Правый желудочек с двойным отхождением магистральных сосудов

ДОМСПЖ (DORV) имеет широкий спектр анатомических и физиологических особенностей в зависимости от размера и расположения дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП), который всегда присутствует, а также от наличия и степени стеноза легочной артерии (1).

Основные варианты двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка (ДОМСПЖ)

Поскольку оба крупных сосуда выходят из одного желудочка, существует некоторая степень смешения ненасыщенной кислородом системной венозной крови и высоконасыщенной кислородом крови, которая возвращается по легочным венам в правый желудочек через поток через левое предсердие, левый желудочек и ДМЖП. Тем не менее, степень снижения насищения кислородом системной артериальной крови в значительной степени зависит от потока крови, который поступает через дефект желудочка и наличия обструкции легочной артерии.

Если дефект субаортальный, шунтирование крови при ДМЖ осуществляется как в аорту, так и в легочную артерию, что приводит к эффективному массивному шунтированию слева направо. Физиологические и клинические данные практически идентичны таковым при крупном ДМЖП. Если при субаортальном ДМЖП развивается стеноз легочной артерии, то более ненасыщенная кислородом кровь направляется с правого желудочка в аорту, что приводит к цианозу и клинической картине, аналогичной тетраде Фалло.

При сублегочном ДМЖП высоконасыщенная кислородом кровь из левого желудочка течет преимущественно в легочную артерию, а ненасыщенная кровь из правого желудочка поступает в основном в аорту, что приводит к умеренному и тяжелому цианозу и той же физиологии, что и транспозиция магистральных артерий (d-ТМА). Когда ДМЖП является сублегочным и легочный клапан непосредственно прилегает к дефекту или частично перекрывает ДМЖП, дефект называется аномалией Тауссиг-Бинга.

Последний основной вариант локализации ДМЖП – это мышечный дефект, который не связан ни с одним из крупных сосудов. Клинические проявления при этом находятся где-то посредине спектра между другими типами ДМЖП как с избыточным кровотоком через легочные сосуды, так и системной десатурацией.

Множество других врожденных дефектов могут быть связаны с ДОМСПЖ, но наиболее распространенным является коарктация аорты с аномалией Тауссиг-Бинга.