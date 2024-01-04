Токсическая нефропатия, индуцированная тяжелыми металлами

(См. также Обзор тубулоинтерстициальных заболеваний (Overview of Tubulointerstitial Diseases)).
Тяжелые металлы (например, свинец, кадмий, медь) и другие токсины могут привести к одной из форм хронического интерстициального нефрита.
Свинцовая нефропатия
Хронический тубулоинтерстициальный нефрит формируется из-за отложения свинца в клетках проксимальных канальцев.
Кратковременное воздействие свинца вызывает дисфункцию проксимальных канальцев, включая пониженную секрецию уратов и гиперурикемию (ураты – это субстрат свинцовой подагры), аминоацидурию и почечную глюкозурию.
Хроническое воздействие свинца (т.е., от 5 до ≥ 30 лет) вызывает прогрессирующую тубулярную атрофию и интерстициальный фиброз с почечной недостаточностью, артериальной гипертензией и подагрой. Однако хроническое воздействие низких доз может вызывать почечную недостаточность и артериальную гипертензию независимо от тубулоинтерстициального заболевания. Следующие группы людей подвержены более высокому риску:
Дети, подверженные воздействию пыли и крошки от свинцовой краски
Сварщики
Работники аккумуляторных заводов
Потребители высокоградусного дистиллированного спирта (самогона)
У подверженных вредному воздействию детей патологические изменения могут развиваться во взрослом возрасте.
Общие изменения включают в себя мягкий осадок в моче и гиперурикемию, несоответствующие степени почечной недостаточности:
Ураты сыворотки > 9 мг/дл (535,4 микромоль/л) и креатинин сыворотки < 1,5 мг/дл (132,6 микромоль/л)
Ураты сыворотки > 10 мг/дл (594,9 мкмоль/л) и креатинин сыворотки от 1,5 до 2 мг/дл (132,6-176,8 мкмоль/л)
Ураты сыворотки > 12 мг/дл (713,8 микромоль/л) и креатинин сыворотки > 2 мг/дл (176,8 микромоль/л)
Диагноз обычно устанавливается с помощью определения уровня свинца в цельной крови. Рентгеновская флуоресценция может также использоваться для обнаружения повышенных концентраций свинца в костях, но ее применение в значительной степени ограничено учреждением, в котором проводят исследование.
Лечение хелатной терапией может нормализовать функцию почек, но выздоровление может быть неполным.
Кадмиевая нефропатия
Нефропатию может вызывать воздействие кадмия вследствие употребления загрязненной воды, еды или табака и, главным образом, контакта с кадмием на рабочем месте. Он также может вызвать гломерулопатию, обычно бессимптомную.
Ранние проявления кадмиевой нефропатии – дисфункция канальцев, включая низкий молекулярный вес белков при канальцевой протеинурии (например, бета-2-микроглобулина), аминоацидурия и почечная глюкозурия. Клинические симптомы и проявления, если они есть, характерны для хронической болезни почек. Заболевание почек развивается по дозозависимой кривой.
Диагноз кадмиевой нефропатии наиболее вероятен при наличии следующего:
Профессиональный контакт с кадмием в анамнезе
Повышенный уровень мочевого бета-2-микроглобулина (не определяется при исследовании протеинов с помощью тест-полоски, но определяется при использовании радиоиммунного анализа)
Повышенные уровни кадмия в моче (> 7 мкг/г креатинина)
Лечение – устранение воздействия кадмия; нужно отметить, что хелатрующая терапия с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) может усугубить нефротоксичность при остром отравлении кадмием, но была успешно использована в случаях хронического воздействия кадмия. Канальциевая протеинурия обычно необратима.
Нефропатии, индуцированные другими тяжелыми металлами
Другие нефротоксичные тяжелые металлы:
Медь
Золото
Ураний
Мышьяк
Железо
Ртуть
Висмут
Хром
Все эти металлы вызывают повреждения канальцев и дисфункцию (например, канальциевую протеинурию, аминоацидурию) так же, как тубулярный некроз, но гломерулопатии могут быть ведущим синдромом при поражении некоторыми соединениями (ртути, золота).
Лечение предполагает устранение действия токсического вещества и одно из следующих мероприятий (или оба):
Хелирующие агенты (медь, мышьяк, висмут)
Диализ часто используется при отравлениях хромом, мышьяком, висмутом при неэффективности хеляции или одновременно с хеляцией в тяжелых случаях отравления мышьяком