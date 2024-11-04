Антеверсия большеберцовой кости

Большеберцовая кость может быть скручена при рождении. Тибиальное скручивание может быть внешним (латеральным) или внутренним (медиальным).

(См. также Обзор врожденных аномалий опорно-двигательной системы).

Внешнее кручение большеберцовой кости происходит обычно с ростом: от 0° при рождении до 20° к взрослой жизни. Внешнее кручение редко является проблемой.

Внутреннее кручение большеберцовой кости распространено при рождении, но обычно исчезает с ростом. Однако, чрезмерное кручение может указывать на нервно-мышечные проблемы. Кручения также возникают при болезни Блаунта. Стойкое чрезмерное кручение может привести к соприкосновению носков и О-образному искривлению ног.

Для оценки на большеберцовое кручение угол между осью стопы и осью бедра измеряют, когда ребенок наклонен и колени согнуты под углом 90°. Обычно ось ступни направлена на 10° латеральнее оси бедра. Этот угол можно также измерить, усадив ребенка и проведя воображаемую линию, соединяющую латеральную и медиальную ось лодыжки.

У большинства детей большеберцовая кость возвращается в нормальное положение без лечения в возрасте от 5 до 6 лет. Дети с тяжелыми случаями тибиального скручивания могут нуждаться в ношении ортопедической обуви, шины или ортеза.