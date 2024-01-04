Токсическая нефропатия, индуцированная тяжелыми металлами

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит формируется из-за отложения свинца в клетках проксимальных канальцев.

Кратковременное воздействие свинца вызывает дисфункцию проксимальных канальцев, включая пониженную секрецию уратов и гиперурикемию (ураты – это субстрат свинцовой подагры), аминоацидурию и почечную глюкозурию.

Хроническое воздействие свинца (т.е., от 5 до ≥ 30 лет) вызывает прогрессирующую тубулярную атрофию и интерстициальный фиброз с почечной недостаточностью, артериальной гипертензией и подагрой. Однако хроническое воздействие низких доз может вызывать почечную недостаточность и артериальную гипертензию независимо от тубулоинтерстициального заболевания. Следующие группы людей подвержены более высокому риску:

Дети, подверженные воздействию пыли и крошки от свинцовой краски

Сварщики

Работники аккумуляторных заводов

Потребители высокоградусного дистиллированного спирта (самогона)

У подверженных вредному воздействию детей патологические изменения могут развиваться во взрослом возрасте.

Общие изменения включают в себя мягкий осадок в моче и гиперурикемию, несоответствующие степени почечной недостаточности:

Ураты сыворотки > 9 мг/дл (535,4 микромоль/л) и креатинин сыворотки < 1,5 мг/дл (132,6 микромоль/л)

Ураты сыворотки > 10 мг/дл (594,9 мкмоль/л) и креатинин сыворотки от 1,5 до 2 мг/дл (132,6-176,8 мкмоль/л)

Ураты сыворотки > 12 мг/дл (713,8 микромоль/л) и креатинин сыворотки > 2 мг/дл (176,8 микромоль/л)

Диагноз обычно устанавливается с помощью определения уровня свинца в цельной крови. Рентгеновская флуоресценция может также использоваться для обнаружения повышенных концентраций свинца в костях, но ее применение в значительной степени ограничено учреждением, в котором проводят исследование.

Лечение хелатной терапией может нормализовать функцию почек, но выздоровление может быть неполным.