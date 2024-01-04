Обзор тубулоинтерстициальных болезней (Overview of Tubulointerstitial Diseases)

Тубулоинтерстициальные заболевания – это гетерогенная группа болезней почек, которые объединяет поражение преимущественно канальцев и интерстициальной ткани. В случаях длительного тяжелого течения болезни может поражаться вся почка, с дисфункцией клубочков и даже развитием почечной недостаточности. Основными категориями тубулоинтерстициального заболевания являются:

Контрастная нефропатия представляет собой острый тубулярный некроз, вызванный одним из йодированных рентгенконтрастных препаратов.

Анальгетическая нефропатия является видом хронического интерстициального нефрита, а рефлюксная нефропатия и миеломная почка могут вызвать хронический тубулоинтерстициальный нефрит.

Тубулоинтерстициальные расстройства также могут быть проявлением многих метаболических нарушений и воздействия токсинов.