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Фокально-сегментарный гломерулосклероз

Авторы:Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Фокальный сегментарный гломерулосклероз – это рассеянный мезангиальный склероз, который начинается в некоторых, но не во всех (фокальных) гломерулах, с течением времени распространяясь на всех гломерулы. Чаще всего он идиопатический, но может быть и вторичным, вследствие употребления героина или других наркотиков, ВИЧ-инфекции, ожирения, серповидно-клеточной болезни, атероэмболии или потери нефронов (например, при рефлюкс-нефропатии, субтотальной нефрэктомии или при дисплизии почек). Наиболее часто он проявляется у подростков, однако также у пациентов молодого возраста и средних лет. На начальной стадии заболевания у пациентов возникает протеинурия, легкая гематурия, гипертензия и азотемия. Диагноз подтверждается с помощью биопсии почки. Лечение – ингибирование ангиотензина, а при идиопатических заболеваниях –кортикостероиды и иногда другие иммунодепрессанты.

Фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) в настоящее время является самой частой причиной идиопатического (или первичного) нефротического синдрома у взрослых в Соединенных Штатах. Заболевание особенно распространено среди афроамериканцев. Хотя обычно ФСГС носит идиопатический характер, он может возникать под влиянием других факторов (вторичный ФСГС), в том числе лекарственных препаратов и запрещенных веществ (например, героина, лития, интерферона альфа, памидроната, циклоспорина или нестероидных противовоспалительных препаратов [вызывающих анальгетическую нефропатию]), атероэмболической болезни, поражающей почки, ожирения, ВИЧ-инфекции (см. ВИЧ-ассоциированная нефропатия), а также заболеваний, приводящих к потере нефронов (например, рефлюкс-нефропатия, субтотальная нефрэктомия, дисгенезия почек [например, олигомеганефрония: гипоплазия почек с уменьшенным количеством нефронов]). Существуют семейные случаи.

При ФСГС нарушены барьеры гломерулярной фильтрации по размеру и молекулярному заряду, и протеинурия обычно носит неселективный характер, затрагивая как белки с высокой молекулярной массой (например, иммуноглобулины), так и альбумин. Почки обычно маленькие.

Симптомы и признаки фокально-сегментарного гломерулосклероза

Пациенты с фокально-сегментарным гломерулосклерозом (ФСГС) обычно имеют тяжелую протеинурию, артериальную гипертензию, почечную дисфункцию, отеки или их сочетание. Иногда единственным признаком является безсимптномная протеинурия не нефротического генеза. В некоторых случаях присутствует микрогематурия.

Диагностика фокально-сегментарного гломерулосклероза

  • Биопсия почек, по возможности с иммунофлюоресцентным окрашиванием и электронной микроскопией

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) подозревается у пациентов с нефротическим синдромом, протеинурией или нарушением функции почек без очевидной причины, особенно у пациентов, имеющих заболевания или принимающих наркотические вещества или препараты, ассоциированные с риском развития ФСГС.

Выполняется общий анализ мочи, определение концентрации азота мочевины в крови (АМК), уровень креатинина в сыворотке крови и измерение 24-часовой экскреции протеина с мочой или соотношение белка/креатинина в разовой порции мочи.

Диагноз подтверждают результатами биопсии почек, которые показывают фокальную и сегментарную гиалинизацию клубочков, часто с иммунным окрашиванием включений IgM и комплемента (С3) глыбчатого и грубого гранулярного характера. Электронная микроскопия выявляет диффузное сглаживание выступов отростков (ножек) подоцитов при идиопатических случаях заболевания, но может показать очаговое стирание при вторичных случаях. Возможен тотальный склероз, приводящий к атрофии клубочков. Биопсия может быть ложно отрицательной, если не выбраны участки очаговых нарушений.

