Бужирование уретры производится для лечения следующих состояний:

Стриктуры уретры

Меатостеноз

Противопоказания включают в себя нелеченные инфекции и геморрагический диатез. Бужирование может быть проведено с использованием различных методов, например, путем раздувания баллона или введения инструментов (бужей) возрастающего диаметра. Обычно для местной анестезии сначала в пенис вводят лидокаиновый гель. Как правило, после расширения уретры катетер на некоторое время оставляют на месте, чтобы способствовать заживлению. Иногда пациентам рекомендуют самостоятельно периодически проводить бужирование уретры на дому для поддержания проходимости в просвете.