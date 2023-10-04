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Рак уретры

Авторы:Thenappan Chandrasekar, MD, University of California, Davis
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Рак уретры встречается редко у людей обоих полов, он может быть представлен плоскоклеточной или переходно-клеточной карциномой или иногда аденокарциномой.

Большинство пациентов находятся в возрасте старше ≥ 50 лет. В некоторых случаях заболевание связано с определенными штаммами вируса папилломы человека. Опухоли уретры прорастают в соседние структуры на ранних стадиях и поэтому обычно диагносцируются поздно. Наружные паховые или тазовые (обтураторные) лимфатические узлы обычно являются первым локусом метастазирования.

Симптомы и признаки рака уреты

У большинства женщин заболевание начинается с гематурии и обструктивных нарушений мочеиспусканий или задержки мочи. У большинства присутствует анамнез поллакиурии или уретрального синдрома (повышенная чувствительность мышц тазового дна). У большинства мужчин болезнь изначально проявляется симптомами стриктуры уретры, лишь у немногих – гематурией или кровянистыми выделениями. Иногда при поздних стадиях процесса опухоль удается пропальпировать.

Диагностика рака уреты

  • цистоуретроскопия

Диагноз предполагается по клиническим признакам и подтверждается с помощью цистоуретроскопии и обследования под анестезией (т.е., бимануального обследования органов таза и, возможно, биопсии влагалища у женщин). Для дифференциальной диагностики рака уретры, пролапса и карункула необходима биопсия. КТ или МРТ используют для стадирования.

Лечение рака уретры

  • Обычно эксцизия или аблация

При поверхностных или минимально-инвазивных дистальных опухолях передней уретры лечение производится путем хирургического удаления, лучевой терапии (интерстициальной или комбинации интерстициальной и дистанционной), коагуляции или лазерной аблации. Более крупные или глубоко инвазивные опухоли передней уретры и опухоли задней уретры требуют мультимодального подхода, включающего радикальную операцию с отведением мочи, обычно в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Операция включает двустороннюю тазовую и иногда паховую лимфаденэктомию, часто с резекцией лонного сочленения и нижних ветвей лобковой кости.

Прогноз при раке уретры

Прогноз зависит от конкретного расположения опухоли в уретре и местного распространения опухоли, а именно глубины инвазии. 5-летняя выживаемость составляет более 60% для больных с опухолями дистального отдела и 10–20% для пациентов с опухолями в проксимальном отделе уретры. Частота рецидивов составляет > 50%.

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