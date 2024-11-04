Варусное колено (О-образное искривление ног) и наружное отклонение голени(Х-образные ноги)

Болезнь Блаунта связана с нарушением медиальной проксимальной пластиной роста большеберцовой кости; могут развиться варусное колено и большеберцовое кручение. Болезнь Блаунта может возникнуть в раннем детстве или в подростковом возрасте (в связи с избыточным весом).

Ранняя диагностика болезни Блаунта затруднена, потому что рентгенограмма может быть нормальной; классический рентгеновский признак – ангуляция медиального метафиза.

Раннее использование шин или скобок может быть эффективным, но часто необходимы операции с внешней фиксацией или без нее.