Фокально-сегментарный гломерулосклероз
Фокально-сегментарный гломерулосклероз
Фокально-сегментарный гломерулосклероз

На верхнем изображении показана правая сторона клубочка. Сегментарно-склеротический клубочек состоит из облитерированных просветов капилляров и увеличенного количества мезангиального матрикса. Остальная часть гломерулы в нормальном состоянии (серебрение по Джонсу, ×400). На нижнем изображении гиалин, определяемый как гладкий, стеклообразный материал, образуется в результате инсудации (пропитывание стенок сосудов) (противоположна экссудации) белками плазмы крови. Это происходит часто и не имеет диагностического значения (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×400).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (IgM в мезангие)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (IgM в мезангие)

Иммунофлуоресцентное окрашивание анти-IgM демонстрирует IgM в мезангии или в областях с гиалинозом (гладкое, зернистое окрашивание справа). Предполагается, что IgM накапливается в регионах расширенного мезангия и участках поражения при склерозе (×200).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз («стирание» [сглаживание] ножек подоцитов)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз («стирание» [сглаживание] ножек подоцитов)

При просвечивающей электронной микроскопии (×3000) можно наблюдать обширное дефосфорилирование и вымывание в астроцитарном отростке.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (глобальный склероз)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (глобальный склероз)

Центральная часть сосудистого клубочка в этом биопсийном материале указывает на развитие глобального склероза. Выявленное нарушение является неспецифическим и может развиваться в результате травмы или старения (серебряное окрашивание по Джонсу, ×100).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (поражение дистального канальца)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (поражение дистального канальца)

Периферическое повреждение представляет собой сегментарный склероз, локализованный на полюсе клубочка, где происходит образование канальца. Это может быть показателем неблагоприятных прогнозов (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×200).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз
Фокально-сегментарный гломерулосклероз

На верхнем изображении показана правая сторона клубочка. Сегментарно-склеротический клубочек состоит из облитерированных просветов капилляров и увеличенного количества мезангиального матрикса. Остальная часть гломерулы в нормальном состоянии (серебрение по Джонсу, ×400). На нижнем изображении гиалин, определяемый как гладкий, стеклообразный материал, образуется в результате инсудации (пропитывание стенок сосудов) (противоположна экссудации) белками плазмы крови. Это происходит часто и не имеет диагностического значения (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×400).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (IgM в мезангие)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (IgM в мезангие)

Иммунофлуоресцентное окрашивание анти-IgM демонстрирует IgM в мезангии или в областях с гиалинозом (гладкое, зернистое окрашивание справа). Предполагается, что IgM накапливается в регионах расширенного мезангия и участках поражения при склерозе (×200).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз («стирание» [сглаживание] ножек подоцитов)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз («стирание» [сглаживание] ножек подоцитов)

При просвечивающей электронной микроскопии (×3000) можно наблюдать обширное дефосфорилирование и вымывание в астроцитарном отростке.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (глобальный склероз)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (глобальный склероз)

Центральная часть сосудистого клубочка в этом биопсийном материале указывает на развитие глобального склероза. Выявленное нарушение является неспецифическим и может развиваться в результате травмы или старения (серебряное окрашивание по Джонсу, ×100).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Фокально-сегментарный гломерулосклероз (поражение дистального канальца)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (поражение дистального канальца)

Периферическое повреждение представляет собой сегментарный склероз, локализованный на полюсе клубочка, где происходит образование канальца. Это может быть показателем неблагоприятных прогнозов (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×200).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Лечение фокально-сегментарного гломерулосклероза

  • Ингибирование ангиотензина

  • Кортикостероиды и иногда другие иммуносупрессивные средства при идиопатическом ФСГС

  • Трансплантация почки для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности

Лечение, как правило, не является эффективным. Пациентов с ФСГС следует лечить ингибиторами ангиотензина (с использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента [АПФ] или блокаторов АР II [БРА]), если отсутствуют противопоказания в связи с ангионевротическим отеком или гиперкалиемией. Для лечения пациентов с нефротическим синдромом следует применять статин.

Применение иммуносупрессивной терапии при идиопатическом ФСГС показано, если протеинурия достигает нефротического диапазона или если почечная функция ухудшается, особенно в случае, когда при биопсии почки выявляется поверхностное повреждение. В отличии от этого, пациентов со вторичным ФСГС, стягивающим ФСГС или прогрессирующим тубулоинтерстициальным фиброзом, выявленными при биопсии, как правило, не лечат с помощью иммуносупрессии, так как ответная реакция вероятнее всего будет отсутствовать; вместо этого проводят лечение основного заболевания.

