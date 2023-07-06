Вакцинация в детском возрасте

Вакцинация зарекомендовала себя как очень эффективный метод предотвращения серьезных заболеваний. Учитывая их умеренную стоимость (в частности, по сравнению с препаратами, рассчитанными на долгосрочный прием), вакцины являются одними из самых экономичных медицинских препаратов. Вакцины настолько эффективны, что многие практикующие в настоящее время специалисты в области здравоохранения сообщают только о единичных случаях либо о полном отсутствии случаев заболеваний, которые когда-то встречались чрезвычайно часто и часто приводили к летальному исходу.

Поскольку те заболевания, от которых защищают вакцины, в большинстве своем стали редкими в Соединенных Штатах, а также по причине вакцинации детей, не имеющих других заболеваний, вакцины, для того чтобы их можно было назначать пациентам и лицам, обеспечивающим уход за ними, должны обладать высоким профилем безопасности.

Перед выдачей лицензии вакцины (как и любая медицинская продукция) тестируются в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ), которые сравнивают новую вакцину с плацебо (или предыдущей вакциной, если таковая существует). Такие РКИ, предшествующие лицензированию, разработаны прежде всего для оценки эффективности вакцины и выявления общих нежелательных явлений (например, лихорадки, местных реакций, таких как покраснение в месте инъекции, отек и боль). Тем не менее, некоторые нежелательные явления возникают слишком редко, чтобы их можно было обнаружить в РКИ любого масштаба, и могут проявиться только после введения вакцины в рутинную практику. Таким образом, были созданы две системы надзора для контроля за безопасностью вакцин, прошедших лицензирование: Система регистрации нежелательных явлений вакцинации (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) и База данных о безопасности вакцин (Vaccine Safety Datalink – VSD).

VAERS – программа безопасности, созданная совместно с Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ); VAERS собирает отчеты по отдельным пациентам, которые считают, что у них возникали нежелательные явления после недавно проведенной вакцинации. Специалисты в области здравоохранения также обязаны сообщать об определенных явлениях после вакцинации и могут сообщать даже о тех случаях, в отношении которых не прослеживается явная ассоциация с вакцинацией. Система VAERS принимает сообщения по всей стране и обеспечивает быструю оценку потенциальных проблем касательно безопасности вакцин. Однако отчеты VAERS могут демонстрировать только временные связи между вакцинацией и подозреваемым нежелательным явлением; они не доказывают причинно-следственную связь. Таким образом, отчеты VAERS следует дополнительно оценивать с использованием других методов. Один из таких методов использует система активного мониторинга безопасности VSD (Vaccine Safety Datalink), в которой используются данные из 13 мест, которые предоставляют клиническую, методологическую экспертизу и экспертизу данных; 11 из них являются местами предоставления данных (1). Эти данные включают информацию о введении вакцины (отмечается в медицинской карте как часть рутинной медицинской помощи), а также о последующей истории болезни, в том числе о нежелательных явлениях. В отличие от VAERS, База данных о безопасности вакцин включает данные, полученные как от пациентов, которые не были вакцинированы данной вакциной, так и от тех, кто прошел вакцинацию. Таким образом, База данных о безопасности вакцин помогает отличить фактические нежелательные явления от симптомов и расстройств, которые по случайному совпадению возникли после вакцинации, что следовательно позволяет определить фактическую частоту возникновения нежелательных явлений.

Тем не менее, многие родители по-прежнему обеспокоены безопасностью детских вакцин и возможными побочными эффектами (в частности, аутизмом). Эти опасения, привели к тому, что некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей некоторыми или всеми рекомендованными вакцинами (см. Недоверие к вакцинации). В результате, заболевания, ставшие редкими благодаря вакцинации (например, корь, коклюш), все больше распространяются среди непривитых детей в Северной Америке и Европе.