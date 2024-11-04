Торсия бедра (скручивание)

Головка бедренной кости может быть закручена при рождении.
(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).
Подвывих бедренной кости распространен среди новорожденных и может быть
Внутренним (бедренная антеверсия): колени направлены навстречу друг другу вместе с пальцами стоп
Наружным (бедренная ретроверсия): колени направлены в противоположные стороны
При рождении внутренняя торсия может достигать 40° и при этом оставаться нормальным. Внешняя торсия также может быть заметна при рождении и при этом соответствовать норме.
Торсию бедренной кости выявляют, укладывая ребенка грудью на стол для обследования. Бедра выворачивают наружу и внутрь. Ограничение внутреннего вращения указывает на бедренную антерверсию, в то время как ограничение наружного вращения – на бедренную ретроверсию.
Внутренняя торсия бедра
Дети с внутренней бедренной торсией могут регулярно сидеть в положении W (т.е., колени вместе, ноги разведены) или спать ничком с ногами, вытянутыми или согнутыми и вывернутыми вовнутрь. Эти дети, вероятно, занимают такое положение потому, что оно более удобно. Считается, что сидение в положении W ухудшает торсию, однако нет никаких признаков, что этого положения следует избегать. К подростковому возрасту внутренняя торсия имеет тенденцию постепенно уменьшаться без вмешательства до 15°.
Ортопедическое лечение, включающее деротационную остеотомию (при которой кость разламывается, поворачивается в нормальное положение и скрепляется), показано детям с неврологическими расстройствами, такими как расщепленный позвоночник или тем, у кого скручивание препятствует передвижению.
Наружная торсия бедра
Внешняя торсия бедра может возникать, если внутриутробное воздействие приводит к отведению или внешнему скручиванию нижней конечности. Если внешнее скручивание выявляется при рождении ребенка, ему показано тщательное обследование (включая рентгенологическое или ультразвуковое) для выявления вывиха бедра
Внешнее скручивание обычно исправляется спонтанно, особенно после того, как дети начинают стоять и ходить, но, если скручивание сохраняется после 8 лет, необходимы ортопедические рекомендации.
Лечение внешнего перекручивания включает деротационную остеотомию.