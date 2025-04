Почечный тубулярный ацидоз (ПТА) представляет собой ацидоз и электролитные нарушения вследствие нарушенной экскреции ионов водорода в почках (1-й тип), нарушенной реабсорбции бикарбонатов (2-й тип), или патологической продукции альдостерона или чувствительности к нему (4-й тип). (3-й тип является крайне редким и не обсуждается). Течение может быть бессимптомным, за исключением признаков развития электролитных нарушений или прогрессирования хронической болезни почек. Диагноз устанавливается на основании характерных изменений рН мочи и уровня электролитов в ответ на стимулирующие пробы. Лечение способствует коррекции рН и электролитного дисбаланса с помощью алкилирующих веществ, электролитов и, реже, лекарственных препаратов.

ПТА объединяет класс расстройств, при которых экскреция ионов водорода или реабсорбция фильтрованного бикарбоната нарушена, приводя к хроническому метаболическому ацидозу с нормальной анионной разницей. Обычно присутствует гиперхлоремия, а вторичные изменения могут вовлекать и другие электролиты, такие как калий (часто) и кальций (редко—см. таблицу Некоторые характеристики различных типов почечного тубулярного ацидоза [Some Features of Different Types of Renal Tubular Acidosis]).

Хронический ПТА часто связан со структурными повреждениями почечных канальцев и может прогрессировать до хронической болезни почек.

Таблица Некоторые характеристики различных типов почечного тубулярного ацидоза* Таблица

ПТА 1-го типа (дистальный) 1-й тип – это нарушение секреции ионов водорода в дистальных канальцах, приводящее к постоянно повышенному уровню рН мочи (> 5,5) и системному ацидозу. Содержание бикарбонатов в плазме крови обычно < 15 мЭкв/л (15 ммоль/л), часто присутствуют также гипокалиемия, гиперкальциурия, снижение экскреции цитратов. Гиперкальциурия является ведущим патологическим признаком в некоторых семейных случаях, с кальций-индуцированным тубулоинтерстициальным поражением, вызывающим дистальный ПТА. Нефрокальциноз и нефролитиаз – возможные осложнения гиперкальциурии и гипоцитратурии, если моча имеет относительно щелочную среду. Этот синдром встречается редко. Спорадические случаи выявляются чаще всего у взрослых и могут быть первичными (почти всегда у женщин) или вторичными. Семейные случаи обычно впервые манифестируют в детстве и чаще всего являются аутосомно-доминантными. Вторичный RTA 1-го типа может возникнуть в результате приема лекарственных препаратов, трансплантации почек или различных расстройств: Аутоиммуные заболевания с гипергаммаглобулинемией, в частности синдром Шегрена или ревматоидный артрит

Трансплантация почки

Нефрокальциноз

Медуллярная губчатая почка

Хроническая обструктивная уропатия

Лекарственные препараты (в основном амфотерицин В, ифосфамид, литий)

Цирроз печени

Серповидно-клеточная анемия Уровень калия может быть высоким у пациентов с хронической обструктивной уропатией или серповидно-клеточной анемией.

ПТА 2-го типа (проксимальный) При 2-м типе нарушается реабсорбция бикарбоната в проксимальных канальцах, что придает моче рН > 7 при условии, что концентрация бикарбоната в плазме нормальная, и рН < 5,5 при условии, что концентрация бикарбоната в плазме уже снижена в результате продолжающихся потерь. Этот синдром может развиваться как часть генерализованной дисфункции проксимальных канальцев и пациенты могут иметь повышенную экскрецию глюкозы, мочевой кислоты, фосфатов, аминокислот, цитрата, кальция, калия и белка с мочой. Может развиваться остеомаляция или остеопения (включая рахит у детей). Механизмы развития: гиперкальциурия, гиперфосфатурия, изменения метаболизма витамина D и вторичный гиперпаратиреоз. ПТА 2-го типа очень редко встречается, чаще у пациентов со следующей патологией: Синдром Фанкони

