Выполнение канюляции уретры у мужчин

Катетеризация уретры является стандартным методом доступа к мочевому пузырю. Гибкий катетер вводят ретроградно через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь. Существуют катетеры нескольких типов. Иногда уретра непроходима, что требует надлобковой канюляции мочевого пузыря.
(См. также Катетеризация мочевого пузыря).
Показания для проведения канюляции уретры у мужчин
Облегчение при острой или хронической задержке мочи, например, вследствие обструкции уретры или простаты (обструктивная уропатия) или нейрогенного мочевого пузыря
Лечение недержания мочи
Мониторинг диуреза
Измерение объема остаточной мочи
Сбор стерильной мочи для посева (обычно только для младенцев и женщин)
Диагностические исследования нижних отделов мочеполовой системы
Промывание мочевого пузыря или введение лекарственных препаратов
Противопоказания для проведения канюляции уретры у мужчин
Абсолютные противопоказания
Подозреваемое повреждение уретры*
Относительные противопоказания
В анамнезе пациентов со стриктурами уретры имеются
Настоящая инфекция мочеполовых путей (ИМП)
Предшествующая реконструкция уретры
Недавние урологические операции
Упоминания в анамнезе о проблемах размещения катетера
*Травма уретры может быть заподозрена после тупой травмы, если у пациентов наблюдаются кровь в мочеиспускательном канале (наиболее важный признак), неспособность к мочеиспусканию, или экхимоз промежности, мошонки или полового члена, и/или отек. В таких случаях до попытки канюляции уретры разрыв уретры следует исключить с помощью визуализации (например, ретроградной уретрографии).
Осложнения при проведении канюляции уретры у мужчин
Осложнения включают:
Повреждение уретры, простаты или мочевого пузыря с кровотечением (часто)
Инфицирование мочевых путей (часто)
Создание ложных ходов
Рубцевание и формирование стриктур уретры
Парафимоз, если крайняя плоть не была вправлена после процедуры
Оборудование для проведения процедуры канюляции уретры у мужчин
Обычно используются расфасованные наборы, но к необходимым отдельным предметам относятся:
Стерильные простыни и перчатки
Повидон-йод с ватными тампонами, ватными шариками или марлей
Водорастворимая смазка
Уретральный катетер * (французский катетер Фолея 16 размера подходит для большинства мужчин; в условиях гипертрофии простаты или стриктуры уретры, может потребоваться другой размер или тип катетера †)
10-мл шприц со стерильной водой (для надувания баллона катетера)
Местный анестетик (например, 5–10 мл 2% лидокаинового желе в шприце [без иглы]) для растяжения и анестезии мужской уретры
Стерильное устройство с трубкой для забора материала
* Закрытая катетерная система минимизирует катетер-ассоциированные ИМП.
†Катетер Coudé изогнут на конце и может облегчить прохождение у мужчин со значительной гипертрофией простаты.
Дополнительные рекомендации по проведению процедуры канюляции уретры у мужчин
Стерильная техника необходима для предотвращения инфекции нижних мочевых путей.
Соответствующая анатомия для проведения канюляции уретры у мужчин
Мужская уретра резко изгибается в области лобка. Всегда держите пенис прямо и вертикально, чтобы выровнять изгиб при прохождении катетера через уретру.
Положение пациента во время проведения процедуры канюляции уретры у мужчин
Положите пациента так, чтобы бедра были удобно разведены в стороны.
Пошаговое описание проведения процедуры канюляции уретры у мужчин
Поместите все оборудование в пределах легкой досягаемости на чистом стерильном поле на прикроватном подносе. Вы можете разместить контейнер с катетером и дренажной системой между ног пациента, чтобы он был легко доступен во время процедуры.
Если это еще не сделано, прикрепите катетер к мочеприемнику и но не снимайте предохранитель, если только не требуется другой тип или размер катетера или его промывание.
Проверьте целостность баллона, заполнив его водой, и нанесите смазку на кончик катетера.
Пропитайте повидон-йодом ватные палочки, ватные шарики или марлю.
