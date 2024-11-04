Варусное колено (О-образное искривление ног) и наружное отклонение голени(Х-образные ноги)

Два основных типа коленных или бедренно-большеберцовых угловых деформаций – варусное колено (саблевидная нога) и наружное отклонение голени (вывернутые внутрь колени). При отсутствии лечения обе патологии могут вызвать остеоартрит коленных суставов в зрелом возрасте.
(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).
Варусное Колено
Варусное колено распространено среди малышей и обычно проходит спонтанно к 18 месяцам. Если проблема не исчезает или даже становится более серьезной, следует подозревать болезнь Блаунта (деформирующий остеохондроз большеберцовой кости), а также исключить рахит и другие метаболические заболевания костей.
Болезнь Блаунта
Болезнь Блаунта связана с нарушением медиальной проксимальной пластиной роста большеберцовой кости; могут развиться варусное колено и большеберцовое кручение. Болезнь Блаунта может возникнуть в раннем детстве или в подростковом возрасте (в связи с избыточным весом).
Ранняя диагностика болезни Блаунта затруднена, потому что рентгенограмма может быть нормальной; классический рентгеновский признак – ангуляция медиального метафиза.
Раннее использование шин или скобок может быть эффективным, но часто необходимы операции с внешней фиксацией или без нее.
Вальгусная деформация колена
Наружное отклонение голени наблюдается реже, чем варусное колено, и даже при тяжелой форме, как правило, спонтанно разрешается к 9 годам.
Скелетные дисплазии или гипофосфатазия должны быть исключены.
Если выраженная деформация сохраняется после 10 лет, показано хирургическое сшивание медиального дистального эпифиза бедренной кости.