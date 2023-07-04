Септооптическая дисплазия

МРТ

Диагноз септо-оптической дисплазии ставится на основании данных МРТ. Все дети с септикооптической дисплазией нуждаются в оценке эндокринных нарушений гипофиза и развивающихся дисфункций (исследование гормона роста, АДГ и т.д.).

Полимикрогирия со септооптической дисплазией Изображение Image courtesy of Stephen J. Falchek, MD.

Растущая частота использования УЗИ плода, которое может обнаружить отсутствие прозрачной перегородки и увеличенный размер желудочка, с последующим МРТ плода способствуют раннему выявлению этого порока развития.