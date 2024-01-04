Анальгетическая нефропатия – это хронический тубулоинтерстициальный нефрит, вызванный накоплением в течение жизни большого количества (например, ≥ 2 кг) некоторых анальгетиков. У пациентов при осмотре обнаруживаются поражения почек и обычно ненефротическая протеинурия и небольшие изменения мочевого осадка или стерильной пиурии. Гипертония, анемия и сниженная концентрация мочи, как правило, проявляются после развития почечной недостаточности. В конце возникает папиллярный некроз. Диагноз устанавливают на основании факта приема анальгетиков и результатов КТ без контрастирования. Лечение – остановка причинного аналгетика.
(См. также Обзор тубулоинтерстициальных заболеваний (Overview of Tubulointerstitial Diseases)).
Анальгетическая нефропатия – вид хронического интерстициального нефрита─ изначально была описана в связи с избыточным применением комбинированных анальгетиков, содержащих фенацетин (обычно с аспирином, ацетаминофеном, кодеином или кофеином). Заболеваемость варьируется в зависимости от региона (например, вызывая до 10% случаев терминальной стадии почечной недостаточности в Австралии [1]), с преобладанием женского пола. После устранения фенацетина с рынка частота анальгетической нефропатии снизилась (2). Остается неясным, вызывают ли другие комбинированные анальгетики, не содержащие фенацетин, включая ацетаминофен, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), анальгетическую нефропатию (3). Механизм поражения неясен. Тем не менее, использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может вызвать острый тубулоинтерстициальный нефрит или хроническую болезнь почек.
Справочные материалы
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Симптомы и признаки анальгетической нефропатии
У пациентов при осмотре обнаруживаются поражения почек и обычно ненефротическая протеинурия с небольшими изменениями мочевого осадка или стерильной пиурией. Гипертония, анемия и нарушенная концентрация мочи, как правило, появляются после развития почечной недостаточности.
Почечные колики, гематурия и отхождение почечных сосочков (вызывающее обструкцию верхних мочевых путей) являются признаками папиллярного некроза, который развивается на более поздних стадиях болезни.
Хронические жалобы на мышечно-скелетные боли, головные боли, чувство дискомфорта и диспепсию скорее могут быть связаны с длительным приемом анальгетиков, чем с анальгетической нефропатией.
Диагностика анальгетической нефропатии
Наличие в анамнезе длительного приема анальгетиков
Компьютерная томография
Диагноз анальгетической нефропатии устанавливается на основании анамнеза длительного приема анальгетиков и данных КТ без контрастирования. Выделяют следующие КТ-признаки анальгезирующей нефропатии:
Уменьшенный размер почек
бугристые контуры, определяемые как по меньшей мере 3 вдавленности на фоне нормального контура почки
Папиллярная кальцификация
Обнаружение сочетания всех этих признаков имеет чувствительность 87% и специфичность 97% для ранней диагностики (1), но эти значения чувствительности и специфичности основаны на исследованиях, проводимых в период, когда было распространено применение фенацетин-содержащих анальгетиков.
Справочные материалы по диагностике
1. Elseviers MM, De Schepper A, Corthouts R, et al: High diagnostic performance of CT scan for analgesic nephropathy in patients with incipient to severe renal failure. Kidney Int 48(4):1316-1323, 1995. doi: 10.1038/ki.1995.416
Лечение анальгетической нефропатии
Прекращение использования анальгетика
Функция почек нормализуется после прекращения приема анальгетиков за исключением случаев значительного повреждения почек, которое в этой ситуации может прогрессировать до хронической болезни почек. Пациенты с анальгетической нефропатией подвержены большему риску переходноклеточной карциномы мочеполового тракта.