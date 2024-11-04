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Варусное колено (О-образное искривление ног) и наружное отклонение голени(Х-образные ноги)

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено нояб. 2024

Два основных типа коленных или бедренно-большеберцовых угловых деформаций – варусное колено (саблевидная нога) и наружное отклонение голени (вывернутые внутрь колени). При отсутствии лечения обе патологии могут вызвать остеоартрит коленных суставов в зрелом возрасте.

(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).

Варусное Колено

Варусное колено распространено среди малышей и обычно проходит спонтанно к 18 месяцам. Если проблема не исчезает или даже становится более серьезной, следует подозревать болезнь Блаунта (деформирующий остеохондроз большеберцовой кости), а также исключить рахит и другие метаболические заболевания костей.

Варусное колено (отклонение колена кнаружи)
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Эта фотография показывает младенца с варусной деформацией коленных суставов, особенно левой ноги.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Болезнь Блаунта

Болезнь Блаунта связана с нарушением медиальной проксимальной пластиной роста большеберцовой кости; могут развиться варусное колено и большеберцовое кручение. Болезнь Блаунта может возникнуть в раннем детстве или в подростковом возрасте (в связи с избыточным весом).

Ранняя диагностика болезни Блаунта затруднена, потому что рентгенограмма может быть нормальной; классический рентгеновский признак – ангуляция медиального метафиза.

Раннее использование шин или скобок может быть эффективным, но часто необходимы операции с внешней фиксацией или без нее.

Вальгусная деформация колена

Наружное отклонение голени наблюдается реже, чем варусное колено, и даже при тяжелой форме, как правило, спонтанно разрешается к 9 годам.

Скелетные дисплазии или гипофосфатазия должны быть исключены.

Если выраженная деформация сохраняется после 10 лет, показано хирургическое сшивание медиального дистального эпифиза бедренной кости.

Вальгусное колено (х-образные ноги)
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Эта фотография показывает мальчика-подростка с вальгусной деформацией коленных суставов, которая приводит к искривлению ног вовнутрь так, что колени соприкасаются и стопы смещены наружу.
MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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