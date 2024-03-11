COVID-19 и острое повреждение почек (ОПП)

COVID-19 - это заболевание, причиной которого является новый коронавирус SARS-CoV-2, может проявляться острым повреждением почек (ОПП), особенно у тяжелобольных пациентов.

(См. также Острое повреждение почек и COVID-19).

Наличие ОПП увеличивает риск летального исхода у пациентов с COVID-19 (1). В систематическом обзоре и мета-анализе частота ОПП составляла 17%, хотя она варьировала от 0,5 до 80% среди отдельных исследований, в зависимости от географического местоположения и количества тяжелобольных пациентов. В данном мета-анализе общая смертность составила 11%, а ОПП повысила риск смерти; использование заместительной почечной терапии в целом составило 5% (2).

Хотя информация является новой и всё ещё пополняется, до настоящего времени были описаны следующие независимые факторы риска развития ОПП при COVID-19 (3):

Возраст

Раса (выше среди негроидной расы)

Сахарный диабет

Ожирение

Артериальная гипертензия

Сердечно-сосудистые заболевания

Низкая исходная функция почек

Искусственная вентиляция легких

Шок, требующий применения вазопрессорных препаратов

Ранние исследования предполагают, что патофизиология ОПП может быть связана с ишемией во время сепсиса, системной воспалительной реакцией на вирус и, возможно, прямым нефротоксическим влиянием вируса. Гистопатология почек наиболее часто показывает острый тубулярный некроз (ОТН) и, реже, коллапсирующий фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС; [4]) или инфаркт почки.

Проявления ОПН у пациентов с COVID-19 сходны с таковыми при других инфекционных этиологиях, и включают повышенный уровень креатинина, олигурию или анурию, а в некоторых случаях протеинурию (в т.ч. нефротического диапазона) и гематурию (1). Лечение сфокусировано на поддерживающей терапии, которая включает оптимизацию внутрисосудистого объема (с учетом риска отека легких у пациентов с дыхательной недостаточностью), мониторинг уровня электролитов и, возможно, диализ. В связи с повышенным риском тромбоза контура диализа, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, назначают антикоагулянтную терапию, если нет противопоказаний из-за риска кровотечения. Инфекционный контроль имеет первостепенное значение.