Иммуносупрессивная терапия

Высокие дозы кортикостероидов (например, преднизон 1 мг/кг перорально 1 раз в день или 2 мг/кг через день) рекомендуют в течение как минимум 2 месяцев, хотя некоторые эксперты рекомендуют продолжать лечение до 9 месяцев. Процент положительного клинического ответа на терапию составил 30-50% с продленным лечением и изменялся в зависимости от гистологической классификации ФСГС. После 2 недель ремиссии протеинурии глюкокортикоиды медленно отменяют в течение не менее 2 месяцев. Вторичные и семейные случаи заболевания, стягивающий ФСГС, а также прогрессирующий тубулоинтерстициальный фиброз обычно резистентны к кортикостероидам.

Если на фоне кортикостероидной терапии наступает лишь незначительное улучшение или рецидив, ремиссию можно вызвать с помощью применения ингибитора кальциневрина (например, циклоспорина или такролимуса) в течение не менее 6 месяцев. Хотя ингибиторы кальциневрина были изучены в большей степени, чем такролимус при ФСГС, некоторые клиницисты предпочитают такролимус, поскольку он обычно используется при других гломерулярных заболеваниях и при этом наблюдается более низкий риск косметических побочных эффектов (например, гирсутизм, гиперплазия десен). В отдельных случаях в качестве альтернативы может быть использован микофенолата мофетил.

У больных с противопоказаниями к высоким дозам кортикостероидов (например, с диабетом, остеопорозом) циклоспорин может быть назначен наряду с более низкой дозой кортикостероидов (например, преднизон 0,15 мг/кг перорально 1 раз в день).

Альтернативой является плазмообмен в сочетании с иммуносупрессией.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Прогноз при фокально-сегментарном гломерулосклерозе

Прогноз неблагоприятный. Спонтанная ремиссия встречается менее чем у 10% пациентов. Почечная недостаточность развивается у > 50% пациентов в течение 10 лет; у 20% пациентов, несмотря на лечение, в течение 2 лет развивается терминальная стадия почечной недостаточности, и она наиболее вероятна, если у пациента присутствует выраженный тубулоинтерстициальный фиброз. Заболевание быстрее прогрессирует у взрослых, чем у детей.

Наличие сегментарного склероза в области гломерулярного полюса, откуда исходит каналец, может обусловливать более благоприятный ответ на глюкокортикоидную терапию. Другой вариант, при котором стенки капилляров сжимаются или разрушаются (коллапсирующий вариант фокально-сегментарного гломерулосклероза [ФСНС], который типично ассоциируется с внутривенным введением наркотиков или ВИЧ-инфекцией) предполагает более тяжелое течение болезни и быструю прогрессию до почечной недостаточности. Беременность может усугубить ФСГС.

Рецидив ФСГС может развиться после трансплантации почки; протеинурия иногда возвращается в течение нескольких часов после трансплантации. Около 8-30% пациентов, чей трансплантат предназначался для ликвидации терминальной стадии почечной недостаточности при ФСГС, теряют свой трансплантат из-за рецидивирующего ФСГС; риск наиболее высок для детей младшего возраста, пациентов, которые не принадлежат к негроидной расе, пациентов, у которых почечная недостаточность развивается < 3 лет после начала болезни, пациентов с пролиферацией мезангиальных клеток, а также пациентов с повторными трансплантатами, если диагнозом до пересадки первого трансплантата был первичный ФСГС. Семейные формы ФСГС редко рецидивируют после трансплантации.

У лиц, употребляющих героин и страдающих нефротическим синдромом, обусловленным ФСГС, может наступить полная ремиссия, если они прекращают прием героина на ранних стадиях заболевания.

Основные положения

  • Фокально-сегментарный гломерулосклероз следует подозревать у пациентов с нефротическим синдромом, протеинурией или нарушением функции почек без очевидной на то причины, особенно у пациентов, имеющих заболевания или принимающих наркотические вещества или препараты, ассоциированные с риском развития ФСГС.

  • При возможности ФСГС следует подтвердить с помощью биопсии почки с иммуноокрашиванием и электронной микроскопией.

  • Следует рассмотреть возможность лечения кортикостероидами и, возможно, ингибиторами кальциневрина (например, циклоспорином или такролимусом) или, альтернативно, микофенолатом мофетилом, если ФСГС является идиопатическим и протеинурия достигает нефротического диапазона или почечная функция ухудшается.

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