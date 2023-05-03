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Выполнение канюляции уретры у мужчин

Авторы:Paul H. Chung, MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Катетеризация уретры является стандартным методом доступа к мочевому пузырю. Гибкий катетер вводят ретроградно через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь. Существуют катетеры нескольких типов. Иногда уретра непроходима, что требует надлобковой канюляции мочевого пузыря.

(См. также Катетеризация мочевого пузыря).

Показания для проведения канюляции уретры у мужчин

Противопоказания для проведения канюляции уретры у мужчин

Абсолютные противопоказания

  • Подозреваемое повреждение уретры*

Относительные противопоказания

*Травма уретры может быть заподозрена после тупой травмы, если у пациентов наблюдаются кровь в мочеиспускательном канале (наиболее важный признак), неспособность к мочеиспусканию, или экхимоз промежности, мошонки или полового члена, и/или отек. В таких случаях до попытки канюляции уретры разрыв уретры следует исключить с помощью визуализации (например, ретроградной уретрографии).

Осложнения при проведении канюляции уретры у мужчин

Осложнения включают:

Оборудование для проведения процедуры канюляции уретры у мужчин

Обычно используются расфасованные наборы, но к необходимым отдельным предметам относятся:

  • Стерильные простыни и перчатки

  • Повидон-йод с ватными тампонами, ватными шариками или марлей

  • Водорастворимая смазка

  • Уретральный катетер * (французский катетер Фолея 16 размера подходит для большинства мужчин; в условиях гипертрофии простаты или стриктуры уретры, может потребоваться другой размер или тип катетера †)

  • 10-мл шприц со стерильной водой (для надувания баллона катетера)

  • Местный анестетик (например, 5–10 мл 2% лидокаинового желе в шприце [без иглы]) для растяжения и анестезии мужской уретры

  • Стерильное устройство с трубкой для забора материала

* Закрытая катетерная система минимизирует катетер-ассоциированные ИМП.

†Катетер Coudé изогнут на конце и может облегчить прохождение у мужчин со значительной гипертрофией простаты.

Дополнительные рекомендации по проведению процедуры канюляции уретры у мужчин

Соответствующая анатомия для проведения канюляции уретры у мужчин

  • Мужская уретра резко изгибается в области лобка. Всегда держите пенис прямо и вертикально, чтобы выровнять изгиб при прохождении катетера через уретру.

Положение пациента во время проведения процедуры канюляции уретры у мужчин

  • Положите пациента так, чтобы бедра были удобно разведены в стороны.

Пошаговое описание проведения процедуры канюляции уретры у мужчин

  • Поместите все оборудование в пределах легкой досягаемости на чистом стерильном поле на прикроватном подносе. Вы можете разместить контейнер с катетером и дренажной системой между ног пациента, чтобы он был легко доступен во время процедуры.

  • Если это еще не сделано, прикрепите катетер к мочеприемнику и но не снимайте предохранитель, если только не требуется другой тип или размер катетера или его промывание.

  • Проверьте целостность баллона, заполнив его водой, и нанесите смазку на кончик катетера.

  • Пропитайте повидон-йодом ватные палочки, ватные шарики или марлю.

  • Поместите стерильную салфетку с выделенным операционным полем на таз так, чтобы пенис оставался обнаженным.

  • Обхватите ствол полового члена вашей недоминирующей рукой и отведите крайнюю плоть, если пациент не обрезан. Теперь эта рука загрязнена и не должна удаляться от пениса или касаться какого-либо оборудования во время остальной части процедуры.

  • Очистите головку полового члена с помощью ватных палочек, марли или ватных шариков, пропитанных повидон-йодом. Начиная от отверстия канала, выполняйте круговые движения к периферии. Выбросьте или отложите в сторону все загрязненные материалы.

  • Ввести вязкую композицию лидокаина в уретру. Введите наконечник шприца с лидокаином в отверстие мочеиспускательного канала на половом члене и выпустите примерно 5 мл. Зажмите и удерживайте отверстие закрытым, чтобы лидокаин оставался в уретре, по крайней мере в течение 1 минуты. Лидокаин расширяет уретру, а также обеспечивает некоторую анестезию, тем самым облегчая прохождение катетера.

  • Возьмиите катетер свободной рукой. При использовании катетера coudé, наконечник должен быть направлен вверх, чтобы во время установки двигаться по верхней стенке уретры.

  • Медленно продвиньте катетер через уретру и в мочевой пузырь. Часто возникает дискомфорт пациента. Попросите пациента расслабиться и сделать медленный глубокий вдох, продолжая оказывать постоянное давление на катетер, пока он полностью не продвинется до уровня бокового отверстия. Моча должна свободно поступать в мочеприемник.

  • Медленно наполните баллон 5–10 мл воды. О неправильном размещении свидетельствует активное противодействие или дискомфорт для пациента. Если такое произойдет, то выпустите воздух из баллона, слегка подтяните катетер, а затем повторно введите катетер до упора и только после этого пытайтесь снова наполнить баллон.

  • После успешного наполнения баллона, переместите его на шейку мочевого пузыря, медленно извлекая катетер, пока не почувствуете сопротивление.

  • Для профилактики парафимоза вправьте крайнюю плоть после процедуры.

Уход после проведения канюляции уретры у мужчин

  • Удалите хирургические простыни.

  • Зафиксируйте катетер на бедре с помощью пластыря, клейкой медицинской ленты или ремня. Некоторые специалисты рекомендуют прикреплять катетер к нижней брюшной стенке, чтобы минимизировать давление на заднюю часть уретры.

  • Поместите мочеприемник ниже уровня пациента, чтобы моча могла стекать под действием силы тяжести.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении канюляции уретры у мужчин

  • Во время процедуры необходимо соблюдать строгую стерильность, чтобы избежать инфекции мочевыводящих путей.

  • После процедуры обязательно опустите крайнюю плоть.

  • Избегайте значительного усилия при введении, так как потенциально возможно повреждение уретры.

Советы и рекомендации по проведению процедуры канюляции уретры у мужчин

  • При возникновении значительного сопротивления, или если вы чувствуете, что катетер загибается внутри уретры и не продвигается, не следует продолжать попытки его введения.

  • Моча появится в катетере до того, как баллон выдвинется за пределы простаты. Продолжайте продвигать катетер до самого его конца, прежде чем надувать баллон, чтобы избежать надувания баллона в просвет простаты или уретры, что вызовет сильное кровотечение.

  • Если кажется, что катетер находится в правильном положении, но моча не возвращается, то препятствовать дренажу мочи по катетеру может лубрикант. Промойте катетер физиологическим раствором, чтобы удалить лубрикант и проверить, появляется ли моча.

  • Если баллон трудно надуть или порт баллона расширяется во время надувания, вероятно, проксимальный конец катетера находится в неправильном положении. Выдавите воздух из баллона и продвигайте катетер дальше в мочевой пузырь.

  • При сомнениях в правильном расположении, промойте катетер 30–60 мл физиологического раствора. Если жидкость легко вливается и аспирируется, то катетер находится в правильном положении. Если с помощью катетера не удаётся выполнить промывание, значит он установлен неправильно.

  • При возникновении любых вопросов связанных с размером и типом катетера или сложностями во время его установки проконсультируйтесь с урологом.

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