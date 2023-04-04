Приобретенные кисты почек – это простые кисты, которые необходимо отличать от более серьезных причин кистозной болезни.
(См. также Обзор кистозной болезни почек (Overview of Cystic Kidney Disease)).
Приобретенные кисты обычно простые, т.е. они круглой формы и отчетливо отделены от окружающих тканей гладкой стенкой. Они могут быть солитарными или множественными.
Солитарные кисты почек
Изолированные кисты чаще всего выявляются случайным образом во время проведения визуализирующих исследований; они отличаются от других кистозных заболеваний почек и почечных образований, таких как почечно-клеточная карцинома, которая, как правило, многополостная, имеет неправильную форму с такими сложными образованиями, как неоднородные стенки, перегородки и участки нечеткой демаркации или кальцификации. Причина их появления неизвестна. В основном они клинически незначимы, но иногда могут быть причиной гематурии или инфицироваться.
Множественные кисты почек
Множественные кисты наиболее часто встречаются у пациентов с хронической болезнью почек, особенно у проходящих процедуру диализа в течение многих лет. Причина неизвестна, но кисты могут возникать в результате компенсаторной гиперплазии сохранившихся функционирующих нефронов. У более 50-80% пациентов, проходящих процедуру диализа в течение более 10 лет, развивается приобретенная кистозная болезнь (с образованием множественных приобретенных кист). Обычный диагностический критерий – это ≥4 кист в каждой почке, выявляемых с помощью УЗИ и КТ. Это нарушение обычно можно дифференцировать от аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек по отсутствию заболевания в семейном анамнезе, а также по малому или нормальному размеру почек.
Приобретенные кисты обычно бессимптомны, но у некоторых пациентов может развиваться гематурия, почечное или периренальное кровоизлияние, инфекция или боль в боку. Клиническое значение приобретенных кист в основном обусловлено тем, что у пациентов более высокая частота почечно-клеточной карциномы; озлокачествляются ли кисты – неизвестно. Поэтому, некоторые специалисты периодически проводят скрининг у пациентов с приобретенными кистами почек с использованием УЗИ или КТ. Кисты могут вызывать постоянное кровотечение или инфекцию, и может потребоваться чрескожное дренирование или в редких случаях частичная или полная нефрэктомия.