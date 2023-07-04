Анэнцефалия характеризуется отсутствием больших полушарий головного мозга. Она обычно сопровождается дефектом формирования задней части черепа, оставляя затылок без костной защиты.

При анэнцефалии остаточная ткань головного мозга состоит из сильно деформированной нервной ткани, которая может быть полностью обнажена или только частично покрыта кожей. Части ствола головного и спинного мозга могут отсутствовать или быть неправильно развитыми. Младенцы рождаются мертвыми или умирают в течение нескольких дней или недель.

Лечение анэнцефалии только паллиативное.

Гидроанэнцефалия является разновидностью анэнцефалии.