Врожденные аномалии шеи и спины

Голова становится наклоненной сразу или вскоре после рождения.

Наиболее распространенной причиной является

Травма шеи во время родов

Кривошея, которая развивается в течение первых нескольких дней или недель жизни, может быть результатом травмы, которая вызывает гематому, с последующим фиброзом и контрактурой грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКСМ). В области грудино-ключично-сосцевидной мышцы (SCM) может быть обнаружено безболезненное образование, обычно в средней части. Кривошея является распространенной причиной плагиоцефалии (уплощение одной стороны головы) и асимметрии лица (см. Шейная дистония).

Другие причины врожденной кривошеи включают аномалии позвоночника, такие как синдром Клиппеля-Фейля (слияние шейных позвонков, короткая шея и низкая линия роста волос на затылке, часто с аномалиями мочевыводящих путей) или атланто-затылочное сращение. Могут быть задействованы специфические дефекты генов (например, мутации в GDF6, GDF3 и MEOX1). Опухоли центральной нервной системы, бульбарный паралич и офтальмологическая дисфункция являются распространенными неврологическими причинами, но редко присутствуют при рождении. Переломы, вывихи или подвывихи шейного отдела позвоночника (особенно C1 и C2) или зубовидные аномалии редки, но являются серьезными причинами; необратимое неврологическое повреждение может быть следствием травмы спинного мозга.

Нужно сделать снимки шеи, чтобы исключить костные причины, которые могут потребовать стабилизации.

Когда кривошея вызвана родовой травмой, показана частая пассивная растяжка ключично-сосцевидной мышцы (поворот головы и растяжение шеи в боковом направлении на противоположную сторону). Инъекции ботулотоксина в грудино-ключично-сосцевидную мышцу (SCM) могут помочь в случаях, устойчивых к лечению