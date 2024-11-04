Торсия бедра (скручивание)

Головка бедренной кости может быть закручена при рождении.

(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).

Подвывих бедренной кости распространен среди новорожденных и может быть

Внутренним (бедренная антеверсия): колени направлены навстречу друг другу вместе с пальцами стоп

Наружным (бедренная ретроверсия): колени направлены в противоположные стороны

При рождении внутренняя торсия может достигать 40° и при этом оставаться нормальным. Внешняя торсия также может быть заметна при рождении и при этом соответствовать норме.

Торсию бедренной кости выявляют, укладывая ребенка грудью на стол для обследования. Бедра выворачивают наружу и внутрь. Ограничение внутреннего вращения указывает на бедренную антерверсию, в то время как ограничение наружного вращения – на бедренную ретроверсию.

Внутренняя торсия бедра Дети с внутренней бедренной торсией могут регулярно сидеть в положении W (т.е., колени вместе, ноги разведены) или спать ничком с ногами, вытянутыми или согнутыми и вывернутыми вовнутрь. Эти дети, вероятно, занимают такое положение потому, что оно более удобно. Считается, что сидение в положении W ухудшает торсию, однако нет никаких признаков, что этого положения следует избегать. К подростковому возрасту внутренняя торсия имеет тенденцию постепенно уменьшаться без вмешательства до 15°. Ортопедическое лечение, включающее деротационную остеотомию (при которой кость разламывается, поворачивается в нормальное положение и скрепляется), показано детям с неврологическими расстройствами, такими как расщепленный позвоночник или тем, у кого скручивание препятствует передвижению.