Нефропатия легких цепей при множественной миеломе

Различные лекарственные препараты (обычно ацетазоламид, сульфониламиды, ифосфамид, устаревший тетрациклин или стрептозоцин) Иногда имеет другую этиологию, включающую дефицит витамина D, хроническую гипокальциемию с вторичным гиперпаратиреозом, трансплантацию почки, отравление тяжелыми металлами и другие наследственные заболевания (например, непереносимость фруктозы, болезнь Вильсона, окулоцереброренальный синдром [синдром Лоу], цистиноз).

Симптомы и признаки почечного тубулярного ацидоза ПТА обычно протекает бессимптомно. Тяжелые электролитные нарушения опасны для жизни, но развиваются редко. Нефролитиаз и нефрокальциноз возможны, особенно при ПТА 1-го типа. Признаки уменьшения объема эффективной циркулирующей жидкости могут развиваться из-за потерь воды с мочой, сопровождающиеся потерями электролитов при ПТА 2-го типа. У больных с ПТА 1-го или 2-го типа могут разиваться клинические проявления гипокалиемии, включая мышечную слабость, гипорефлексию и паралич. Вовлечение костей (например, боль в костях у взрослых и рахит у детей) может случаться при 2-м типе и иногда при 1-м типе ПТА. Хроническая болезнь почек часто встречается у лиц с ПТА 1 типа (1). ПТА 4-го типа обычно протекает бессимптомно, только с мягким ацидозом, но в случае тяжелой гиперкалиемии могут развиваться тяжелые аритмии и паралич. Справочные материалы по симптоматике 1. Lopez-Garcia SC, Emma F, Walsh SB, et al: Treatment and long-term outcome in primary distal renal tubular acidosis. Nephrol Dial Transplant 34(6):981-991, 2019. doi: 10.1093/ndt/gfy409

Диагностика почечного канальцевого ацидоза Следует подозревать у пациентов с метаболическим ацидозом с нормальной анионной разницей и необъяснимой гиперкалиемией

рН сыворотки и мочи, уровни электролитов и осмоляльность

Часто исследования после стимуляции (например, с хлоридом аммония, бикарбонатом или петлевым диуретиком) Следует подозревать ПТА у любого пациента с необъяснимым метаболическим ацидозом (низкий бикарбонат плазмы и низкий уровень рН крови) с нормальной анионной разницей. ПТА 4-го типа необходимо подозревать у пациентов с персистирующей гиперкалиемией без видимой причины, такой как добавки калия, калийсберегающие диуретики или хроническое заболевание почек. Анализ газового состава артериальной крови помогает подтвердить ПТА и исключить респираторный алкалоз как причину компенсаторного метаболического ацидоза. У всех пациентов измеряют сывороточные электролиты, азот мочевины крови (АМК), креатинин и рН мочи. Дальнейшие исследования и иногда провокационные пробы выполняют в зависимости от того, какой тип ПТА подозревают: ПТА 1-го типа подтверждается рН мочи, которое остается > 5,5 во время системного ацидоза. Ацидоз может развиваться спонтанно или под воздействием пробы с кислотной нагрузкой (введение хлорида аммония в дозе 100 мг/кг внутрь). Здоровые почки снижают рН мочи < 5,2 в течение 6 ч ацидоза.

ПТА 2-го типа диагностируют с помощью измерения рН мочи и частичной экскреции бикарбонатов во время инфузии бикарбонатов (бикарбонат натрия 0,5–1,0 мЭкв/кг/ч внутривенно [0,5–1,0 ммоль/л]). При 2-м типе рН мочи поднимается выше 7,5, и частичная экскреция бикарбоната составляет > 15%. Поскольку в/в введение бикарбоната может приводить к гипокалиемии, необходимо применение препаратов калияв адекватной дозе до проведения инфузии.

