Как удалить молнию с полового члена

Защемление кожи полового члена молнией, в механизме скольжения и/или между зубцами, облегчается путем разрезания механизма скольжения пополам с помощью технических или костных кусачек или путем изоляции и осторожного отделения вовлеченного сегмента молнии. Попытки расстегнуть молнию могут повредить застрявшую кожу. Иногда может потребоваться операция по удалению пораженной кожи.
(См. также Травмы половых органов).
Показания к удалению молнии с полового члена
Защемление молнией крайней плоти, кожи полового члена или кожи мошонки.
Противопоказания к удалению молнии с полового члена
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Нет
Осложнения при удалении молнии с полового члена
Могут возникнуть следующие осложнения:
Повреждение кожных покровов
повреждение полового члена
Отек из-за задержки лечения может осложнить проведение процедуры и увеличить риск повреждения тканей и некроза.
Повреждение полового члена должно быть оценено урологом, особенно если клинические данные свидетельствуют о повреждении уретры.
Оборудование для проведения процедуры удаления молнии с полового члена
Антисептический очиститель (например, повидон-йод)
Минеральное масло
Кусачки для очень твердой проволоки или костные кусачки
Прочные ножницы, чтобы разрезать материал брюк и перерезать молнию поперек
Небольшие ножницы (например, для иридэктомии), чтобы, при необходимости, разрезать ткань молнии между конкретными зубцами и удалить их по отдельности
Крем для местной анестезии или местный анестетик без адреналина (например, 1 или 2% лидокаин), игла 25 или 27 калибра и шприц объемом около 3 мл
Дополнительные рекомендации по проведению процедуры удаления молнии с полового члена
Это состояние является болезненным, и кроме того, пациенты могут быть испуганы и смущены. Обычно для проведения процедуры достаточно спокойного ободрения. Иногда умеренная седация может быть полезной.
Положение пациента при проведении процедуры удаления молнии с полового члена
Положите пациента на спину. Чтобы облегчить укладку пациента, сначала, в случае необходимости, используйте ножницы для разрезания перевязочного материала чтобы прорезать штаны по периферии вокруг молнии, что уменьшит болезненное натяжение в месте защемления и позволит снять штаны.
Пошаговое описание процедуры удаления молнии с полового члена
Введите местный анестетик в область с помощью иглы 25 или 27 калибра или нанесите анестезирующий крем.
Разрежьте срединный стержень на широком конце бегунка, который соединяет его переднюю и заднюю пластины, используя прочные кусачки (косые острогубцы) или косторез. (См. рисунок Освобождение кожи полового члена из молнии брюк). Ползун разломается на 2 части, что позволит удалить молнию.
В качестве альтернативы, если нет кусачек, обильно смажьте молнию и ткани пораженной области минеральным маслом.
Подождите 10 минут, чтобы минеральное масло распространилось по поверхности зубцов молнии и по коже.
Сделайте одну осторожную попытку расстегнуть молнию. Если эта стратегия кажется или является неэффективной, переходите к следующему шагу. Не повредите захваченную кожу, пытаясь повторно расстегнуть молнию.
В качестве другой альтернативы, если нет режущего инструмента, попробуйте разделить зубцы молнии, разрезая ткань между ними с помощью маленьких ножниц (например, для иридэктомии).
Освобождение кожи полового члена из молнии брюк
Если эти меры неэффективны или неосуществимы:
Необходимо получить консультацию уролога перед возможным эллиптоидным иссечением кожи или экстреннного обрезания.
Уход после проведения процедуры удаления молнии с полового члена
Контролируйте кровотечение с помощью легкого нажатия на область.
Промойте место теплой водой с мылом.
Нанесите мазь с антибиотиком (например, бацитрацин) и нетуго наложите стерильную марлевую повязку.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении процедуры удаления молнии с полового члена
Прекратите попытки расстегнуть молнию, если первая попытка не удалась.
Советы и рекомендации по проведению процедуры удаления молнии с полового члена
Заранее достаньте и храните в удобном месте подходящие прочные кусачки, так как в противном случае они могут оказаться недоступными.