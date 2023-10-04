Рак почечной лоханки и мочеточников

Эксцизия или аблация

Послеоперационное наблюдение с использованием цистоскопии

Стандартным методом лечения является радикальная нефроуретерэктомия, включающая резекцию части мочевого пузыря и регионарную лифаденэктомию. Резекция мочеточника с реимплантацией или без показана некоторым тщательно отобранным пациентам (например, больным с опухолями нижней трети мочеточника, сниженной функцией почки или единственной почки). Для уменьшения риска внутрипузырного рецидива рекомендуется немедленная послеоперационная внутрипузырная химиотерапия гемцитабином и митомицином-С. Проведение неоадъювантной химиотерапии перед нефроуретерэктомией рекомендуется при поражениях высокой степени и высокой стадии, поскольку другие методы лечения могут уменьшать почечную функцию, часто предотвращая последующее применение адъювантной химиотерапии. В настоящее время ингибиторы контрольных точек PD-1 и/или PD-L1 используются для лечения рака верхних отделов уротелиального канала и могут оказаться полезным альтернативным лечением для пациентов, не имеющих права на цисплатин (часто используется в качестве неоадъювантной химиотерапии).

Иногда при точно стадированных, хорошо визуализированных опухолях лоханки или высокодифференцированных опухолях мочеточника возможна лазерная коагуляция. В некоторых случаях производят инстилляции лекарственного препарата, такого как митомицин С или бацилла Кальмета-Герена (БЦЖ). Новая формула митомицина C (JELMYTO) может вводиться в жидком виде, застывающем при температуре тела, в верхние мочевые пути пациентов с неинвазивной низкодифференцированной (НД) уротелиальной карциномой.

В послеоперационном периоде показаны регулярные периодические диагностические цистоскопии, потому что опухоли почечной лоханки и мочеточника имеют тенденцию к рецидивированию в мочевом пузыре, и такой рецидив при диагностике в ранней стадии можно лечить путем коагуляции, трансуретральной резекции и внутрипузырной химиотерапии. Лечение метастатической болезни такое же, как при метастатическом раке мочевого пузыря.