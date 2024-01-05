Катетер–ассоциированные инфекции мочевыводящих путей

Катетер-ассоциированная инфекция мочевыводящих путей (КАИМП) является инфекцией мочевыводящих путей (ИМП), при которой была получена положительная культура тогда, когда постоянный мочевой катетер находился в месте введения в течение > 2 календарных дней. У пациентов с постоянно стоящими мочепузырными дренажами имеется предрасположенность к бактериурии и инфекций мочевыводящих путей. Симптомы могут быть стертыми или указывать на сепсис. Диагностика зависит от наличия симптомов. Лабораторная диагностика включает общий анализ и посев мочи, после того как катетер удален и установлен новый. Наиболее эффективные профилактические меры включают исключение катетеризаций без необходимости и как можно более быстрое удаление катетеров.
(См. также Инфекции мочевыводящих путей (ИМП): Введение [Introduction to Urinary Tract Infections (UTIs)]).
Бактерии могут попадать в мочевой пузырь во время установки катетера по его просвету или из внешней среды, окружающей его наружную часть. На ней и уротелии формируется биопленка. Бактерии проникают в эту биопленку, которая защищает их от смывания мочой, действия иммунных факторов организма и антибиотиков, что делает уничтожение бактерий сложным. Даже при тщательном асептическом уходе за катетером и его установке вероятность развития значительной бактериурии составляет 5%, возрастая с каждым днем присутствия катетера (1). Среди пациентов, у которых развивается бактериурия, у 24% развивается ИМП с симптомами (2, 3). Реже развивается сепсис.
Факторы риска инфекции мочевыводящих путей включают длительность канюляции, женский пол, сахарный диабет, вскрытие закрытой системы и несоблюдение мер асептики. Постоянно стоящие мочепузырные дренажи также предрасполагают к грибковым инфекции мочевыводящих путей.
ИМП могут также развиться у женщин в течение нескольких дней после удаления катетера.
Справочные материалы
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Симптомы и признаки катетер-ассоциированных ИМП
У пациентов с катетер-ассоциированной инфекцией мочевыводящих путей (КАИМП) могут отсутствовать некоторые симптомы, характерные для ИМП (дизурия, учащенное мочеиспускание), но они могут жаловаться на частые позывы к мочеиспусканию или дискомфорт в надлобковой области. Однако такие симптомы инфекции нижних мочевыводящих путей могут быть также вызваны обструкцией катетера или формированием конкрементов в мочевом пузыре. Также могут развиться симптомы острого или хронического пиелонефрита без типичной симптоматики мочевых путей. У пациентов возможны неспецифичные симптомы, такие как недомогание, лихорадка, боль в пояснице, анорексия, изменение психического состояния, а также признаки сепсиса.
Диагностика катетер-ассоциированных ИМП
Анализ и посев мочи у больных с симптомами или высоким риском развития сепсиса
Обследование проводят только больным, которые могут нуждаться в лечении, включая тех, у кого есть симптомы и высокий риск развития сепсиса, а именно:
Пациентам с гранулоцитопенией
Больным с трансплантацией органов, принимающим иммунодепрессанты
Беременным
Пациентам, перенесшим урологическую операцию
Диагностические исследования включают общий анализ мочи и посев мочи. Если подозревают бактериемию, производят посев крови. Следует провести культуральное исследование мочи, предпочтительно после замены катетера (чтобы избежать культивирования колонизирующих бактерий), а затем путем прямого укола иглой из катетера получить мочу; все проводят при соблюдении правил асептики, чтобы контаминация образца сводилось к минимуму.
Лечение катетер-ассоциированных ИМП
Антибиотики
Бессимптомные пациенты с низким риском лечения не требуют. Пациентов высокого риска и с наличием симптомов следует лечить с использованием антибиотиков и симптоматического лечения. Катетер должен быть заменен в начале лечения. Выбор эмпирического антибиотика, как при остром пиелонефрите. Иногда к режиму лечения добавляют ванкомицин. Впоследствии следует использовать антибиотики с активностью узкого спектра, основанные на результатах культурального исследования и исследования на чувствительность. Оптимальная продолжительность лечения не установлена, но длительность 7–14 дней является обоснованной для пациентов с удовлетворительным клиническим ответом, включая разрешение системных проявлений.
Мужчин и женщин с недавним удалением уретрального катетера, отсутствием симптомов и подтверждением инфекцией мочевыводящих путей при посеве мочи следует лечить согласно результатам посева. Оптимальная продолжительность лечения неизвестна.
Профилактика катетер-ассоциированных ИМП
Наиболее эффективными профилактическими мерами является сведение к минимуму частоты катетеризаций и удаление катетеров при первой возможности. Оптимизация методик асептики и использование закрытых дренажных систем также уменьшает риск. Неизвестно насколько часто, и вообще стоит ли планировать замену постоянного катетера. Периодическая канюляция несет меньший риск, чем использование постоянного катетера, и должна использоваться вместо него при возможности. Антибиотикопрофилактика и катетеры, покрытие антибиотиками, больше не рекомендуются для пациентов, которые требуют долгосрочного установления постоянных катетеров. ИМП являются наиболее распространенными инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, о которых сообщают в Национальную сеть безопасности здравоохранения (Healthcare Safety Network) и которые были в центре внимания по улучшению ситуации, проводившемуся Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (1).
Справочные материалы по профилактике
1. Centers for Disease Control and Prevention: Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI). По состоянию на 2 ноября 2023 года.
Основные положения
Долгосрочное использование катетеров мочевого пузыря увеличивает риск развития бактериурии, хотя бактериурия обычно бессимптомная.
Инфекция мочевыводящих путей с наличием симптомов может проявляться системными симптомами (например, лихорадка, изменения психического состояния, снижение артериального давления), незначительными симптомами или отсутствием симптомов, характерных для инфекции мочевыводящих путей.
Следует провести анализа мочи и бактериологическое исследование мочи, если у пациентов есть симптомы или высокий риск развития сепсиса (например, из-за снижения иммунитета).
Лечить следует аналогично другим осложненным инфекцией мочевыводящих путей.
Всякий раз, когда это возможно, следует избегать использования катетеров или удалять их при первой же возможности.