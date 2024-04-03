Почечная глюкозурия – это появление глюкозы в моче без гипергликемии; она может быть приобретенной или наследственной, дефект транспорта глюкозы может быть изолированным или сочетаться с другой патологией почечных канальцев.

Почечная глюкозурия – это экскреция глюкозы с мочой на фоне нормальных уровней глюкозы в плазме крови.

Почечная глюкозурия может быть наследственной. Эта форма, как правило, вызывает снижение порогового значения транспорта глюкозы (максимального значения, при котором глюкоза может быть реабсорбирована) и последующее выделение глюкозы с мочой. Наследственное нарушение наследуется, в основном, как частично рецессивный признак (у гетерозигот есть умеренная глюкозурия).

Почечная глюкозурия может развиваться в отсутствие какой-либо другой почечной патологии или как часть генерализованного дефекта функции проксимальных канальцев (синдром Фанкони). Она также может сочетаться с различными системными заболеваниями, включая цистиноз, болезнь Вильсона, наследственную тирозинемию и окулоцереброренальный синдром (синдром Лоу).

Симптомы и признаки почечной глюкозурии Почечная глюкозурия протекает бессимптомно и без серьезных осложнений. Однако, если она сочетается с генерализованным дефектом функции проксимальных канальцев, симптомы и проявления могут включать гипофосфатемический рахит, дегидратацию, задержку роста, мышечную гипотонию, нарушения зрения вследствие катаракты или глаукомы (окулоцереброренальный синдром) или кольца Кайзера-Флейшера (болезнь Вильсона). При таких клинических признаках необходимо искать дефекты транспорта не только глюкозы.

Диагностика почечной глюкозурии Общий анализ мочи Заболевание обычно первоначально обнаруживается при регулярном анализе мочи и определяется как глюкозурия в отсутствие гипергликемии (уровень глюкозы в сыворотке крови < 140 мг/дл). Некоторые эксперты для диагностики требуют нормальный результат перорального теста на толерантность к глюкозе.