Метаболические нефропатии

Это заболевание является не истинной формой острого тубулоинтрестициального нефрита, а скорее интралюминальной обструктивной уропатией, вызываемой накоплением кристаллов мочевой кислоты в просвете почечных канальцев; в результате происходит острое олигурическое или анурическое поражение почек.

Наиболее распространенной причиной острой уратной нефропатии является

Синдром лизиса опухоли после лечения лимфомы, лейкемии или других миелопролиферативных заболеваний

Другие причины острой уратной нефропатии включают эпилептические припадки, лечение солидных опухолей, редко – первичные патологии с гиперпродукцией уратов (гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазная недостаточность) и нарушения гиперэкскреции уратов вследствие снижения проксимальной канальциевой реабсорбции (синдромы типа Фанкони).

Нарушения сверхвыработки и гиперэкскреции уратов встречаются редко.

Обычно течение бессимптомное.

Диагноз следует подозревать, когда острая почечная патология разивается у пациента с выраженной гиперурикемией (более 15 мг/дл). Результаты анализа мочи могут быть нормальными или могут обнаруживаться кристаллы уратов.

Прогноз для полного восстановления функции почек отличный, если лечение начато вовремя.

Пациентам с нормальной сердечной и почечной функциями назначается лечение, как правило, с применением аллопуринола и агрессивной внутривенной гидратацией изотоническим физиологическим раствором. Аллопуринол назначается для профилактики уратной нефропатии. В случае возникновения острой уратной нефропатии обычно назначают уратоксидазу (расбуриказу), которая катализирует превращение уратов в гораздо более растворимые соединения.

Пациентов следует тщательно контролировать на предмет побочных эффектов, включая анафилаксию и гемолиз. Можно рекомендовать гемодиализ для удаления избыточного количества циркулирующих в крови уратов в тяжелых случаях, когда не удается форсировать диурез петлевыми диуретиками и внутривенным введением жидкостей. Подщелачивание при помощи инфузии бикарбоната натрия больше не рекомендуется, потому что, хотя это и повышает растворимость уратов, существует риск тубулярной преципитации фосфатных солей кальция.

Профилактика острой уратной нефропатии назначается пациентам в группе высокого риска (например, при наличии риска возникновения синдрома опухолевого распада). Для профилактики используется аллопуринол 2-3 раза в день плюс физиологический раствор, вводимый для поддержания диуреза > 2,5 л/день перед проведением химиотерапии или лучевой терапии. Пациентам из группы высокого риска для профилактики острой уратной нефропатии, вторичной по отношению к синдрому лизиса опухоли, также показана уратоксидаза.