Врожденный вывих колена

Колено может быть смещено при рождении.

(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).

Вывих переднего колена с гиперэкстензией встречается редко при рождении, но требует экстренной оценки, чтобы убедиться в отсутствии сосудистых нарушений. Это может наблюдаться при синдроме Ларсена, который состоит из нескольких врожденных смещений (например, локтей, бедер, коленей), косолапости и характерного лица (выпуклый лоб, низкая переносица, широко расставленные глаза), или при артрогрипозе. Дислокации могут быть связаны с мышечным дисбалансом (если миелодисплазия или артрогрипоз присутствуют) или внутриутробным расположением. Часто присутствует ипсилатеральный вывих бедра.

При осмотре нога вытянута и не может быть согнута более, чем на несколько градусов.

Часто проводятся визуализационные исследования, включая рентгенографию, МРТ или КТ пораженной области.

Если ребенок, без учета этого обстоятельства, находится в нормальном состоянии, немедленное лечение ежедневными пассивными движениями сгибания и шинированием при сгибании обычно приводит к функционированию колена.