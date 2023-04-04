Мочевые конкременты

В США около 85% камней в мочевыделительной системе состоят из кальция, преимущественно оксалата кальция (см. таблицу Состав мочевых камней), 10% состоят из мочевой кислоты, 2% – из цистина, оставшиеся состоят преимущественно из магния-аммония фосфата (струвита).

Таблица Состав мочевых камней Таблица

К общим факторам риска относятся расстройства, при которых происходит увеличение концентрации солей в моче, как из-за повышения экскреции кальция или солей мочевой кислоты, так и по причине снижения экскреции цитрата с мочой.

Факторы риска образования камней кальция варьируют в зависимости от популяции. Основным фактором риска образования кальциевых камней в Соединенных Штатах является гиперкальциурия – наследственное нарушение обмена веществ, наблюдаемое у 50% мужчин и 75% женщин с кальциевыми камнями. Таким образом, у пациентов с семейным анамнезом мочекаменной болезни повышен риск рецидивирующего камнеобразования. У этих пациентов уровень кальция в плазме крови нормальный, но экскреция кальция с мочой повышена: > 250 мг/день (> 6,2 ммоль/день) у мужчин и > 200 мг/день (> 5,0 ммоль/день) у женщин.

Гипоцитрурия (цитрат мочи < 350 мг/день [1820 мкмоль/день]), присутствующая у приблизительно 40–50% пациентов с кальциевыми камнями в почках, способствует образованию кальциевых камней, поскольку цитрат в норме связывает кальций в моче и ингибирует кристаллизацию кальциевых солей.

Около 5–8% случаев камнеобразования вызвано почечным тубулярным ацидозом. У 1–2% пациентов с кальциевыми камнями первичный гиперпаратиреоз. Редкими причинами гиперкальциурии являются саркоидоз, передозировка витамина D, гипертиреоз, множественная миелома, метастатический рак и первичная гипероксалурия.

Повышенные уровни оксалатов в моче (гипероксалурия, оксалаты в моче > 40 мг/день [> 440 микромоль/день]) может вызвать образование кристаллов оксалата кальция (гиперурикозурический кальций-оксалатный нефролитиаз). Гипероксалурия может быть первичной либо связанной с чрезмерным употреблением в пищу оксалатсодержащих продуктов (например, ревени, шпината, какао, орехов, перца, чая), либо из-за чрезмерной абсорбции оксалатов при различных заболеваниях тонкой кишки (например, синдроме чрезмерного бактериального роста, болезни Крона, язвенном колите, хроническом панкреатите или желчно-каменной болезни), либо после илеоеюнальных (например, бариатрических) операций.

К другим факторам риска относят прием высоких доз витамина С (то есть > 2000 мг/день), диета с ограниченным содержанием кальция (возможно, потому что кальций связывает оксалаты в пище) и гиперурикозурия легкой степени. Легкая гиперурикозурия, определяемая при уровнях мочевой кислоты в моче > 800 мг/день (> 5 ммоль/день) у мужчин или > 750 мг/день (> 4 ммоль/день) у женщин, почти всегда вызвана избыточным потреблением пуринов (в белках, обычно из мяса, рыбы и домашней птицы).

Камни мочевой кислоты наиболее часто формируются в результате повышенной кислотности мочи (рН мочи < 5,5), или, в очень редких случаях, в связи с тяжелой гиперурикозурией (уровень мочевой кислоты в моче > 1500 мг/день [> 9 ммоль/день]), что способствует кристаллизации недиссоциированной мочевой кислоты. Кристаллы мочевой кислоты могут образовывать уратный камень целиком или, чаще, формировать матрикс для кальциевых или смешанных кальциевых и уратных камней.

Цистиновые камни формируются только при цистинурии.

Магний-аммоний-фосфатные конкременты (струвиты, инфекционные конкременты) свидетельствуют о наличии инфекции мочевыводящих путей, вызванной бактериями, расщепляющими мочевину (например, представители родов Proteus и Klebsiella). При образовании таких камней необходимо лечение, как при инфицированных инородных телах, и полное их удаление. В отличие от других типов камней, камни из аммония и магния фосфатов возникают у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин.

Редкие причины формирования мочевых камней включают прием индинавира, меламина, триамтерена и ксантина.