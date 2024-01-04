Анальгетическая нефропатия

У пациентов при осмотре обнаруживаются поражения почек и обычно ненефротическая протеинурия с небольшими изменениями мочевого осадка или стерильной пиурией. Гипертония, анемия и нарушенная концентрация мочи, как правило, появляются после развития почечной недостаточности.

Почечные колики, гематурия и отхождение почечных сосочков (вызывающее обструкцию верхних мочевых путей) являются признаками папиллярного некроза, который развивается на более поздних стадиях болезни.

Хронические жалобы на мышечно-скелетные боли, головные боли, чувство дискомфорта и диспепсию скорее могут быть связаны с длительным приемом анальгетиков, чем с анальгетической нефропатией.