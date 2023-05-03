Как удалить молнию с полового члена

Введите местный анестетик в область с помощью иглы 25 или 27 калибра или нанесите анестезирующий крем.

Разрежьте срединный стержень на широком конце бегунка, который соединяет его переднюю и заднюю пластины, используя прочные кусачки (косые острогубцы) или косторез. (См. рисунок Освобождение кожи полового члена из молнии брюк). Ползун разломается на 2 части, что позволит удалить молнию.

В качестве альтернативы, если нет кусачек, обильно смажьте молнию и ткани пораженной области минеральным маслом.

Подождите 10 минут, чтобы минеральное масло распространилось по поверхности зубцов молнии и по коже.

Сделайте одну осторожную попытку расстегнуть молнию. Если эта стратегия кажется или является неэффективной, переходите к следующему шагу. Не повредите захваченную кожу, пытаясь повторно расстегнуть молнию.