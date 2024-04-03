Почечный тубулярный ацидоз

1-й тип – это нарушение секреции ионов водорода в дистальных канальцах, приводящее к постоянно повышенному уровню рН мочи (> 5,5) и системному ацидозу. Содержание бикарбонатов в плазме крови обычно < 15 мЭкв/л (15 ммоль/л), часто присутствуют также гипокалиемия, гиперкальциурия, снижение экскреции цитратов. Гиперкальциурия является ведущим патологическим признаком в некоторых семейных случаях, с кальций-индуцированным тубулоинтерстициальным поражением, вызывающим дистальный ПТА. Нефрокальциноз и нефролитиаз – возможные осложнения гиперкальциурии и гипоцитратурии, если моча имеет относительно щелочную среду.

Этот синдром встречается редко. Спорадические случаи выявляются чаще всего у взрослых и могут быть первичными (почти всегда у женщин) или вторичными. Семейные случаи обычно впервые манифестируют в детстве и чаще всего являются аутосомно-доминантными. Вторичный RTA 1-го типа может возникнуть в результате приема лекарственных препаратов, трансплантации почек или различных расстройств:

Уровень калия может быть высоким у пациентов с хронической обструктивной уропатией или серповидно-клеточной анемией.