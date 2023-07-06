Вакцинация в детском возрасте

Вакцинация зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный метод предотвращения серьезных заболеваний и улучшения здоровья во всем мире. Благодаря вакцинам инфекции, которые когда-то были очень распространены и/или смертельны (например, натуральная оспа, полиомиелит, дифтерия), теперь встречаются редко или практически ликвидированы. Тем не менее, за исключением натуральной оспы, эти инфекции все еще встречаются в не имеющих достаточного медицинского обслуживания частях мира.
Побочные эффекты и подробности применения конкретных вакцин см. в разделе Иммунизация.
Графики проведения вакцинации в детском возрасте
В США вакцинация детей и подростков проводится в соответствии с графиком, рекомендованным Консультативным комитетом по практике иммунизации (ККПИ) Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ):
Catch-up Immunization Schedule for Children and Adolescents Who Start Late or Who Are More than 1 Month Behind
Графики также доступны в виде бесплатного мобильного приложения для медицинских работников. Кроме того, по отдельным вакцинам врачи должны ознакомиться с рекомендациями Консультативного комитета по практике иммунизации (ККПИ).
Эффективность и безопасность вакцин
Вакцинация зарекомендовала себя как очень эффективный метод предотвращения серьезных заболеваний. Учитывая их умеренную стоимость (в частности, по сравнению с препаратами, рассчитанными на долгосрочный прием), вакцины являются одними из самых экономичных медицинских препаратов. Вакцины настолько эффективны, что многие практикующие в настоящее время специалисты в области здравоохранения сообщают только о единичных случаях либо о полном отсутствии случаев заболеваний, которые когда-то встречались чрезвычайно часто и часто приводили к летальному исходу.
Поскольку те заболевания, от которых защищают вакцины, в большинстве своем стали редкими в Соединенных Штатах, а также по причине вакцинации детей, не имеющих других заболеваний, вакцины, для того чтобы их можно было назначать пациентам и лицам, обеспечивающим уход за ними, должны обладать высоким профилем безопасности.
Перед выдачей лицензии вакцины (как и любая медицинская продукция) тестируются в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ), которые сравнивают новую вакцину с плацебо (или предыдущей вакциной, если таковая существует). Такие РКИ, предшествующие лицензированию, разработаны прежде всего для оценки эффективности вакцины и выявления общих нежелательных явлений (например, лихорадки, местных реакций, таких как покраснение в месте инъекции, отек и боль). Тем не менее, некоторые нежелательные явления возникают слишком редко, чтобы их можно было обнаружить в РКИ любого масштаба, и могут проявиться только после введения вакцины в рутинную практику. Таким образом, были созданы две системы надзора для контроля за безопасностью вакцин, прошедших лицензирование: Система регистрации нежелательных явлений вакцинации (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) и База данных о безопасности вакцин (Vaccine Safety Datalink – VSD).
VAERS – программа безопасности, созданная совместно с Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ); VAERS собирает отчеты по отдельным пациентам, которые считают, что у них возникали нежелательные явления после недавно проведенной вакцинации. Специалисты в области здравоохранения также обязаны сообщать об определенных явлениях после вакцинации и могут сообщать даже о тех случаях, в отношении которых не прослеживается явная ассоциация с вакцинацией. Система VAERS принимает сообщения по всей стране и обеспечивает быструю оценку потенциальных проблем касательно безопасности вакцин. Однако отчеты VAERS могут демонстрировать только временные связи между вакцинацией и подозреваемым нежелательным явлением; они не доказывают причинно-следственную связь. Таким образом, отчеты VAERS следует дополнительно оценивать с использованием других методов. Один из таких методов использует система активного мониторинга безопасности VSD (Vaccine Safety Datalink), в которой используются данные из 13 мест, которые предоставляют клиническую, методологическую экспертизу и экспертизу данных; 11 из них являются местами предоставления данных (1). Эти данные включают информацию о введении вакцины (отмечается в медицинской карте как часть рутинной медицинской помощи), а также о последующей истории болезни, в том числе о нежелательных явлениях. В отличие от VAERS, База данных о безопасности вакцин включает данные, полученные как от пациентов, которые не были вакцинированы данной вакциной, так и от тех, кто прошел вакцинацию. Таким образом, База данных о безопасности вакцин помогает отличить фактические нежелательные явления от симптомов и расстройств, которые по случайному совпадению возникли после вакцинации, что следовательно позволяет определить фактическую частоту возникновения нежелательных явлений.
Тем не менее, многие родители по-прежнему обеспокоены безопасностью детских вакцин и возможными побочными эффектами (в частности, аутизмом). Эти опасения, привели к тому, что некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей некоторыми или всеми рекомендованными вакцинами (см. Недоверие к вакцинации). В результате, заболевания, ставшие редкими благодаря вакцинации (например, корь, коклюш), все больше распространяются среди непривитых детей в Северной Америке и Европе.
Справочные материалы
1. CDC: Vaccine Safety Datalink (VSD). По состоянию на 28 июня 2023 года.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Medical Indication
Children's Hospital of Philadelphia: Vaccine Education Center
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Vaccine schedules in all countries in the EU/EEA