Обзор мочеиспускания (Overview of Voiding)

Расстройства мочеиспускания влияют на держание мочи или выпускание, потому что оба процесса контролируются одними и теми же механизмами в нервной и мочеполовой системе. В результате развивается недержание или задержка мочи.

Для нормального мочеиспускания необходима нормальная работа автономной и соматической нервной системы и мышц мочевого тракта. В норме наполнение мочевого пузыря стимулирует рецепторы растяжения мышц стенки мочевого пузыря для отправки импульсов в спинной мозг по спинномозговым нервам S2–S4, затем в чувствительную кору, где осознается необходимость мочеиспускания. Пороговый объем мочи, значение которого индивидуально, повышает уверенность в необходимости мочеиспускания. Однако работа наружного мочевого сфинктера мочевого пузыря регулируется произвольно и обычно находится в сокращенном состоянии, пока человек не решит помочиться.

Центр ингибирования мочеиспускания в лобной доле также помогает контролировать этот процесс. Когда решение принято, произвольные сигналы в двигательной (моторной) коре инициируют мочеиспускание. Эти импульсы передаются в центр мочеспускания, находящийся в варолиевом мосту, который координирует одновременные сигналы к сокращению гладких мышц детрузора мочевого пузыря (через парасимпатические холинергические нервные волокна), а также к расслаблению внутреннего сфинктера (через альфа-симпатические нервные волокна) и поперечно-полосатой мускулатуры наружного сфинктера и тазового дна (см. рисунок Нормальное мочеиспускание: скоординированное сокращение мочевого пузыря и расслабление сфинктера уретры). В дополнение к нормальному мочеобразованию, для нормального удержания мочи и мочеиспускания требуется сохранная когнитивная функция (включая мотивацию), подвижность, доступ к туалету и нормальная работа рук.

Нарушение или дисфункция любого из этих компонентов мочеиспускания на любых этапах может вызывать недержание или задержку мочи.