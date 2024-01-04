Катетеризация мочевого пузыря

Катетеры различаются калибром (толщиной), конфигурацией хвоста, числом ходов, размером баллона, типом материала и длиной.

Калибр описывают во французских (F) единицах, также известных как единицы Шарьера (Ch). Каждая единица соответствует 0,33 мм, таким образом, катетер 14Ch имеет диаметр 4,6 мм. Размеры колеблются от 12 до 24 F для взрослых и от 8 до 12 F для детей. Катетеры меньшего размера обычно подходят для обеспечения оттока мочи при отсутствии осложнений и эффективны для использования при стриктурах уретры и обструкции шейки мочевого пузыря; применение катетеров большего диаметра показано для промывания мочевого пузыря и при некоторых кровотечениях (например, при послеоперационном кровотечении или геморрагическом цистите), а также при пиурии, поскольку сгустки могут блокировать катетеры малого диаметра.

Кончики большинства катетеров имеют прямую конфигурацию (например, свисткообразный кончик катетера Робинсона) и используются для однократных катетеризаций (т.е., катетер удаляется сразу же после опорожнения мочевого пузыря). Катетеры Фолея (двухпросветные из латекса) имеют прямой наконечник и надувной баллон для удержания на месте. Другие самоудерживающиеся катетеры могут иметь расширенный кончик по типу шляпки гриба (катетер Пеццера) и четырехкрылой шляпки гриба (катетер Малекот); они используются при надлобковой канюляции или при нефростомии. Изогнутые катетеры, у которых могут быть баллоны для самоудержания, имеют загнутый кончик для облегчения прохождения через стриктуры и обструктивные участки (например, простатический отдел уретры).

Ходы имеются у всех катетеров, используемых для длительного дренирования мочи. Многие катетеры имеют ходы для раздувания баллона, ирригации или оба хода (например, 3-ходовой катетер Фоли).

Баллоны на постоянных катетерах имеют различные объемы: баллоны от 2,5 до 5 мл предназначены для использования у детей, а от 10 до 30 мл – для взрослых. Большие баллоны и катетеры обычно используются для лечения кровотечения; натяжение катетера прижимает баллон ко дну мочевого пузыря и оказывает давление на сосуды, уменьшая кровотечение, но при этом может способствовать ишемии. Рекомендуется, чтобы баллон был заполнен чистой водой.

Стилеты представляют собой гибкие металлические проводники, вставленные в катетер для придания ему жесткости и облегчения его проведения через стриктуры и обструктивные участки. Стилеты могут использоваться только квалифицированными врачами, владеющими техникой проведения данной манипуляции.

Материал катетера зависит от цели его использования. Пластиковые, латексные или поливинилхлоридные катетеры предназначены для однократного использования. Латексно-силиконовые, гидрогелевые или полимерные c серебрянным покрытием (для уменьшения бактериального загрязнения) катетеры предназначены для постоянного использования. Силиконовые катетеры используются у пациентов с аллергией на латекс.