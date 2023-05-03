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Как удалить молнию с полового члена

Авторы:Paul H. Chung, MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Защемление кожи полового члена молнией, в механизме скольжения и/или между зубцами, облегчается путем разрезания механизма скольжения пополам с помощью технических или костных кусачек или путем изоляции и осторожного отделения вовлеченного сегмента молнии. Попытки расстегнуть молнию могут повредить застрявшую кожу. Иногда может потребоваться операция по удалению пораженной кожи.

(См. также Травмы половых органов).

Показания к удалению молнии с полового члена

  • Защемление молнией крайней плоти, кожи полового члена или кожи мошонки.

Противопоказания к удалению молнии с полового члена

Абсолютные противопоказания

  • Нет

Относительные противопоказания

  • Нет

Осложнения при удалении молнии с полового члена

Могут возникнуть следующие осложнения:

  • Повреждение кожных покровов

  • повреждение полового члена

Отек из-за задержки лечения может осложнить проведение процедуры и увеличить риск повреждения тканей и некроза.

Повреждение полового члена должно быть оценено урологом, особенно если клинические данные свидетельствуют о повреждении уретры.

Оборудование для проведения процедуры удаления молнии с полового члена

  • Антисептический очиститель (например, повидон-йод)

  • Минеральное масло

  • Кусачки для очень твердой проволоки или костные кусачки

  • Прочные ножницы, чтобы разрезать материал брюк и перерезать молнию поперек

  • Небольшие ножницы (например, для иридэктомии), чтобы, при необходимости, разрезать ткань молнии между конкретными зубцами и удалить их по отдельности

  • Крем для местной анестезии или местный анестетик без адреналина (например, 1 или 2% лидокаин), игла 25 или 27 калибра и шприц объемом около 3 мл

Дополнительные рекомендации по проведению процедуры удаления молнии с полового члена

  • Это состояние является болезненным, и кроме того, пациенты могут быть испуганы и смущены. Обычно для проведения процедуры достаточно спокойного ободрения. Иногда умеренная седация может быть полезной.

Положение пациента при проведении процедуры удаления молнии с полового члена

  • Положите пациента на спину. Чтобы облегчить укладку пациента, сначала, в случае необходимости, используйте ножницы для разрезания перевязочного материала чтобы прорезать штаны по периферии вокруг молнии, что уменьшит болезненное натяжение в месте защемления и позволит снять штаны.

Пошаговое описание процедуры удаления молнии с полового члена

  • Введите местный анестетик в область с помощью иглы 25 или 27 калибра или нанесите анестезирующий крем.

  • Разрежьте срединный стержень на широком конце бегунка, который соединяет его переднюю и заднюю пластины, используя прочные кусачки (косые острогубцы) или косторез. (См. рисунок Освобождение кожи полового члена из молнии брюк). Ползун разломается на 2 части, что позволит удалить молнию.

  • В качестве альтернативы, если нет кусачек, обильно смажьте молнию и ткани пораженной области минеральным маслом.

  • Подождите 10 минут, чтобы минеральное масло распространилось по поверхности зубцов молнии и по коже.

  • Сделайте одну осторожную попытку расстегнуть молнию. Если эта стратегия кажется или является неэффективной, переходите к следующему шагу. Не повредите захваченную кожу, пытаясь повторно расстегнуть молнию.

  • В качестве другой альтернативы, если нет режущего инструмента, попробуйте разделить зубцы молнии, разрезая ткань между ними с помощью маленьких ножниц (например, для иридэктомии).

Освобождение кожи полового члена из молнии брюк

Если эти меры неэффективны или неосуществимы:

  • Необходимо получить консультацию уролога перед возможным эллиптоидным иссечением кожи или экстреннного обрезания.

Уход после проведения процедуры удаления молнии с полового члена

  • Контролируйте кровотечение с помощью легкого нажатия на область.

  • Промойте место теплой водой с мылом.

  • Нанесите мазь с антибиотиком (например, бацитрацин) и нетуго наложите стерильную марлевую повязку.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении процедуры удаления молнии с полового члена

  • Прекратите попытки расстегнуть молнию, если первая попытка не удалась.

Советы и рекомендации по проведению процедуры удаления молнии с полового члена

  • Заранее достаньте и храните в удобном месте подходящие прочные кусачки, так как в противном случае они могут оказаться недоступными.

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