Тип 4 ПТА подтверждается анамнезом, который может быть связан с типом 4 ПТА, хронически повышенным калием и нормальным или слегка пониженным бикарбонатом. В большинстве случаев активность ренина плазмы низкая, концентрация альдостерона является низкой, а кортизол в норме.

Лечение почечного канальцевого ацидоза Различается по типам

Часто – щелочная терапия

Лечение сопутствующей патологии, связанной с метаболизмом калия, кальция и фосфатов Лечение состоит из коррекции рН и электролитного баланса с помощью щелочной терапии. Неэффективность лечения ПТА у детей замедляет рост. Алкилирующие вещества, такие как бикарбонат натрия, бикарбонат калия или цитрат натрия, помогают достигнуть относительно нормальной концентрации бикарбонатов в плазме (22–24 мЭкв/л [22–24 ммоль/л]). Цитрат калия применяется, когда имеет место персистирующая гипокалиемия, или при наличии кальциевых камней, потому что натрий увеличивает экскрецию кальция. Витамин D (например, эргокальциферол 800 МЕ перорально 1 раз/день) и пероральные добавки кальция (елементарний кальций 500 мг перорально 3 раза в день, например, как карбонат кальция, 1250 мг перорально 3 раза в день) также могут быть необходимы, чтобы помочь уменьшить деформации скелета в результате остеомаляции или рахита. ПТА 1-го типа Взрослые принимают бикарбонат натрия или цитрат натрия 0,25–0,5 мЭкв/кг (0,25–0,5 ммоль/л) перорально каждые 6 ч. Для детей суммарная дневная доза может составлять 2 мЭкв/кг (2 ммоль/л) каждые 8 ч; эта доза может изменяться по мере роста ребенка. Восполняющее введения калия, как правило, не требуется, если обезвоживание и вторичный альдостеронизм поддаются коррекции при получении бикарбонатов. ПТА 2-го типа Бикарбонаты плазмы не могут быть восстановлены до нормального уровня, но заместительная терапия бикарбонатами должна превышать потребление кислот в диете (например, бикарбонат натрия 1 мэкв/кг [1 ммоль/л] перорально каждые 6 ч взрослым или 2–4 мэкв/кг [2–4 ммоль/л] каждые 6 ч детям) для поддержания сывороточных бикарбонатов на уровне около 22–24 мэкв/л (22–24 ммоль/л), поскольку более низкие уровни повышают риск задержки роста. Однако избыточное восполнение уровня бикарбоната увеличивает потерю бикарбоната калия с мочой. Таким образом, соли цитратов могут быть заменены на бикарбонат натрия, который может лучше переноситься. Добавки с калием или калия цитрат могут потребоваться паицентам, у которых развивается гипокалиемия при приеме бикарбоната натрия, но они не рекомендованы к приему для пациентов с нормальным или повышенным уровнем калия в сыворотке крови. В сложных случаях лечение низко-дозированным гидрохлортиазидом 25 мг внутрь 2 раза в сутки может стимулировать восстановление проксимального канальциевого транспорта. В случаях генерализованной проксимальной тубулопатии гипофосфатемию и костную патологию лечат фосфатами и витамином D для нормализации концентрации фосфата в плазме. ПТА 4-го типа Гиперкалиемию лечат вливанием физиологических растворов для увеличения ОЦК, ограничением калия в диете, калий-выводящими диуретиками (например, фуросемидом 20–40 мг перорально 1 раз/день или 2 раза/день до получения эффекта). Часто необходимо ощелачивание. Некоторым пациентам требуется заместительная терапия минералокортикоидами (флудрокортизон, 0,1–0,2 мг перорально 1 раз/день, часто более высокие дозы при гипоренинемическом гипоальдостеронизме); заместительная терапия минералокортикоидами должна проводиться с осторожностью, потому что она может усиливать артериальную гипертензию, сердечную недостаточность или отеки.