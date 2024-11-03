Введение в вопросы здравоохранения в подростковом возрасте

Основными причинами смерти и инвалидности среди подростков в Соединенных Штатах являются непреднамеренные травмы (например, от огнестрельного оружия, автомобильные аварии и передозировка наркотиков) (1).

Физические травмы из-за преднамеренного повреждения (убийство, самоубийство) также очень распространены среди подростков. Кроме того, сотрясение мозга может возникнуть в результате спортивной или другой деятельности.

Употребление психоактивных веществ представляет собой серьезную проблему для здоровья в целом и является важной проблемой среди подростков. Чтобы избежать краткосрочных и долгосрочных последствий, необходимы санитарное просвещение, профилактика, скрининг и раннее выявление проблем.

Психические расстройства распространены во время подросткового периода. Пандемия COVID-19 и глобальная реакция на нее, в том числе нарушения домашнего и школьного режима, оказали значительное влияние на психическое здоровье подростков.

Важную роль начинают играть сексуальные и репродуктивные вопросы, поскольку подростки исследуют свою сексуальность и могут подвергаться сексуальным ожиданиям или поведению со стороны сверстников или других лиц. Вопросы сексуального здоровья могут включать следующие тематики:

В этот период может также происходить исследование гендерной идентичности.

К счастью, большинство подростков имеют хорошее физическое и психическое здоровье. Тем не менее у подростков могут возникать тяжелые или хронические заболевания. Ожирение часто встречается в подростковом возрасте и часто ассоциируется с сопутствующими заболеваниями, включая диабет, гипертонию и дислипидемию. Кроме того, благодаря достижениям медицины удалось увеличить продолжительность жизни после тяжелых заболеваний в раннем детстве.

В Соединенных Штатах приблизительно 40% подростков живут с хроническими заболеваниями, такими как астма, диабет или воспалительное заболевание кишечника (2).

Хотя опухоли у подростков встречаются нечасто, самые распространенные из них включают лейкемию, лимфому, костные саркомы, саркомы мягких тканей (например, рабдомиосаркому), опухоли центральной нервной системы и рак щитовидной железы.