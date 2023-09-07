skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Интерстициальный цистит

Авторы:Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Интерстициальный цистит – это неинфекционное воспаление мочевого пузыря, которое вызывает боль (надлобковую, тазовую и абдоминальную), учащенное мочеиспускание и императивные позывы к мочеиспусканию с недержанием. Диагностика производится на основании данных анамнеза и исключения других заболеваний клинически и по данным цистоскопии и биопсии. На фоне лечения многим пациентам становится лучше, но излечение наступает редко. Лечение может быть различным, но оно включает изменение диеты, тренировку мочевого пузыря, пентозан, анальгетики и интравезикальные методы лечения.

(См. также Обзор мочеиспускания (Overview of Voiding)).

Частота интерстициального цистита неизвестна, но заболевание встречается гораздо чаще, чем полагали ранее, и может скрывать другие клинические синдромы (например, хронической тазовой боли). Люди белой расы более подвержены этому заболеванию, и в 90% случаев болеют женщины.

Причина заболевания неизвестна, но патогенез, вероятно, заключается в потере защитных свойств уротелиального муцина, с проникновением калия и других веществ из мочи в стенку мочевого пузыря, активации чувствительных нервов и повреждении гладкой мускулатуры. Тучные клетки могут опосредовать этот процесс, но их роль пока не ясна.

Симптомы и признаки интерстициального цистита

Интерстициальный цистит изначально протекает бесимптомно, но в течение лет симптомы появляются и ухудшаются по мере повреждения стенки мочевого пузыря. Может беспокоить ощущение надлобкового и тазового давления и боли, обычно на фоне учащения мочеиспусканий (до 60 раз/день) или императивных позывов к мочеиспусканию. Эти симптомы прогрессируют по мере того, как мочевой пузырь наполняется и уменьшается при мочеиспускании; у некоторых симптомы обостряются во время овуляции, менструации, сезонной аллергии, физического и эмоционального стресса или полового акта. Обострение могут вызывать продукты, богатые калием (например, цитрусовые, шоколад, кофеиновые напитки, помидоры). Табак, алкоголь и острая пища способствуют обострению симптоматики. При возникновении рубцовых изменений стенки мочевого пузыря уменьшаются возможности мочевого пузыря и его ответ на лечение, вызывая отягощение императивных позывов к мочеиспусканию и увеличение частоты мочеиспускания.

Диагностика интерстициального цистита

  • Клиническая оценка

  • Цистоскопия с возможной биопсией

Диагноз можно предположить на основании симптомов после того, как в процессе тестирования были исключены более частые патологии, приводящие к подобным симптомам (например, инфекции мочевых путей, вопалительные заболевания органов малого таза, хронические простатит и простадиния, дивертикулит).

Цистоскопия необходима, при ней выявляют доброкачественные язвы мочевого пузыря (язвы Ханнера); биопсию применяют для исключения рака мочевого пузыря. Оценка симптомов по стандартизованной шкале симптомов или во время интравезикальной инфузии хлорида калия (тест на чувствительность к калию) может повысить точность диагностики, но еще не входит в рутинную практику.

Лечение интерстициального цистита

  • Изменение образа жизни

  • Тренировка мочевого пузыря

  • Лекарственные препараты (например, пентозана полисульфат натрия, трициклические антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), инстилляции диметил сульфоксида)

  • Хирургическое лечение как крайняя мера

Изменение образа жизни

До 90% пациентов удается достичь значительного улучшения в результате лечения, но полное излечение наблюдается редко. Лечение должно включать в себя поощрение сознательности и отказ от потенциальных провоцирующих факторов, таких как табак, алкоголь, продукты с высоким содержанием калия и острая пища.

Выбор лечения

В дополнение к изменению образа жизни, тренировки мочевого пузыря, лекарства, внутрипузырная терапия и хирургия используются по мере необходимости. Уменьшение стресса и биологический ответ (для укрепления мышц тазового дна, например в упражнениях Кегеля) могут помочь. Ни один метод лечения не доказал свою эффективность, но перед оперативным вмешательством рекомендуется попробовать сочетание 2 нехирургических методов лечения.

Лекарственная терапия

Самое широко используемое пероральное средство – это пентозана полисульфат натрия; дозировка 100 мг перорально 3 раза в день может помочь восстановить защитные свойства поверхностного слоя слизистой мочевого пузыря. Улучшение может быть незаметным от 2 до 4 месяцев. Интравезикальные инстилляции по 15 мл раствора, содержащего 100 мг пентозана или 40 000 единиц гепарина + 80 мг лидокаина + 3 мл бикарбоната натрия, могут улучшить состояние пациентов, не чувствительных к пероральному приему лекарственных препаратов. Трициклические антидепрессанты и НПВС в стандартных дозах могут помочь снять боль. Антигистаминные препараты могут помочь, непосредственно ингибируя тучные клетки или блокируя аллергические триггерные факторы.

Диметилсульфоксид, введен в мочевой пузырь через катетер и удерживаемый в течение 15 минут, может истощать вещество Р и вызывать гранулирование тучных клеток; 50 мл каждые 1-2 недели в течение 6-8 недель, повторяется при необходимости, снимает симптомы у половины пациентов. Интравезикальная инстилляция бацилл Кальмета-Герена (БЦЖ) и гиалуроновой кислоты находятся на стадии изучения.

Хирургические и другие процедуры

Гидродистенция мочевого пузыря, цистоскопическая резекция язвы Хуннера и стимуляция сакрального нервного корешка (S3) помогают некоторым пациентам.

Хирургическое вмешательство (например, частичная цистэктомия, увеличение мочевого пузыря, реконструкция новообразованого мочевого пузыря и отведение мочи) является последним средством для пациентов с невыносимой болью, рефрактерной ко всем другим методам лечения. Исход непредсказуем; у некоторых пациентов симптомы сохраняются.

Основные положения

  • Интерстициальный цистит – это неинфекционное воспаление мочевого пузыря, которое вызывает хроническую тазовую боль и учащенное мочеиспускание.

  • Для диагностики необходимо исключение других причин подобных симптомов (например, инфекции мочевыводящих путей, воспалительное заболевание органов малого таза, хронический простатит или простатодиния, дивертикулит), проведение цистоскопии и биопсии.

  • Полное излечение наблюдается редко, но 90% пациентов удается достичь значительного улучшения в результате лечения.

  • Лечение может включать изменение диеты, тренировку мочевого пузыря и лекарственные препараты (например, пентозан полисульфат натрия, трициклические антидепрессанты, НПВС, инсталляции диметил сульфоксида).

  • Хирургическое лечение как крайняя мера для пациентов с непереносимыми болями, нечувствительными к другим видам лечения.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.