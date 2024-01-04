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Цистоскопия

Авторы:Paul H. Chung, MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Цистоскопия представляет собой введение ригидного или оптоволоконного инструмента в мочевой пузырь.

Показания включают следующие:

Главным противопоказанием являтеся активная инфекция мочевыводящих путей (ИМП).

Цистоскопия обычно выполняется в амбулаторных условиях с использованием местной анестезии (введение в уретру 2%-ного лидокаинового геля) или, при необходимости, седации с сохранением сознания или общей анестезии. Осложнения включают инфекции мочевыводящих путей, кровотечение, травму уретры и/или мочевого пузыря.

Цистоскопия (камни мочевого пузыря)
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на данной фотографии показано цистоскопическое изображение нескольких камней мочевого пузыря (желтые сферы).
Dr. Arnold Rivera/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Цистоскопия (рак мочевого пузыря)
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На данном цистоскопическом изображении внутренней поверхности мочевого пузыря мужчины с переходно-клеточной карциномой в стенке мочевого пузыря видна опухоль (в центре).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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