Выполнение канюляции уретры у мужчин

Поместите все оборудование в пределах легкой досягаемости на чистом стерильном поле на прикроватном подносе. Вы можете разместить контейнер с катетером и дренажной системой между ног пациента, чтобы он был легко доступен во время процедуры.

Если это еще не сделано, прикрепите катетер к мочеприемнику и но не снимайте предохранитель, если только не требуется другой тип или размер катетера или его промывание.

Проверьте целостность баллона, заполнив его водой, и нанесите смазку на кончик катетера.

Пропитайте повидон-йодом ватные палочки, ватные шарики или марлю.

Поместите стерильную салфетку с выделенным операционным полем на таз так, чтобы пенис оставался обнаженным.

Обхватите ствол полового члена вашей недоминирующей рукой и отведите крайнюю плоть, если пациент не обрезан. Теперь эта рука загрязнена и не должна удаляться от пениса или касаться какого-либо оборудования во время остальной части процедуры.

Очистите головку полового члена с помощью ватных палочек, марли или ватных шариков, пропитанных повидон-йодом. Начиная от отверстия канала, выполняйте круговые движения к периферии. Выбросьте или отложите в сторону все загрязненные материалы.

Ввести вязкую композицию лидокаина в уретру. Введите наконечник шприца с лидокаином в отверстие мочеиспускательного канала на половом члене и выпустите примерно 5 мл. Зажмите и удерживайте отверстие закрытым, чтобы лидокаин оставался в уретре, по крайней мере в течение 1 минуты. Лидокаин расширяет уретру, а также обеспечивает некоторую анестезию, тем самым облегчая прохождение катетера.

Возьмиите катетер свободной рукой. При использовании катетера coudé, наконечник должен быть направлен вверх, чтобы во время установки двигаться по верхней стенке уретры.

Медленно продвиньте катетер через уретру и в мочевой пузырь. Часто возникает дискомфорт пациента. Попросите пациента расслабиться и сделать медленный глубокий вдох, продолжая оказывать постоянное давление на катетер, пока он полностью не продвинется до уровня бокового отверстия. Моча должна свободно поступать в мочеприемник.

Медленно наполните баллон 5–10 мл воды. О неправильном размещении свидетельствует активное противодействие или дискомфорт для пациента. Если такое произойдет, то выпустите воздух из баллона, слегка подтяните катетер, а затем повторно введите катетер до упора и только после этого пытайтесь снова наполнить баллон.

После успешного наполнения баллона, переместите его на шейку мочевого пузыря, медленно извлекая катетер, пока не почувствуете сопротивление.