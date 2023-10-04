Рак уретры

Обычно эксцизия или аблация

При поверхностных или минимально-инвазивных дистальных опухолях передней уретры лечение производится путем хирургического удаления, лучевой терапии (интерстициальной или комбинации интерстициальной и дистанционной), коагуляции или лазерной аблации. Более крупные или глубоко инвазивные опухоли передней уретры и опухоли задней уретры требуют мультимодального подхода, включающего радикальную операцию с отведением мочи, обычно в сочетании с химиотерапией и лучевой терапией. Операция включает двустороннюю тазовую и иногда паховую лимфаденэктомию, часто с резекцией лонного сочленения и нижних ветвей лобковой кости.