Обзор сексуальной функции и ее расстройствах у мужчин

Существуеют 4 главных компоненты мужской сексуальной функции:
Либидо
Эрекция
Эмиссия/эякуляция
Оргазм
Сексуальная дисфункция — это проблема с любым из этих компонентов, которая мешает интересу или способности вступать в половой акт. Многие лекарственные препараты, соматические и психические заболевания влияют на сексуальную функцию.
Либидо
Либидо является осознаваемой частью сексуальной функции. Уменьшение либидо проявляется в снижении полового интереса, в уменьшении частоты и силы мыслей о сексе, как спонтанных, так и возникающих в ответ на эротические стимулы. Либидо сильно зависит от уровня тестостерона, а также от питания, общего состояния здоровья и воздействия лекарственных препаратов.
К распространенным причинам снижения либидо относятся, среди прочего, гипогонадизм (дефицит тестостерона), хроническая болезнь почек, проблемы во взаимоотношениях, депрессия, стресс и диабет. Testosterone deficiency is very common in older men, with a prevalence of between 40 and 50% (1, 2). Тем не менее это состояние легко поддается лечению с помощью заместительной терапии тестостероном (3).
Препараты, которые потенциально уменьшают либидо, включают слабые антагонисты андрогеновых рецепторов (например, спиронолактон, циметидин), агонисты гормона, высвобождающего лютеинизирующий гормон (например, лейпролид, гозерелин, бузерелин) и его антагонисты (например, дегареликс), которые используются для лечения рака простаты, антиандрогены, используемые для лечения рака простаты (например, флутамид, бикалутамид), ингибиторы 5-альфа-редуктазы (например, финастерид, дутастерид), используемые для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, некоторые гипотензивные средства и практически все препараты, которые активны по отношению к центральной нервной системе (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [СИОЗС], трициклические антидепрессанты, нейролептики) (4). Потеря либидо вследствие приема СИОЗС или трициклических антидепрессантов может быть обратимой путем добавления к терапии бупропиона или тразодона.
Эрекция
Эрекция является сосудисто-нервным ответом на определенные психологические и/или тактильные стимулы. Раздражение коры головного мозга и парасимпатические рефлексы, замыкаемые на уровне крестцовых отделов спинного мозга, служат связующим звеном при эректильном ответе. Нейронный импульс проходит по кавернозным нервам, которые лежат на заднебоковой поверхности простаты. Заканчиваясь в сосудистой сети полового члена, эти неадренергические нехолинергические нервы освобождают оксид азота (газ). Оксид азота диффундирует в артериальные гладкомышечные клетки полового члена, в результате чего происходит увеличение продукции циклического гуанозинмонофосфата (ГМФ), который расслабляет гладкие мышцы артерий и позволяет большему количеству крови поступать в пещеристые тела. После того как кавернозные тела наполняются кровью, увеличивается интракавернозное давление, которое сжимает окружающие венулы, вызывая окклюзию вен и снижение венозного оттока. Увеличение притока крови и снижение оттока в дальнейшем увеличивают интракавернозное давление, способствуя эрекции. Многие факторы влияют на способность достигать эрекции (см. Эректильная дисфункция).
Есть 2 типа эрекции, которые мужчины могут испытывать: психогенная и рефлексогенная. Психогенная эрекция возникает в результате возбуждения в головном мозге пациента под воздействием зрительных/слуховых сигналов и фантазий. Рефлексогенная эрекция является прямым результатом физической стимуляции половых органов. Хотя у большинства мужчин эти 2 типа эрекции сосуществуют и возникают одновременно, возможно развитие психогенной эрекции при отсутствии стимуляции гениталий и рефлексогенной эрекции при отсутствии стимуляции головного мозга. Эти 2 типа эрекции опосредованы различными нервными путями. Психогенная эрекция зависит от целостности неврологической функции спинного мозга на уровне сегментов T11-L2, в то время как рефлекторная эрекция зависит от функции на уровне сегментов S2-S4. Специфические повреждения спинного мозга могут, следовательно, оказывать влияние на эрекцию (5). Например, мужчины с полным повреждением спинного мозга выше T11, как правило, не испытывают психогенной эрекции, но они все еще могут испытывать рефлексогенную эрекцию в ответ на прямую стимуляцию половых органов.
Испускание, эякуляция и оргазм
Эмиссия относится к накоплению доэякуляторной жидкости в простатическом отделе уретры.
Эякуляция представляет собой фактический выброс семенной жидкости из внешнего отверстия мочеиспускательного канала.
Нейронная стимуляция альфа-адренергических рецепторов в мужских придатках (например, в пенисе, яичках, промежности, предстательной железе, семенных пузырьках) вызывает сокращения придатка яичка, семявыносящего протока, семенных пузырьков и предстательной железы, что способствует транспорту спермы в заднюю уретру (испускание семени). Затем ритмические сокращения мышц тазового дна приводят к пульсирующему выделению скопившейся семенной жидкости (эякуляция). В то же время спазмируется шейка мочевого пузыря, что предотвращает обратный заброс спермы в его полость.
Оргазм – это ощущение удовольствия, которое возникает в головном мозге, как правило, одновременно с эякуляцией. Он также связан с ритмичными непроизвольными мышечными сокращениями в области таза. Аноргазмия может иметь физическую природу вследствие сниженной чувствительности полового члена (например, при нейропатии) или нейропсихическую природу вследствие психических заболеваний или приема психотропных препаратов.
Эякуляторная дисфункция
Эякуляторная дисфункция может быть широко классифицирована на 2 типа:
Снижение способности производить эякулят (ретроградная эякуляция, анэякуляция)
Ненормальное время наступления эякуляции (преждевременная эякуляция, задержка эякуляции)
Снижение способности производить эякулят обычно происходит вследствие преклонного возраста, патологии или ятрогенных причин, в то время как ненормальное время наступления эякуляции чаще связано с психологическими факторами.
Ретроградная эякуляция может иметь несколько причин. Нейропатия, вызванная сахарным диабетом и прием некоторых лекарственных средств, таких как альфа-блокаторы (например, тамсулозин при доброкачественной гиперплазии предстательной железы [ДГПЖ]), могут привести к нарушению расслабления сфинктера уретры, а хирургические процедуры при ДГПЖ, такие как трансуретральная резекция простаты (ТУР простаты), могут вызвать постоянную ятрогенную ретроградную эякуляцию.
Анэякуляция может быть вызвана обструкцией семявыносящего тракта, неврологической дисфункцией, травмой, облучением или хирургическим вмешательством. Классической причиной анэякуляции является радикальная простатэктомия при раке простаты, которая приводит к удалению семенных пузырьков и, следовательно, прекращению выработки спермы.
Преждевременная эякуляция определяется как эякуляция, возникающая раньше времени, предпочитаемого мужчиной или его партнершей, что причиняет им обоим неудобства. Обычно это вызвано сексуальной «неопытностью», беспокойством и другими психологическими факторами, а не заболеваниями. Она может хорошо поддаваться лечению местными анестетиками, психосексотерапией, трициклическими антидепрессантами и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина.
Задержка эякуляции часто связана с психологическими факторами, но также могут вносить свой вклад эректильная дисфункция и прием некоторых лекарственных средств (например, ингибиторов обратного захвата серотонина). Основными направлениями лечения являются лечение основной эректильной дисфункции и психосексуальная терапия. Для лечения задержки эякуляции используются некоторые препараты (например, каберголин и бупропион) (6).
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