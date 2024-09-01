Обзор сексуальной функции и ее расстройствах у мужчин

Либидо является осознаваемой частью сексуальной функции. Уменьшение либидо проявляется в снижении полового интереса, в уменьшении частоты и силы мыслей о сексе, как спонтанных, так и возникающих в ответ на эротические стимулы. Либидо сильно зависит от уровня тестостерона, а также от питания, общего состояния здоровья и воздействия лекарственных препаратов.

К распространенным причинам снижения либидо относятся, среди прочего, гипогонадизм (дефицит тестостерона), хроническая болезнь почек, проблемы во взаимоотношениях, депрессия, стресс и диабет. Testosterone deficiency is very common in older men, with a prevalence of between 40 and 50% (1, 2). Тем не менее это состояние легко поддается лечению с помощью заместительной терапии тестостероном (3).

Препараты, которые потенциально уменьшают либидо, включают слабые антагонисты андрогеновых рецепторов (например, спиронолактон, циметидин), агонисты гормона, высвобождающего лютеинизирующий гормон (например, лейпролид, гозерелин, бузерелин) и его антагонисты (например, дегареликс), которые используются для лечения рака простаты, антиандрогены, используемые для лечения рака простаты (например, флутамид, бикалутамид), ингибиторы 5-альфа-редуктазы (например, финастерид, дутастерид), используемые для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, некоторые гипотензивные средства и практически все препараты, которые активны по отношению к центральной нервной системе (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [СИОЗС], трициклические антидепрессанты, нейролептики) (4). Потеря либидо вследствие приема СИОЗС или трициклических антидепрессантов может быть обратимой путем добавления к терапии бупропиона или тразодона.