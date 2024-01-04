Обзор тубулоинтерстициальных болезней (Overview of Tubulointerstitial Diseases)

Тубулоинтерстициальные заболевания – это гетерогенная группа болезней почек, которые объединяет поражение преимущественно канальцев и интерстициальной ткани. В случаях длительного тяжелого течения болезни может поражаться вся почка, с дисфункцией клубочков и даже развитием почечной недостаточности. Основными категориями тубулоинтерстициального заболевания являются:
Острый или хронический тубулоинтерстициальный нефрит
Контрастная нефропатия представляет собой острый тубулярный некроз, вызванный одним из йодированных рентгенконтрастных препаратов.
Анальгетическая нефропатия является видом хронического интерстициального нефрита, а рефлюксная нефропатия и миеломная почка могут вызвать хронический тубулоинтерстициальный нефрит.
Тубулоинтерстициальные расстройства также могут быть проявлением многих метаболических нарушений и воздействия токсинов.
Патофизиология тубулоинтерстициальных заболеваний
Почки подвергаются воздействию невероятно высокой концентрации токсинов. Почки отличаются наибольшим кровоснабжением среди всех органов (около 1,25 л/мин или 25% сердечного выброса), и несвязанные растворенные вещества покидают кровеносное русло путем клубочковой фильтрациии со скоростью ≥ 100 мл/мин; в результате, токсические вещества поступают в почки в 50 раз быстрее, чем в другие органы, и в значительно больших концентрациях. Когда моча концентрирована, поверхность клеток в просвете канальца подвергается воздействию молекул в концентрации в 300–1000 раз большей, чем в плазме. Щеточная кайма клеток проксимальных канальцев представляет собой огромную площадь поверхности. Механизм обратного направления кровотока способствует повышению концентрации ионов в межклеточной жидкости мозгового вещества (и таким образом повышает концентрацию мочи) в 4 раза по сравнению с концентрацией плазмы.
Кроме того, различные факторы могут повлиять на чувствительность клеток к действию токсинов:
Канальцевые транспортные механизмы отделяют лекарства от связывающих их протеинов, что обычно защищает клетки от токсичности.
Трансцеллюлярный транспорт доставляет во внутреннюю среду клетки и ее органеллам новые химические вещества.
Связывание некоторых веществ (например, сульфгидрильных групп) может облегчать вход, но затруднять выход (например, тяжелых металлов).
Химические реакции (например, ощелачивание, окисление) могут изменять транспорт в любом направлении.
Блокада транспортных рецепторов может изменять чувствительность тканей (например, диурез после блокады аденозином А1 рецепторов, как при использовании аминофиллина могут снижать чувствительность).
Концентрация кислорода и потребление глюкозы на грамм ткани в почках наиболее высоки, и поэтому чувствительны к воздействию токсинов, нарушающих энергетический обмен в клетке.