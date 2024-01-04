Катетеризация мочевого пузыря

Катетеризацию мочевого пузыря используют для следующих целей:
Получение образца мочи для исследования
Измерение объема остаточной мочи
Разрешения задержки мочи или недержания мочи
Доставки рентгеноконтрастных или лекарственных препаратов непосредственно в мочевой пузырь
Промывания мочевого пузыря
Катетеризация может производиться по уретре или надлобковым доступом.
Катетеры
Катетеры различаются калибром (толщиной), конфигурацией хвоста, числом ходов, размером баллона, типом материала и длиной.
Калибр описывают во французских (F) единицах, также известных как единицы Шарьера (Ch). Каждая единица соответствует 0,33 мм, таким образом, катетер 14Ch имеет диаметр 4,6 мм. Размеры колеблются от 12 до 24 F для взрослых и от 8 до 12 F для детей. Катетеры меньшего размера обычно подходят для обеспечения оттока мочи при отсутствии осложнений и эффективны для использования при стриктурах уретры и обструкции шейки мочевого пузыря; применение катетеров большего диаметра показано для промывания мочевого пузыря и при некоторых кровотечениях (например, при послеоперационном кровотечении или геморрагическом цистите), а также при пиурии, поскольку сгустки могут блокировать катетеры малого диаметра.
Кончики большинства катетеров имеют прямую конфигурацию (например, свисткообразный кончик катетера Робинсона) и используются для однократных катетеризаций (т.е., катетер удаляется сразу же после опорожнения мочевого пузыря). Катетеры Фолея (двухпросветные из латекса) имеют прямой наконечник и надувной баллон для удержания на месте. Другие самоудерживающиеся катетеры могут иметь расширенный кончик по типу шляпки гриба (катетер Пеццера) и четырехкрылой шляпки гриба (катетер Малекот); они используются при надлобковой канюляции или при нефростомии. Изогнутые катетеры, у которых могут быть баллоны для самоудержания, имеют загнутый кончик для облегчения прохождения через стриктуры и обструктивные участки (например, простатический отдел уретры).
Ходы имеются у всех катетеров, используемых для длительного дренирования мочи. Многие катетеры имеют ходы для раздувания баллона, ирригации или оба хода (например, 3-ходовой катетер Фоли).
Баллоны на постоянных катетерах имеют различные объемы: баллоны от 2,5 до 5 мл предназначены для использования у детей, а от 10 до 30 мл – для взрослых. Большие баллоны и катетеры обычно используются для лечения кровотечения; натяжение катетера прижимает баллон ко дну мочевого пузыря и оказывает давление на сосуды, уменьшая кровотечение, но при этом может способствовать ишемии. Рекомендуется, чтобы баллон был заполнен чистой водой.
Стилеты представляют собой гибкие металлические проводники, вставленные в катетер для придания ему жесткости и облегчения его проведения через стриктуры и обструктивные участки. Стилеты могут использоваться только квалифицированными врачами, владеющими техникой проведения данной манипуляции.
Материал катетера зависит от цели его использования. Пластиковые, латексные или поливинилхлоридные катетеры предназначены для однократного использования. Латексно-силиконовые, гидрогелевые или полимерные c серебрянным покрытием (для уменьшения бактериального загрязнения) катетеры предназначены для постоянного использования. Силиконовые катетеры используются у пациентов с аллергией на латекс.
Катетеризация уретры
Уретральный катетер может быть введен любым медицинским работником и иногда самим больным. Мочевой пузырь катетеризируют через уретру, если уретральный путь противопоказан.
Относительные противопоказания включают в себя следующее:
Настоящая инфекция мочеполовых путей (ИМП)
Реконструкция уретры, операция на предстательной железе или операция на мочевом пузыре
Катетеризация уретры начинается с тщательной очистки наружного отверстия мочеиспускательного канала антибактериальным раствором. Затем, используя строгую стерильную технику, катетер смазывается стерильным гелем и осторожно продвигается через уретру в мочевой пузырь. Для уменьшения дискомфорта в мужскую уретру перед проведением катетера может быть введен лидокаиновый гель. (См. также Как проводить катетеризацию уретры у женщин и Как проводить катетеризацию уретры у мужчин.)
Осложнения канюляции мочевого пузыря включают все нижеперечисленные:
Травма уретры или мочевого пузыря с кровотечением или микрогематурией (часто);
Инфицирование мочевых путей (часто)
Создание ложных ходов
Рубцевание и формирование стриктур
Перфорация мочевого пузыря (редко)
Парафимоз у необрезанных мужчин, если крайняя плоть не возвращается в нормальное положение
Катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей, как правило, приводят к увеличению заболеваемости, смертности, расходов на здравоохранение и длительности пребывания в стационаре. Они являются наиболее распространенными инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, о которых сообщают в Национальную сеть безопасности здравоохранения (Healthcare Safety Network) и которые были в центре внимания по улучшению ситуации, проводившемуся Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (1). Рекомендации по сокращению уровня таких инфекций мочевыводящих путей включают следующее:
Применение канюляции уретры только по весомым, медицински обоснованным показаниям (например, сведение к минимуму количества прикроватных посещений медицинских работников для опорожнения мочеприемника не должно быть единственной целью канюляции)
Максимально возможное раннее извлечение катетеров
Проведение канюляции в строго асептических условиях
Поддержание стерильности и изолированности дренажной системы
Справочные материалы по канюляции уретры
1. Centers for Disease Control and Prevention: Catheter-associated urinary tract infections. По состоянию на 3 ноября 2023 года.
Надлобковая канюляция
Надлобковая канюляция при чрескожной цистостомии выполняется урологом или другим опытным врачом. Общие показания включают необходимость долговременного дренирования мочевого пузыря и невозможность проведения катетера по уретре или противопоказания к использованию катетера при необходимости канюляции.
Противопоказания включают следующие:
Невозможность определить положение мочевого пузыря клинически или ультразвуковым методом
Пустой мочевой пузырь
Возможные спаечные процессы в области таза или нижних отделах брюшной полости (например, после хирургических вмешательств или лучевой терапии в области таза или нижних отделах брюшной полости)
После местной анестезии брюшной стенки в надлобковой области в мочевой пузырь проводится пункционная игла; при возможности используют ультразвуковое наведение. Затем катетер помещается через специальный троакар или по струне, проведенной через пункционную иглу. Наличие в анамнезе хирургического вмешательства в нижних отделах брюшной полости или ранее проведенной лучевой терапии являются противопоказанием к проведению иглы вслепую. Осложнения включают инфицирование мочевых путей, повреждение кишечника, кровотечение.