Интерстициальный цистит – это неинфекционное воспаление мочевого пузыря, которое вызывает боль (надлобковую, тазовую и абдоминальную), учащенное мочеиспускание и императивные позывы к мочеиспусканию с недержанием. Диагностика производится на основании данных анамнеза и исключения других заболеваний клинически и по данным цистоскопии и биопсии. На фоне лечения многим пациентам становится лучше, но излечение наступает редко. Лечение может быть различным, но оно включает изменение диеты, тренировку мочевого пузыря, пентозан, анальгетики и интравезикальные методы лечения.

(См. также Обзор мочеиспускания (Overview of Voiding)).

Частота интерстициального цистита неизвестна, но заболевание встречается гораздо чаще, чем полагали ранее, и может скрывать другие клинические синдромы (например, хронической тазовой боли). Люди белой расы более подвержены этому заболеванию, и в 90% случаев болеют женщины.

Причина заболевания неизвестна, но патогенез, вероятно, заключается в потере защитных свойств уротелиального муцина, с проникновением калия и других веществ из мочи в стенку мочевого пузыря, активации чувствительных нервов и повреждении гладкой мускулатуры. Тучные клетки могут опосредовать этот процесс, но их роль пока не ясна.

Симптомы и признаки интерстициального цистита Интерстициальный цистит изначально протекает бесимптомно, но в течение лет симптомы появляются и ухудшаются по мере повреждения стенки мочевого пузыря. Может беспокоить ощущение надлобкового и тазового давления и боли, обычно на фоне учащения мочеиспусканий (до 60 раз/день) или императивных позывов к мочеиспусканию. Эти симптомы прогрессируют по мере того, как мочевой пузырь наполняется и уменьшается при мочеиспускании; у некоторых симптомы обостряются во время овуляции, менструации, сезонной аллергии, физического и эмоционального стресса или полового акта. Обострение могут вызывать продукты, богатые калием (например, цитрусовые, шоколад, кофеиновые напитки, помидоры). Табак, алкоголь и острая пища способствуют обострению симптоматики. При возникновении рубцовых изменений стенки мочевого пузыря уменьшаются возможности мочевого пузыря и его ответ на лечение, вызывая отягощение императивных позывов к мочеиспусканию и увеличение частоты мочеиспускания.

Диагностика интерстициального цистита Клиническая оценка

Цистоскопия с возможной биопсией Диагноз можно предположить на основании симптомов после того, как в процессе тестирования были исключены более частые патологии, приводящие к подобным симптомам (например, инфекции мочевых путей, вопалительные заболевания органов малого таза, хронические простатит и простадиния, дивертикулит). Цистоскопия необходима, при ней выявляют доброкачественные язвы мочевого пузыря (язвы Ханнера); биопсию применяют для исключения рака мочевого пузыря. Оценка симптомов по стандартизованной шкале симптомов или во время интравезикальной инфузии хлорида калия (тест на чувствительность к калию) может повысить точность диагностики, но еще не входит в рутинную практику.

Лечение интерстициального цистита Изменение образа жизни

Тренировка мочевого пузыря

Лекарственные препараты (например, пентозана полисульфат натрия, трициклические антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), инстилляции диметил сульфоксида)

Хирургическое лечение как крайняя мера Изменение образа жизни До 90% пациентов удается достичь значительного улучшения в результате лечения, но полное излечение наблюдается редко. Лечение должно включать в себя поощрение сознательности и отказ от потенциальных провоцирующих факторов, таких как табак, алкоголь, продукты с высоким содержанием калия и острая пища. Выбор лечения В дополнение к изменению образа жизни, тренировки мочевого пузыря, лекарства, внутрипузырная терапия и хирургия используются по мере необходимости. Уменьшение стресса и биологический ответ (для укрепления мышц тазового дна, например в упражнениях Кегеля) могут помочь. Ни один метод лечения не доказал свою эффективность, но перед оперативным вмешательством рекомендуется попробовать сочетание ≥ 2 нехирургических методов лечения. Лекарственная терапия Самое широко используемое пероральное средство – это пентозана полисульфат натрия; дозировка 100 мг перорально 3 раза в день может помочь восстановить защитные свойства поверхностного слоя слизистой мочевого пузыря. Улучшение может быть незаметным от 2 до 4 месяцев. Интравезикальные инстилляции по 15 мл раствора, содержащего 100 мг пентозана или 40 000 единиц гепарина + 80 мг лидокаина + 3 мл бикарбоната натрия, могут улучшить состояние пациентов, не чувствительных к пероральному приему лекарственных препаратов. Трициклические антидепрессанты и НПВС в стандартных дозах могут помочь снять боль. Антигистаминные препараты могут помочь, непосредственно ингибируя тучные клетки или блокируя аллергические триггерные факторы. Диметилсульфоксид, введен в мочевой пузырь через катетер и удерживаемый в течение 15 минут, может истощать вещество Р и вызывать гранулирование тучных клеток; 50 мл каждые 1-2 недели в течение 6-8 недель, повторяется при необходимости, снимает симптомы у половины пациентов. Интравезикальная инстилляция бацилл Кальмета-Герена (БЦЖ) и гиалуроновой кислоты находятся на стадии изучения. Хирургические и другие процедуры Гидродистенция мочевого пузыря, цистоскопическая резекция язвы Хуннера и стимуляция сакрального нервного корешка (S3) помогают некоторым пациентам. Хирургическое вмешательство (например, частичная цистэктомия, увеличение мочевого пузыря, реконструкция новообразованого мочевого пузыря и отведение мочи) является последним средством для пациентов с невыносимой болью, рефрактерной ко всем другим методам лечения. Исход непредсказуем; у некоторых пациентов симптомы сохраняются.