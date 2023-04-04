Другие врожденные аномалии сердца

Легочная атрезия с интактной межжелудочковой перегородкой, при которой клапан легочной артерии сформирован неправильно, что препятствует току крови от сердца к легким, часто сочетается с гипоплазией трехстворчатого клапана и гипоплазией правого желудочка. Эту связь легко понять, беря во внимание тот факт, что нормальный внутриутробный рост желудочка плода зависит от адекватного притока и оттока от этого желудочка.

Аномалии коронарных артерий, особенно свищевые соединения коронарных артерий с гипоплазированным правым желудочком и стенозы коронарных артерий, распространены и имеют большое влияние на прогноз и хирургические варианты; в любом случае, требуется хирургическое вмешательство. Краткосрочная постнатальная выживаемость зависит от проходимости артериального протока. У младенцев развивается цианоз, аускультативные данные могут включать шум трикуспидальной регургитации или открытый артериальный проток. Если не диагностировано ранее во время пренатального УЗИ, постнатальная диагностика проводится с помощью эхокардиографии.