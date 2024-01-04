Цистоскопия представляет собой введение ригидного или оптоволоконного инструмента в мочевой пузырь.

Показания включают следующие:

Помощь в диагностике урологических патологий (например, опухолей мочевого пузыря, камней в мочевом пузыре, доброкачественной гиперплазии простаты)

Лечение стриктур уретры

Доступ к мочевому пузырю для рентгенологической визуализации мочеточников или установки JJ-стентов ("двойная J") (мочеточниковых стентов с завитками на концах, помещаемых в почечную лоханку и мочевой пузырь)

Главным противопоказанием являтеся активная инфекция мочевыводящих путей (ИМП).

Цистоскопия обычно выполняется в амбулаторных условиях с использованием местной анестезии (введение в уретру 2%-ного лидокаинового геля) или, при необходимости, седации с сохранением сознания или общей анестезии. Осложнения включают инфекции мочевыводящих путей, кровотечение, травму уретры и/или мочевого пузыря.

Цистоскопия (камни мочевого пузыря) Скрыть подробности на данной фотографии показано цистоскопическое изображение нескольких камней мочевого пузыря (желтые сферы). Dr. Arnold Rivera/SCIENCE PHOTO LIBRARY