Патология почечных транспортных систем Введение

Многие вещества секретируются и реабсорбируются в канальциевой системе почек, включая электролиты, протоны, молекулы бикарбонатов, глюкозу, мочевую кислоту, аминокислоты и свободную воду. Нарушения этих процессов могут приводить к клиническим синдромам.

Синдромы бывают наследственными, приобретенными или теми и другими одновременно. Некоторые синдромы почти всегда проявляются в детском возрасте, в том числе:

Другие синдромы, которые влияют на почечные канальцы, могут проявляться у взрослых или у детей и включают: