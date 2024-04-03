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Патология почечных транспортных систем Введение

Авторы:L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Многие вещества секретируются и реабсорбируются в канальциевой системе почек, включая электролиты, протоны, молекулы бикарбонатов, глюкозу, мочевую кислоту, аминокислоты и свободную воду. Нарушения этих процессов могут приводить к клиническим синдромам.

Синдромы бывают наследственными, приобретенными или теми и другими одновременно. Некоторые синдромы почти всегда проявляются в детском возрасте, в том числе:

Другие синдромы, которые влияют на почечные канальцы, могут проявляться у взрослых или у детей и включают:

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