Приобретенные кисты почек

Множественные кисты наиболее часто встречаются у пациентов с хронической болезнью почек, особенно у проходящих процедуру диализа в течение многих лет. Причина неизвестна, но кисты могут возникать в результате компенсаторной гиперплазии сохранившихся функционирующих нефронов. У более 50-80% пациентов, проходящих процедуру диализа в течение более 10 лет, развивается приобретенная кистозная болезнь (с образованием множественных приобретенных кист). Обычный диагностический критерий – это ≥4 кист в каждой почке, выявляемых с помощью УЗИ и КТ. Это нарушение обычно можно дифференцировать от аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек по отсутствию заболевания в семейном анамнезе, а также по малому или нормальному размеру почек.

Приобретенные кисты обычно бессимптомны, но у некоторых пациентов может развиваться гематурия, почечное или периренальное кровоизлияние, инфекция или боль в боку. Клиническое значение приобретенных кист в основном обусловлено тем, что у пациентов более высокая частота почечно-клеточной карциномы; озлокачествляются ли кисты – неизвестно. Поэтому, некоторые специалисты периодически проводят скрининг у пациентов с приобретенными кистами почек с использованием УЗИ или КТ. Кисты могут вызывать постоянное кровотечение или инфекцию, и может потребоваться чрескожное дренирование или в редких случаях частичная или полная нефрэктомия.