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Обзор тубулоинтерстициальных болезней (Overview of Tubulointerstitial Diseases)

Авторы:Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Тубулоинтерстициальные заболевания – это гетерогенная группа болезней почек, которые объединяет поражение преимущественно канальцев и интерстициальной ткани. В случаях длительного тяжелого течения болезни может поражаться вся почка, с дисфункцией клубочков и даже развитием почечной недостаточности. Основными категориями тубулоинтерстициального заболевания являются:

Контрастная нефропатия представляет собой острый тубулярный некроз, вызванный одним из йодированных рентгенконтрастных препаратов.

Анальгетическая нефропатия является видом хронического интерстициального нефрита, а рефлюксная нефропатия и миеломная почка могут вызвать хронический тубулоинтерстициальный нефрит.

Тубулоинтерстициальные расстройства также могут быть проявлением многих метаболических нарушений и воздействия токсинов.

Патофизиология тубулоинтерстициальных заболеваний

Почки подвергаются воздействию невероятно высокой концентрации токсинов. Почки отличаются наибольшим кровоснабжением среди всех органов (около 1,25 л/мин или 25% сердечного выброса), и несвязанные растворенные вещества покидают кровеносное русло путем клубочковой фильтрациии со скоростью 100 мл/мин; в результате, токсические вещества поступают в почки в 50 раз быстрее, чем в другие органы, и в значительно больших концентрациях. Когда моча концентрирована, поверхность клеток в просвете канальца подвергается воздействию молекул в концентрации в 300–1000 раз большей, чем в плазме. Щеточная кайма клеток проксимальных канальцев представляет собой огромную площадь поверхности. Механизм обратного направления кровотока способствует повышению концентрации ионов в межклеточной жидкости мозгового вещества (и таким образом повышает концентрацию мочи) в 4 раза по сравнению с концентрацией плазмы.

Кроме того, различные факторы могут повлиять на чувствительность клеток к действию токсинов:

  • Канальцевые транспортные механизмы отделяют лекарства от связывающих их протеинов, что обычно защищает клетки от токсичности.

  • Трансцеллюлярный транспорт доставляет во внутреннюю среду клетки и ее органеллам новые химические вещества.

  • Связывание некоторых веществ (например, сульфгидрильных групп) может облегчать вход, но затруднять выход (например, тяжелых металлов).

  • Химические реакции (например, ощелачивание, окисление) могут изменять транспорт в любом направлении.

  • Блокада транспортных рецепторов может изменять чувствительность тканей (например, диурез после блокады аденозином А1 рецепторов, как при использовании аминофиллина могут снижать чувствительность).

  • Концентрация кислорода и потребление глюкозы на грамм ткани в почках наиболее высоки, и поэтому чувствительны к воздействию токсинов, нарушающих энергетический обмен в клетке.

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