Поместите стерильную салфетку с выделенным операционным полем на таз так, чтобы пенис оставался обнаженным.
Обхватите ствол полового члена вашей недоминирующей рукой и отведите крайнюю плоть, если пациент не обрезан. Теперь эта рука загрязнена и не должна удаляться от пениса или касаться какого-либо оборудования во время остальной части процедуры.
Очистите головку полового члена с помощью ватных палочек, марли или ватных шариков, пропитанных повидон-йодом. Начиная от отверстия канала, выполняйте круговые движения к периферии. Выбросьте или отложите в сторону все загрязненные материалы.
Ввести вязкую композицию лидокаина в уретру. Введите наконечник шприца с лидокаином в отверстие мочеиспускательного канала на половом члене и выпустите примерно 5 мл. Зажмите и удерживайте отверстие закрытым, чтобы лидокаин оставался в уретре, по крайней мере в течение 1 минуты. Лидокаин расширяет уретру, а также обеспечивает некоторую анестезию, тем самым облегчая прохождение катетера.
Возьмиите катетер свободной рукой. При использовании катетера coudé, наконечник должен быть направлен вверх, чтобы во время установки двигаться по верхней стенке уретры.
Медленно продвиньте катетер через уретру и в мочевой пузырь. Часто возникает дискомфорт пациента. Попросите пациента расслабиться и сделать медленный глубокий вдох, продолжая оказывать постоянное давление на катетер, пока он полностью не продвинется до уровня бокового отверстия. Моча должна свободно поступать в мочеприемник.
Медленно наполните баллон 5–10 мл воды. О неправильном размещении свидетельствует активное противодействие или дискомфорт для пациента. Если такое произойдет, то выпустите воздух из баллона, слегка подтяните катетер, а затем повторно введите катетер до упора и только после этого пытайтесь снова наполнить баллон.
После успешного наполнения баллона, переместите его на шейку мочевого пузыря, медленно извлекая катетер, пока не почувствуете сопротивление.
Для профилактики парафимоза вправьте крайнюю плоть после процедуры.
Уход после проведения канюляции уретры у мужчин
Удалите хирургические простыни.
Зафиксируйте катетер на бедре с помощью пластыря, клейкой медицинской ленты или ремня. Некоторые специалисты рекомендуют прикреплять катетер к нижней брюшной стенке, чтобы минимизировать давление на заднюю часть уретры.
Поместите мочеприемник ниже уровня пациента, чтобы моча могла стекать под действием силы тяжести.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении канюляции уретры у мужчин
Во время процедуры необходимо соблюдать строгую стерильность, чтобы избежать инфекции мочевыводящих путей.
После процедуры обязательно опустите крайнюю плоть.
Избегайте значительного усилия при введении, так как потенциально возможно повреждение уретры.
Советы и рекомендации по проведению процедуры канюляции уретры у мужчин
При возникновении значительного сопротивления, или если вы чувствуете, что катетер загибается внутри уретры и не продвигается, не следует продолжать попытки его введения.
Моча появится в катетере до того, как баллон выдвинется за пределы простаты. Продолжайте продвигать катетер до самого его конца, прежде чем надувать баллон, чтобы избежать надувания баллона в просвет простаты или уретры, что вызовет сильное кровотечение.
Если кажется, что катетер находится в правильном положении, но моча не возвращается, то препятствовать дренажу мочи по катетеру может лубрикант. Промойте катетер физиологическим раствором, чтобы удалить лубрикант и проверить, появляется ли моча.
Если баллон трудно надуть или порт баллона расширяется во время надувания, вероятно, проксимальный конец катетера находится в неправильном положении. Выдавите воздух из баллона и продвигайте катетер дальше в мочевой пузырь.
При сомнениях в правильном расположении, промойте катетер 30–60 мл физиологического раствора. Если жидкость легко вливается и аспирируется, то катетер находится в правильном положении. Если с помощью катетера не удаётся выполнить промывание, значит он установлен неправильно.
При возникновении любых вопросов связанных с размером и типом катетера или сложностями во время его установки проконсультируйтесь с урологом.