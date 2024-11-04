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Врожденный вывих колена

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено нояб. 2024

Колено может быть смещено при рождении.

(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).

Вывих переднего колена с гиперэкстензией встречается редко при рождении, но требует экстренной оценки, чтобы убедиться в отсутствии сосудистых нарушений. Это может наблюдаться при синдроме Ларсена, который состоит из нескольких врожденных смещений (например, локтей, бедер, коленей), косолапости и характерного лица (выпуклый лоб, низкая переносица, широко расставленные глаза), или при артрогрипозе. Дислокации могут быть связаны с мышечным дисбалансом (если миелодисплазия или артрогрипоз присутствуют) или внутриутробным расположением. Часто присутствует ипсилатеральный вывих бедра.

При осмотре нога вытянута и не может быть согнута более, чем на несколько градусов.

Часто проводятся визуализационные исследования, включая рентгенографию, МРТ или КТ пораженной области.

Если ребенок, без учета этого обстоятельства, находится в нормальном состоянии, немедленное лечение ежедневными пассивными движениями сгибания и шинированием при сгибании обычно приводит к функционированию колена.

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