асептическую интермиттирующую катетеризацию (АИК) мочевого пузыря и/или хирургическое вмешательство (например, аугментационную цистопластику, аппендиковезикостомию, инъекции ботулотоксина, нейростимуляцию). С годами применение ботулотоксина расширяется, он используется для лечения детей с нейрогенным мочевым пузырем, рефрактерным к пероральным препаратам и CIC (чистой интермиттирующей канюляции). В систематическом обзоре 6 исследований было показано, что после лечения ботулотоксином у детей наблюдалось как клиническое, так и уродинамическое улучшение без побочных эффектов (2).

Дети с нейрогенным мочевым пузырём часто также имеют нейрогенный кишечник с запорами и недержанием стула, которые также требуют правильного ведения.